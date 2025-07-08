CNewsMarket представляет обзор платформенных решений для корпоративных коммуникаций отечественных вендоров. Рейтинговая оценка учитывает функциональные и архитектурные возможности платформ, способы обеспечения информационной безопасности, а также уровень цен и возможности тестирования программного продукта.

CNewsMarket подготовил обзор российских коммуникационных платформ, формирующих экосистему для командной работы. Современная инфраструктура для коммуникаций включает в себя возможности не только для обсуждения задач, но также инструменты совместного планирования, администрирования, бесшовной интеграции с другими корпоративными сервисами (такими, как календарь, переговорные комнаты, почта и т.п.) и должна учитывать действующие политики информационной безопасности.

Возможности широкоизвестных мессенджеров не могут удовлетворить потребности крупного бизнеса, а в некоторых структурах их использование прямо запрещено по соображениям безопасности. Корпорациям необходимы решения из реестра отечественного ПО, адаптированные под разные сетевые каналы, с инструментами для модерации и защиты сеансов. Возможности, предоставляемые искусственным интеллектом, позволяют не только существенно улучшать качество связи (например, за счет инструментов шумоподавления), но еще и экономить время благодаря функциям транскрибирования и резюмирования встреч. Для некоторых сценариев уже недостаточно базового разрешения видеотрансляций в 1080 строк, преимущество получают решения с возможностью демонстрации в режиме 4K (4096 × 3112).

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг платформ коммуникаций Подробнее: обзор платформ коммуникаций 2025 Функциональность Архитектурные особенности Безопасность Цена и поддержка 518 145 75 55 553 130 75 30 532 130 75 50 531 150 75 30 516 140 75 30 506 150 60 40 491 125 75 40 482 150 60 35 457 160 60 30 395 115 75 30

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Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональные возможности, включая:

Возможности платформы коммуникаций

Экосистемные сценарии работы

Возможности демонстрации экрана

Возможности хранения видеозаписей и архива

Режимы модерации

Инструменты ИИ

Административные возможности

Режимы видеотрансляции

Лимиты подключения пользователей

2. Архитектурные особенности:

Возможности подключения с различных устройств

Поддержка браузеров

Наличие полноценной мобильной версии

Наличие API-сервиса для сторонних разработчиков

Особенности разработки ядра системы

3. Безопасность:

Шифрование для передачи сообщений, аудио и видео

Защита чатов и файлов, передаваемых во время конференции

Хранение чатов в контуре организации

Соответствие требованиям безопасности законодательства РФ

Соответствие международному стандарту информационной безопасности ISO27001

4. Цена и поддержка:

Наличие полнофункциональной демо-версии

Длительность тестового периода полнофункциональной версии

Розничная стоимость одной лицензии

Топ-5 российских платформ коммуникаций 2025 Место Компания Платформа Рейтинг 1 Яндекс 360 Телемост 793 2 Первая Форма 1F Teams 788 3 ИТ-холдинг Т1 DION 787 4 IVA Technologies IVA MCU 776 5 МТС Линк МТС Линк 761

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга коммуникационных платформ стало решение «Телемост» от Яндекс 360. Собственная разработка самой известной российской ИТ-компании, открытый API, интеграция с онлайн-офисом (почта, облачное хранилище, календарь, редактор документов и мн. др.) и полное соответствие корпоративным требованиям безопасности, включая международный стандарт ISO/IEC 27001.

На втором месте — платформа 1F Teams, разработанная компанией «Первая форма». Среди функциональных особенностей — поддержка крупных онлайн-событий и расширенные возможности управления подключениями и ролями участников.

© stockasso / Фотобанк Фотодженика Возможности широкоизвестных мессенджеров не могут удовлетворить потребности крупного бизнеса

На третьем месте платформа DION — собственная разработка ИТ-холдинга Т1. Среди важных преимуществ решения следует отметить высокий уровень безопасности, включая широкие административные возможности для модерации и индивидуальные настройки безопасности переговорных комнат.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов Ядро ВКС собственной разработки 30 баллов Наличие API-сервиса для сторонних разработчиков 20 баллов Экосистемные сценарии работы ВКС и корпоративный календарь

ВКС и корпоративный мессенджер

ВКС и корпоративная почта

Другое Демонстрация не только видео, но и аудио

Наличие полнофункциональной демо-версии

Меры обеспечения безопасности Шифрование для передачи сообщений, аудио и видео

Защита чатов и файлов, передаваемых во время конференции

Хранение чатов в контуре организации

Соответствие требованиям безопасности законодательства РФ

Соответствие международному стандарту информационной безопасности ISO27001 Демонстрация не только видео, но и аудиоНаличие полнофункциональной демо-версии 15 баллов за каждый пункт Функциональные возможности Публичная ссылка для конференций

Создание уведомления в календаре

Рассылка приглашения по почте

Автоматическая рассылка напоминаний о предстоящей конференции

Виртуальный фон, обрезка по контуру человека

Поднятие руки

Создание трансляции (стрима, вебинара) из простого звонка

Работа в переговорных комнатах организации

Подключение только в аудио-режиме (при плохой связи)

Чат внутри звонка между участниками (сотрудниками, гостями)

Аудит-лог Возможности платформы коммуникаций Интеграция с календарем

Адресная книга

Трансляции

Файловое хранилище

Сохранение чата из ВКС в корпоративном мессенджере

Передача файлов

Отправка больших файлов (от 1 ГБ)

Опросы аудитории

Стикеры Возможности демонстрации Текущего экрана без привязки к окнам

Конкретного окна (приложения) Хранение видеозаписей и архива На устройстве пользователя

В облаке

В корпоративном файлохранилище пользователя Возможности ИИ Динамическое шумоподавление

Транскрибирование в текст

Создание конспекта встречи Режим модерации Наличие виртуальной комнаты ожидания в видеозвонках

Назначение ролей (администратор, пользователь, слушатель)

Передача прав организатора во время собственного отключения из звонка

Возможность принудительной остановки демонстрации участника

Выключение камер и микрофонов всех участников или кого-то определенного

Разрешение на запись экрана

Возможность вызова участника

Удаление сообщений в чате

Возможность выделения сообщений с важной информацией в чате Административные возможности пользователей платформы Управление переговорными комнатами

Управление настройками безопасности

Управление тарифом, возможность подключения дополнительных опций

Контроль списка участников в реальном времени

Возможность ограничения встреч только для сотрудников организации Режимы видеотрансляции 720p

1080p

2K

4K Возможность подключаться со следующих устройств Браузеры

SIP-терминалы

Мобильные приложения

Десктоп-клиенты Ядро

Ядро ВКС : Open Source 10 баллов за каждый пункт Наличие нативных приложений для: Windows

MacOS

Linux и российские ОС на его основе (Альт Линукс, РЕД ОС, Astralinux)

Android

iOS Поддержка браузеров Chrome

Firefox

Edge

Opera

Яндекс 5 баллов за каждый пункт Длительность тестового периода полнофункциональной версии До 14 дней = 5 баллов

15-45 дней = 10 баллов

46-90 дней = 15 баллов

Более 90 дней = 20 баллов Максимальное число участников видеоконференции

Максимальное число участников онлайн-трансляций (вебинаров) Прогрессивная шкала

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