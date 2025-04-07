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Соболев Роман
|07.04.2025
|CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
|23.04.2024
|«Силовые машины» представили ИТ-решения для импортозамещения и развития цифровых продуктов 1
Соболев Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Силовые машины 111 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5533 1
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