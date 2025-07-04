Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025»

24 июня 2025 г. CNews провел ежегодный CNews FORUM Кейсы. В рамках мероприятия прошло награждение премиями «Инновация года» и «Импортозамещение года». Было вручено 13 наград. Награду «Инновация года» получили самые инновационно ориентированные представители российского бизнеса — заказчики и конечные пользователи передовых технологий, а также их разработчики и поставщики. Премией CNews «Импортозамещение года» были отмечены ключевые технологии и наиболее успешные проекты в этой сфере.

Инновация года

Награду в номинации «Процессинг. Инновация года» получил CUPIS Unified Processing (CUP) — высокопроизводительный модульный платежный процессинг, отечественное импортонезависимое решение, построенное на основе открытых технологий и современного российского ПО. Он поддерживает горизонтальное линейное масштабирование и адаптирован для использования в составе современных высоконагруженных финансовых сервисов и систем. Базовая инсталляция CUP обеспечивает пропускную способность не менее 35 000 платежей в минуту и работает с SLA, превышающим 99,99%.

Награду в номинации «Процессинг. Инновация года» получила Наталья Докучаева, директор по связям с общественностью «Единого ЦУПИС»

Лауреатом премии «Операционные системы. Инновация года» стала «Альт Рабочая станция» 11.0 — операционная система с графическим окружением GNOME. Она единственная на российском рынке использует новейшие версии рабочей среды, наравне с мировым проектом GNOME. Система и разработанные под нее приложения работают на разных типах устройств: ноутбуках, десктопах, интерактивных досках и планшетах, поддерживают функции управления жестами и мультитач на устройствах с сенсорными экранами. Встроенные инструменты позволяют собирать обратную связь и оперативно доносить ее до сообщества разработчиков, что обеспечивает высокую скорость эволюции продукта под реальные задачи.

Награду в номинации «Операционные системы. Инновация года» получил Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО»

Лучшим проектом в номинации «Виртуализация: проект года» стал переход компании «ЗН Цифра» — центра компетенций по направлениям информационные технологии, цифровой трансформации и информационной безопасности группы компаний «Зарубежнефть» — на российские решения виртуализации от компании «Базис». В комплекс поставляемых продуктов вошли Basis Dynamix Standard и Basis Workplace. Basis Dynamix Standard — платформа для управления виртуализацией серверов, которая позволяет централизованно контролировать гипервизоры и виртуальные ЦОД, балансировать нагрузки вычислительных узлов, отслеживать ресурсы и поддерживать отказоустойчивость всей ИТ-инфраструктуры предприятия. Basis Workplace — платформа для создания инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Она поддерживает любые сценарии удаленной работы: VDI, подключение к терминальным серверам, отдельным приложениям или физическим ПК.

Награду в номинации «Виртуализация: проект года» получил Дмитрий Турчановский, заместитель генерального директора по ИТ «ЗН Цифра»

Награду в номинации «Решения для управления программно-определяемыми сетями» получил Basis SDN — первое полностью российское самостоятельное решение для управления программно-определяемыми сетями. Система переносит управление сетевой инфраструктурой с уровня оборудования на уровень программного обеспечения. Инструмент упрощает инсталляцию и настройку различных компонентов инфраструктуры, а также позволяет администраторам создавать и сегментировать сети внутри организации из единой панели управления.

Награду в номинации «Решения для управления программно-определяемыми сетями» получил Алексей Алёшин, руководитель направления компании «Базис»

Лауреатом премии в номинации «Ситуационно-аналитические центры безопасности: проект года» стала компания «Норильский никель». В «Норникеле» создана корпоративная система ситуационно-аналитических центров безопасности. Ядром ее работы стал портал безопасности, на который поступают данные систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранно-тревожной сигнализации, систем навигации, а также данные по различным направлениям корпоративной безопасности. Система обеспечивает своевременное реагирование на угрозы в области корпоративной, экономической, объектовой, кадровой, транспортной безопасности, антитеррористической защиты объектов.

Награду в номинации «Ситуационно-аналитические центры безопасности: проект года» получили Алексей Малинский, директор Департамента управления инвестиционными проектами безопасности и планирования, Сергей Кузнецов, начальник Управления проектов стратегии безопасности, и Максим Малов, начальник Управления проектов объектовой безопасности ГМК «Норильский никель»

Премию «Инновация года в корпоративных коммуникациях» получила IVA One — единая платформа для корпоративных коммуникаций, которая объединяет в одном окне все необходимые инструменты для сотрудников: корпоративный мессенджер, аудио- и видеозвонки, вебинары, электронную почту, календарь, адресную книгу, систему распознавания речи и онлайн-переводчик на базе нейронных сетей, а также сервисы для автоматизации бизнес-процессов. Одним из основных принципов платформы является удобство интерфейса — «два клика для решения любой задачи».

Награду в номинации «Инновация года в корпоративных коммуникациях» получил Виктор Петров, заместитель генерального директора IVA Technologies

Лауреатом награды в номинации «Аутентификация в интернет-банке для бизнеса: инновация года» стал ВТБ. Клиенты ВТБ получили возможность доступа в интернет-банк для бизнеса при помощи биометрии, сертификатов усиленной неквалифицированной электронной подписи и учетной записи на портале государственных услуг. Вход через госуслуги позволяет повысить безопасность и удобство для пользователей, а также снизить риск несанкционированного доступа. В адаптивной версии бизнес-платформы ВТБ также доступна аутентификация с помощью Face ID и Touch ID. Ее используют 130 000 клиентов банка.

Награду в номинации «Аутентификация в интернет-банке для бизнеса: инновация года» получил Сергей Шельменков, начальник управления «Интернет-банк» ВТБ

Лучшим решением в номинации «Система принятия решений года» была признана Decision Flow. Это система принятия решений нового поколения для банков, лизинговых компаний, факторинговых операторов, страхового рынка. Она обеспечивает полную автоматизацию процесса оценки рисков, обогащение клиентских данных и их скоринг в режиме реального времени. Decision Flow — это принципиально новый подход к созданию отечественных решений такого класса. С ее помощью можно управлять кредитными и операционными рисками на уровне флагманских систем принятия решений мирового уровня.

Награду в номинации «Система принятия решений года» получил Артем Карпов, бизнес-партнер СПР, руководитель риск-практики компании «Баланс-Платформа»

Импортозамещение года

Лауреатом премии в номинации «ESM: Импортозамещение года» стал проект, реализованный в Россельхозбанке. Россельхозбанк заменил зарубежную ITSM-систему HP SM на российскую ESM-платформу «Диво». Внедрено 3 модуля платформы ESMP — Client Portal, Service Manager и Metrica. Автоматизировано предоставление более 2000 ИТ-услуг, а также услуг, обеспечивающих бизнес-процессы банка, по более чем 700 сервисам. Банк перешел от постоянной разработки к простой настройке процессов. Автоматизированы новые, ранее отсутствовавшие процессы, которые было сложно запустить на старой системе. Экономический эффект от внедрения ESMP и автоматизации ИТ и бизнес-процессов в банке составил 100–120 млн руб. ежегодной экономии.

Награду в номинации «ESM: Импортозамещение года» получила Ирина Белякова, руководитель проектов ИТ-экосистемы «Лукоморье»

Награду в номинации «Серверная операционная система года» получила Platform V SberLinux OS Server — российское инфраструктурное ПО, фундамент информационной системы уровня корпорации. Оно основано на ядре Linux и системных компонентах GNU. На основе решения можно построить надежную отказоустойчивую инфраструктуру, включая системы хранения данных, серверы приложений, серверы контейнеризированных приложений, системы виртуализации. Возможно использование в качестве гостевой операционной системы.

Награду в номинации «Серверная операционная система года» получил Антон Атоян, заместитель генерального директора «СберТех»

Лауреатом премии «Хранение и управление данными. Импортозамещение года» стал реализованный компаниями «Северсталь» и VK проект по внедрению объектного хранилища S3 в корпоративную ИТ-инфраструктуру. Программно-аппаратный комплекс обеспечивает отказоустойчивое хранение более одного петабайта неструктурированных данных: резервных копий, производственной информации и мультимедийного контента из внутренних коммуникационных систем. Масштабируемая архитектура и высокая производительность технологии позволили повысить надежность и управляемость критически важных ИТ-процессов.

Награду в номинации «Хранение и управление данными. Импортозамещение года» получили Борис Юсуфов, руководитель проектов, и Евгений Тен, ведущий специалист «Северсталь-инфоком»

Награду в номинации «Частное облако в машиностроении: проект года» получил «АвтоВАЗ», который внедрил частное облако для построения гибридной облачной инфраструктуры с размещением критически важных систем on-premise. Решение отвечает требованиям по защите информации и КИИ и обеспечивает возможность использования публичного облака VK Cloud для менее чувствительных задач. Проект реализован на четырёх площадках: два ЦОДа работают в режиме взаимного резервирования для некритичных систем, два — формируют защищённый контур с использованием сертифицированного ПАК из реестра Минцифры. Такая архитектура обеспечивает отказо- и катастрофоустойчивость, соответствие требованиям регуляторов и готовность к масштабированию.

Лауреатом премии «Защита данных: проект года» стала компания RuBackup. RuBackup завершил крупнейшую инсталляцию отечественной системы резервного копирования в банковской сфере РФ. Решение RuBackup обеспечивает резервное копирование, восстановление и защиту данных для всех основных элементов ИТ-инфраструктуры: виртуальных машин, физических серверов, бизнес-приложений, систем управления базами данных. В число главных преимуществ входит поддержка кластерной конфигурации PostgreSQL Patroni, интеграция с почтовыми серверами, возможность гибкой интеграции с OpenStack с учетом архитектурных особенностей сетевого ландшафта банков и требований к информационной безопасности.

CNews FORUM Кейсы 2025 посетили более 1200 человек. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 40 стендах.