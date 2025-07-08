CNewsMarket представляет обзор платформенных решений для корпоративных коммуникаций отечественных вендоров. Рейтинговая оценка учитывает функциональные и архитектурные возможности платформ, способы обеспечения информационной безопасности, а также уровень цен и возможности тестирования программного продукта.
CNewsMarket подготовил обзор российских коммуникационных платформ, формирующих экосистему для командной работы. Современная инфраструктура для коммуникаций включает в себя возможности не только для обсуждения задач, но также инструменты совместного планирования, администрирования, бесшовной интеграции с другими корпоративными сервисами (такими, как календарь, переговорные комнаты, почта и т.п.) и должна учитывать действующие политики информационной безопасности.
Возможности широкоизвестных мессенджеров не могут удовлетворить потребности крупного бизнеса, а в некоторых структурах их использование прямо запрещено по соображениям безопасности. Корпорациям необходимы решения из реестра отечественного ПО, адаптированные под разные сетевые каналы, с инструментами для модерации и защиты сеансов. Возможности, предоставляемые искусственным интеллектом, позволяют не только существенно улучшать качество связи (например, за счет инструментов шумоподавления), но еще и экономить время благодаря функциям транскрибирования и резюмирования встреч. Для некоторых сценариев уже недостаточно базового разрешения видеотрансляций в 1080 строк, преимущество получают решения с возможностью демонстрации в режиме 4K (4096 × 3112).
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональные возможности, включая:
- Возможности платформы коммуникаций
- Экосистемные сценарии работы
- Возможности демонстрации экрана
- Возможности хранения видеозаписей и архива
- Режимы модерации
- Инструменты ИИ
- Административные возможности
- Режимы видеотрансляции
- Лимиты подключения пользователей
2. Архитектурные особенности:
- Возможности подключения с различных устройств
- Поддержка браузеров
- Наличие полноценной мобильной версии
- Наличие API-сервиса для сторонних разработчиков
- Особенности разработки ядра системы
3. Безопасность:
- Шифрование для передачи сообщений, аудио и видео
- Защита чатов и файлов, передаваемых во время конференции
- Хранение чатов в контуре организации
- Соответствие требованиям безопасности законодательства РФ
- Соответствие международному стандарту информационной безопасности ISO27001
4. Цена и поддержка:
- Наличие полнофункциональной демо-версии
- Длительность тестового периода полнофункциональной версии
- Розничная стоимость одной лицензии
Источник: CNewsMarket. Полная версия
Лидером рейтинга коммуникационных платформ стало решение «Телемост» от Яндекс 360. Собственная разработка самой известной российской ИТ-компании, открытый API, интеграция с онлайн-офисом (почта, облачное хранилище, календарь, редактор документов и мн. др.) и полное соответствие корпоративным требованиям безопасности, включая международный стандарт ISO/IEC 27001.
На втором месте — платформа 1F Teams, разработанная компанией «Первая форма». Среди функциональных особенностей — поддержка крупных онлайн-событий и расширенные возможности управления подключениями и ролями участников.
На третьем месте платформа DION — собственная разработка ИТ-холдинга Т1. Среди важных преимуществ решения следует отметить высокий уровень безопасности, включая широкие административные возможности для модерации и индивидуальные настройки безопасности переговорных комнат.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
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