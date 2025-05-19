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Петров Виктор
УПОМИНАНИЯ
Петров Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 2
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
|ГосИнформСистемы 133 1
|Богатырева Людмила 22 2
|Мылицын Роман 111 1
|Смирнов Михаил 68 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Адылин Павел 18 1
|Юрасов Сергей 1 1
|Курдюмов Константин 8 1
|Курюмов Анатолий 2 1
|Ванюлин Вячеслав 12 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Карлсон Галина 3 1
|Флоринский Алексей 8 1
|Стуров Александр 10 1
|Соснин Юрий 9 1
|Кравченко Игорь 11 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Парфентьев Алексей 144 1
|Мишустин Михаил 694 1
|Чернышенко Дмитрий 571 1
|Маковский Игорь 9 1
|Потапов Николай 12 1
|Гнедин Евгений 12 1
|Солодилов Андрей 9 1
|Черных Александр 5 1
|Лишенков Владимир 16 1
|Игнатенко Павел 1 1
|Путин Владимир 3237 1
|Калякин Павел 66 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 205 1
|Мельников Александр 92 1
|Рустамов Рустам 438 1
|Макаров Валентин 230 1
|Бегтин Иван 61 1
|Кудряшов Сергей 15 1
|Боровиков Игорь 132 1
|Корсаков Денис 9 1
|Коваленя Алексей 13 1
|Мерзляков Андрей 4 1
|Залманова Александра 8 1
|Манкевич Виталий 11 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3291 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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