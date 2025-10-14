Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184375
ИКТ 14332
Организации 11124
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26299
Персоны 79223
География 2969
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2730
Мероприятия 873

IVA Technologies IVA One


IVA One – комплексное решение для корпоративных коммуникаций и совместной работы

УПОМИНАНИЯ


14.10.2025 IVA Technologies выводит на рынок новую почтово-календарную систему IVA Mail 1
10.10.2025 Axiom JDK и IVA Technologies объединяют усилия для создания доверенных систем для корпоративных коммуникаций на базе Java 1
07.10.2025 IVA Technologies и «Мультифактор» подтвердили совместимость своих решений 1
16.09.2025 InfoWatch Traffic Monitor совместима с ВКС-системой IVA MCU 1
22.08.2025 IVA Technologies выпустила обновленную версию сервиса распознавания речи IVA Terra 2.0 1
18.08.2025 Платформа для бизнес-коммуникаций IVA One 1.0 стала доступна для внедрения 1
22.07.2025 ФТИ и IVA Technologies объявили о стратегическом партнерстве 1
08.07.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг платформ коммуникаций 1
08.07.2025 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
27.06.2025 IVA One – лауреат премии «Инновация года» CNews 1
11.06.2025 Платформы IVA One и IVA MCU совместимы с решениями для защиты веб-приложений «Вебмониторэкс» 1
05.06.2025 «Аквариус», IVA Technologies и «Группа Астра» создадут российский ПАК для цифрового рабочего места 1
19.05.2025 IVA Technologies и Ideco подтвердили совместимость своих решений 1
03.04.2025 ПАО «ИВА» публикует финансовые результаты по МСФО за 2024 г.: выручка увеличилась на 36%, рентабельность по EBITDA составила 70% 1
20.03.2025 IVA MCU сегодня и завтра: как российская платформа видеконференцсвязи изменилась за год и что ждет ее впереди 1
28.02.2025 Выручка ПАО «ИВА» в 2024 году увеличилась на 36% по сравнению с предыдущим годом и составила 3,33 млрд рублей 1
18.02.2025 Система распознавания речи IVA Terra включена в реестр российского ПО 1
29.01.2025 Коммуникационная платформа IVA One включена в реестр российского ПО 1
24.12.2024 IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса 1
09.12.2024 Вся линейка IP-телефонов IVA Technologies подтвердила статус ТОРП 1
29.11.2024 MANGO OFFICE возглавил рейтинг унифицированных коммуникаций (UC) 2024 от CNews 1
29.11.2024 В топ-3 рейтинга ВКС Market.CNews попали две платформы IVA Technologies 1
29.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг унифицированных коммуникаций 2024 1
29.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2024 1
06.11.2024 IVA Technologies представила новую платформу для бизнес-коммуникаций IVA One 1
06.11.2024 IVA Technologies выводит на рынок новую платформу для бизнес-коммуникаций IVA One 1
02.11.2024 ПАО «ИВА» раскрывает отдельные операционные и финансовые показатели за девять месяцев 2024 года 1
17.10.2024 6 ноября IVA Technologies проведёт ИТ-конференцию IVA DAY-2024: уже открыта регистрация! 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

IVA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 294 26
Cisco Systems 5206 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1082 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5207 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 964 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4418 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 362 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 102 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 81 2
VideoMost - ВидеоМост 280 2
Зарубежнефть - ЗН Цифра 3 1
К2Тех 217 1
Ростелеком 10228 1
Ред Софт - Red Soft 951 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 229 1
Ланит Интеграция 208 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 470 1
Telegram Group 2453 1
Pyrus - Пайрус 25 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 407 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2357 1
Ideco - Айдеко 95 1
Dr.Web - Доктор Веб 1274 1
Базальт СПО - BaseALT 765 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 410 1
WebmonitorX - Вебмониторэкс 32 1
HP Inc. 5746 1
SimbirSoft - СимбирСофт 102 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 624 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 38 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 375 1
InfoWatch - Инфовотч 1076 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 327 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 331 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1332 3
РЖД - Российские железные дороги 1983 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 850 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 330 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 215 1
Superjob - Суперджоб 673 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2646 1
ВкусВилл - Избёнка 173 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 306 1
Русагро Группа Компаний 332 1
Лента - Сеть розничной торговли 2236 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2962 1
ГПБ - Газпромбанк 1152 1
Газпром бурение 47 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 173 1
Силовые машины 142 1
Почта России ПАО 2224 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 546 1
Северсталь ПАО - Severstal 552 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3324 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 121 1
Фонд Росконгресс 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12660 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 338 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 50 1
OWASP - Open Web Application Security Project 114 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71633 22
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8742 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17037 18
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8165 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56009 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22441 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31552 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13235 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30911 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5261 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6915 4
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 427 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2776 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26844 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2681 3
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 470 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8411 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22651 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25690 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7430 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4429 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33393 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4498 3
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 937 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 693 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25341 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12621 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 949 2
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 233 2
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 298 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 866 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 174 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 991 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 990 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11202 2
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 139 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2615 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1293 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14271 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3263 2
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 103 10
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 611 5
IVA Technologies - IVA Terra 10 4
IVA Technologies - IVA ID 3 3
Microsoft Teams - MS Teams 606 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 221 3
IVA Technologies - IVA Task 2 2
IVA Technologies - IVA Disk 2 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 192 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1979 2
Информтехника ГК - МиниКом 15 2
Linux OS 10728 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 238 2
IVA Technologies - IVA Advanced - IVA Video - серия IP-телефонов 4 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1190 1
Mango Talker 8 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 100 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 859 1
Протей Юником - IP-АТС UC-платформа 5 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5056 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 98 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 243 1
Basis - Базис.Workplace 58 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 29 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5722 1
IVA Technologies - IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-шлюз телефонии 11 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 601 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 241 1
WebmonitorX - ПроAPI 12 1
Ideco NGFW 28 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 133 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 416 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1767 1
Иодковский Станислав 100 11
Тен Евгений 1 1
Белякова Ирина 1 1
Фарберов Александр 15 1
Юсуфов Борис 1 1
Варжавин Иван 16 1
Токарев Кирилл 2 1
Смирнов Максим 60 1
Хомутов Дмитрий 47 1
Максимов Евгений 15 1
Суровец Дмитрий 101 1
Шойтов Александр 98 1
Лигачев Глеб 105 1
Воеводин Александр 21 1
Шадаев Максут 1114 1
Сергеев Сергей 161 1
Граденко Михаил 42 1
Кузнецов Сергей 161 1
Россия - РФ - Российская федерация 154504 20
Земля - планета Солнечной системы 10593 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1133 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17959 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1169 1
Индийский океан - Персидский залив 219 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9948 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54324 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6782 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6221 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4872 3
Английский язык 6842 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11338 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50659 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14820 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20025 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17190 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1312 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2969 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5316 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3656 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1552 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2653 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1728 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9474 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1609 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11597 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1690 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31375 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6456 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5787 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6143 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1695 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1081 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6165 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 426 1
Экономический эффект 1178 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3697 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8316 3
CNews Инновация года - награда 130 2
IVA DAY 2 2
GITEX Technology - международная выставка 40 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1181 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392748, в очереди разбора - 733119.
Создано именных указателей - 184375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще