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IVA Technologies и Ideco подтвердили совместимость своих решений

Российские компании — разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и производитель решений информационной безопасности Ideco — успешно завершили тестирование и подтвердили совместимость платформ видеоконференцсвязи IVA MCU и бизнес-коммуникаций IVA ONE с межсетевым экраном нового поколения Ideco NGFW. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Сертификат совместимости был выдан по результатам испытаний, проведенных специалистами IVA Technologies и Ideco на собственном киберполигоне компании IVA Technologies. Совместная устойчивая работа обоих продуктов обеспечивает высокое качество и безопасность коммуникаций в соответствии с современными высокими требованиями.

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Безопасность

«Подтверждение совместимости наших решений — важный шаг в развитии безопасных цифровых экосистем коммуникаций для бизнеса любого масштаба. Ideco NGFW обеспечивает надежную защиту как периметра так и корпоративных сетей, а интеграция с платформами IVA Technologies позволяет компаниям использовать современные инструменты коммуникаций без компромиссов в безопасности. Мы рады, что наши продукты предоставляют клиентам комплексное и высоко-защищенное решение», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

«Безопасность коммуникаций – ключевой приоритет для корпоративных клиентов, особенно в условиях активной цифровизации бизнеса. Для нас крайне важно, чтобы наши решения безопасно интегрировались в существующую защищенную инфраструктуру заказчиков. Совместимость Ideco NGFW — это дополнительная гарантия того, что заказчики, использующие IVA ONE и IVA MCU, могут быть уверены в сохранении конфиденциальности бизнес-коммуникаций», — отметил Виктор Петров, заместитель генерального директора по исследованиям и разработке IVA Technologies.

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