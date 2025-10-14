Получите все материалы CNews по ключевому слову
IVA Technologies IVA One
IVA One – комплексное решение для корпоративных коммуникаций и совместной работы
УПОМИНАНИЯ
IVA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 50 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 114 1
|Иодковский Станислав 100 11
|Тен Евгений 1 1
|Белякова Ирина 1 1
|Фарберов Александр 15 1
|Юсуфов Борис 1 1
|Варжавин Иван 16 1
|Токарев Кирилл 2 1
|Смирнов Максим 60 1
|Хомутов Дмитрий 47 1
|Максимов Евгений 15 1
|Суровец Дмитрий 101 1
|Шойтов Александр 98 1
|Лигачев Глеб 105 1
|Воеводин Александр 21 1
|Шадаев Максут 1114 1
|Сергеев Сергей 161 1
|Граденко Михаил 42 1
|Кузнецов Сергей 161 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3697 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8316 3
|CNews Инновация года - награда 130 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392748, в очереди разбора - 733119.
Создано именных указателей - 184375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.