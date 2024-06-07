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«СберТех» и «Газпром ЦПС» заключили соглашение о технологическом партнерстве

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и ИТ-компания «Газпром ЦПС» заключили соглашение о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Компании намерены взаимодействовать в области совместной разработки и внедрения отечественных технологий, а также импортозамещения ПО в нефтегазовой отрасли. Кроме того, стороны планируют сотрудничать в сфере исследований искусственного интеллекта и применения технологии в проектах цифровой трансформации. Соглашение подписали Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», и Антон Куриленко, генеральный директор «Газпром ЦПС».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Сотрудничество с «Газпром ЦПС» — одним из лидеров в области цифровизации промышленности — будет способствовать обеспечению импортонезависимости нефтегазовой отрасли и внедрению современных технологий на предприятиях. Промышленные компании все больше внимания уделяют созданию программных продуктов. Наше решение Platform V Works позволяет реализовать сквозной процесс безопасной разработки ПО на базе импортонезависимых продуктов с автоматической проверкой качества, а также оптимизировать расходы. Мы постоянно совершенствуем наши продукты под потребности рынка, чтобы наши клиенты могли вести разработку еще проще и быстрее».

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Импортонезависимость

Антон Куриленко, генеральный директор «Газпром ЦПС»: «Сотрудничество со «СберТехом» в контексте использования цифровой облачной платформы Platform V помогает нам решать задачи автоматизации. На базе продуктов платформы мы построили цифровую фабрику, с помощью которой создаем импортонезависимые решения для цифровизации бизнес-процессов и повышения их эффективности».

«СберТех» занимается разработкой и сопровождением российского программного обеспечения продуктовой линейки Platform V — цифровой облачной платформы для создания бизнес-решений и промышленных приложений любого масштаба и сложности. «Газпром ЦПС» проводит программы цифровой трансформации, внедряет инновации и разрабатывает интегрированные платформенные решения для нефтегазовой промышленности.

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