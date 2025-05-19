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Петров Виктор


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 IVA Technologies и Ideco подтвердили совместимость своих решений 1
19.05.2023 Softline вдохнет новую жизнь в старый Linux для военных 1
10.05.2023 Сбербанк создал собственную ОС 1
28.04.2023 Microsoft не может без России. Компания боится уходить из страны, предлагает клиентам продлить лицензии 1
26.08.2022 Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать 1
26.04.2022 На фоне санкций госсектор начал спешно вкладывать деньги в ПО 1
14.03.2022 Из Реестра российского ПО исчезли все сведения о компаниях-разработчиках 1
17.02.2022 ФСТЭК предоставит российским компаниям безопасную среду разработки ПО 1
14.01.2022 «Руссофт»: разработка ПО в регионах растет быстрее, чем в двух столицах 1
14.12.2021 IVA Technologies подтвердила совместимость платформы IVA MCU с решениями Jabra для ВКС 1
17.09.2021 Власти предложили госкомпаниям импортозаместить ПО для интернета вещей, робототехники и распознавания лиц 1
30.06.2021 IVA Technologies представила IVA MCU v.10 1
20.05.2021 Выпущена версия мессенджера IVA Connect Desktop для ОС Astra Linux 1
14.01.2021 Сбербанк создал «убийцу» Zoom 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Петров Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 255 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2047 3
Рексофт - Reksoft 424 3
ХайТэк - Hi-Tech 203 3
Yandex - Яндекс 7685 2
Softline - Софтлайн 2964 2
Microsoft Corporation 24836 2
Базальт СПО - BaseALT 692 2
Ред Софт - Red Soft 788 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
Ланит - Artezio - Артезио 85 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 36 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 175 1
SimbirSoft - СимбирСофт 81 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1114 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Аурига - Auriga 74 1
Jabra 76 1
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 34 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 1
Bending Spoons - Meetup 2 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1280 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 213 1
Diasoft - Диасофт 925 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 427 1
IW Group - И Вэ Групп 10 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 128 1
Ростелеком 9902 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 530 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 31 1
Softline Holding - Noventiq 64 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 131 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Новые облачные технологии (НОТ) 456 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 3
Polylog - Агентство Полилог 22 2
Генезис 18 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 513 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 504 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 424 1
Резонанс НПП 373 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Тетис Кэпитал - Tethys 23 1
Сбер - SberUser - Департамент современных цифровых пользовательских решений 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 247 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4942 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4369 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3326 1
Федеральное казначейство России 1811 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5565 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 463 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
ГосИнформСистемы 133 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25965 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28875 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11703 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2577 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8334 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11860 3
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 178 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14611 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4575 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9369 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6986 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13707 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5481 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2048 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4142 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3139 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 672 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 442 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7416 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 820 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 556 1
ARMv8 - Архитектура процессора 99 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 497 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11432 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5870 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2865 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21164 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6393 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4130 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11502 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3231 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2592 1
Microsoft Windows 15892 4
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 86 3
Linux OS 10212 3
Apple macOS 2108 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5424 2
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 12 2
Google Chrome - браузер 1592 1
Google Android 14241 1
Apple iOS 7952 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 559 1
Apple Safari - браузер 862 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 438 1
Vivaldi - Браузер 93 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 54 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 217 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 65 1
Jabra PanaCast 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 947 1
Oracle Java - язык программирования 3132 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3291 1
Jitsi - Jitsi Meet - Jitsi Videobridge - Jigasi - lib-jitsi-meet - Jidesha 7 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 483 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 543 1
IVA Connect 35 1
Logitech Meetup 7 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
StatCounter 413 1
OpenAI ChatGPT 394 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 285 1
Новые облачные технологии - МойОфис 807 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 203 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 770 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 186 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 15 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 529 1
C/C++ - Язык программирования 785 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1040 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 128 1
Ньютон Инвестиции - ранее Газпромбанк инвестиции 4 1
НКТ - Р7-Офис 406 1
Богатырева Людмила 22 2
Мылицын Роман 111 1
Смирнов Михаил 68 1
Кравцов Сергей 54 1
Адылин Павел 18 1
Юрасов Сергей 1 1
Курдюмов Константин 8 1
Курюмов Анатолий 2 1
Ванюлин Вячеслав 12 1
Сокорнов Николай 18 1
Карлсон Галина 3 1
Флоринский Алексей 8 1
Стуров Александр 10 1
Соснин Юрий 9 1
Кравченко Игорь 11 1
Сергеев Михаил 108 1
Парфентьев Алексей 144 1
Мишустин Михаил 694 1
Чернышенко Дмитрий 571 1
Маковский Игорь 9 1
Потапов Николай 12 1
Гнедин Евгений 12 1
Солодилов Андрей 9 1
Черных Александр 5 1
Лишенков Владимир 16 1
Игнатенко Павел 1 1
Путин Владимир 3237 1
Калякин Павел 66 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 205 1
Мельников Александр 92 1
Рустамов Рустам 438 1
Макаров Валентин 230 1
Бегтин Иван 61 1
Кудряшов Сергей 15 1
Боровиков Игорь 132 1
Корсаков Денис 9 1
Коваленя Алексей 13 1
Мерзляков Андрей 4 1
Залманова Александра 8 1
Манкевич Виталий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3006 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 573 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1735 1
Россия - УФО - Челябинская область 1273 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 874 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 823 1
Россия - ЦФО - Брянская область 363 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3001 1
Россия - УФО - Свердловская область 1577 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 578 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3197 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1946 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 910 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1518 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1273 1
Украина 7661 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1867 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1337 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1525 1
Грузия 1254 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 841 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1580 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 626 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 976 1
Россия - ПФО - Самарская область 1371 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2810 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1543 1
Россия - СФО - Омская область 696 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 1
Азия - Азиатский регион 5609 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7701 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5950 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9026 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3362 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4027 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10160 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3700 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4981 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2520 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6159 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 558 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2459 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2891 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3232 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5227 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2957 1
Английский язык 6734 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 941 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3547 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2940 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 287 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6856 1
Паспорт - Паспортные данные 2589 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4991 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 327 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 400 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 404 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 591 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 214 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1110 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1368 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6334 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2168 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11208 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4766 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1965 3
Октагон - Octagon.Media 6 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1010 1
Ведомости 1070 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3291 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 57 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2481 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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