Yandex B2B Tech Яндекс 360 Яндекс.Телемост Yandex Telemost
В 2024 года Яндекс 360 перезапустил Телемост — сервис видеовстреч и видеоконференций. Качество видео стало еще лучше, появились новые функции, а количество участников встреч выросло более чем в 10 раз. Это стало возможным благодаря переходу с внешнего решения с открытым кодом на собственную платформу, разработанную командами Яндекс 360 и Yandex Infrastructure.
СОБЫТИЯ
|16.04.2025
|
Корпоративным пользователям «Яндекс 360» станут доступны конспекты видеовстреч
Интернет, 16 апреля 2025. «Яндекс 360» обновил «Телемост» для бизнеса. Теперь корпоративные клиенты сервиса могут не тратить время на составл
|14.02.2025
|
Intech переехал на «Яндекс 360 для бизнеса» и теперь использует «Мессенджер», «Диск» и «Телемост»
строила чаты в «Мессенджере» и папки для хранения документов на «Диске». Теперь все сотрудники Intech пользуются единым онлайн-офисом: решают вопросы с коллегами в «Мессенджере», проводят собрания в «Телемосте» и работают с файлами на «Диске», которые распределены по подразделениям. «Мы переехали на «Яндекс 360 для бизнеса» в минимальные для нас сроки. Сотрудники отнеслись к изменениям с по
|30.09.2024
|
«Телемост» для бизнеса теперь поддерживает видеовстречи до 1000 участников
этом CNews сообщили представители «Яндекса». Новая расширенная возможность доступна пользователям «Телемоста» в рамках «Яндекс 360 для бизнеса». Ранее лимит участников видеовстреч для компаний
|07.08.2024
|
«Телемост» запустил новые возможности для всех пользователей: демонстрация экрана в 4К и встречи на 500 участников
«Яндекс 360» перезапустил «Телемост» — сервис видеовстреч и видеоконференций. Качество видео стало еще лучше, появились
|18.07.2024
|
«Ростелеком» организовал телемост на открытии самой мощной электрозарядной станции в Россииi
«Ростелеком» организовал телемост с открытия самой мощной электрозарядной станции в России, которое прошло в столице С
|10.04.2024
|
Телемост «Ростелекома» объединил Кузбасс, Звездный городок и Горловку
«Ростелеком» обеспечил видеосвязь для участников трехстороннего телемоста «КуZбасс – Звездный городок – Горловка». Торжественная онлайн-встреча открыла праздничную неделю в рамках Международного фестиваля Юрия Гагарина, который третий раз проходит в Кемеров
|27.09.2023
|
В «Яндекс 360» появятся видеовстречи на 1000 участников и шаринг экрана в 4К
«Яндекс 360» переведет сервис видеовстреч «Телемост» на новую технологическую платформу. Это позволит быстрее внедрять новые возможности
|26.07.2023
|
Обновления «Яндекс 360 для бизнеса»: какие опции добавились в июле 2023 г.
В июле 2023 г. обновились «Телемост», «Почта» и «Документы» в составе «Яндекс 360 для бизнеса». Теперь можно подтвердить
|26.05.2023
|
В «Телемосте» появились «встречи для своих» и постоянные приглашения
В сервисе видеоконференций «Телемост» появились новые возможности для пользователей, которые помогут упростить общение вн
|12.10.2022
|
Телемост с Антарктидой прошел на ВКС Vinteo
9 октября 2022 г. в Москве прошел телемост, соединивший парк «Зарядье» с антарктическими станциями «Восток» и «Прогресс». Для о
|14.09.2021
|
«Яндекс 360» и Polymedia представили дисплеи для дистанционного обучения
Яндекс 360» и системный интегратор Polymedia договорились о выпуске дисплеев TeachTouch с сервисом «Телемост». С его помощью преподаватели смогут проводить занятия дистанционно. До конца 2021 г
|26.07.2021
|
«Яндекс 360» научился планировать видеовстречи
Команда «Яндекса 360» обновила сервис «Телемост». Теперь с его помощью можно планировать рабочие встречи, а для подключения к ним до
|19.04.2021
|
В сервисе для видеовстреч «Телемост» появились чаты и новые возможности для презентаций
«Яндекс.почта» 360 обновила сервис «Телемост»: добавила чаты и расширила возможности режима демонстрации. Теперь пользователи мог
|10.03.2021
|
«Яндекс.почта 360» обновила мобильный «Телемост»
«Яндекс.почта 360» обновила интерфейс мобильного приложения «Телемост». В нем появился зум презентации, режим докладчика и возможность добавлять аватарки.
|24.12.2020
|
«Яндекс.Почта 360» добавила запись видеовстреч
оста». Теперь с его помощью можно не только проводить, но и записывать онлайн-встречи. Кроме того, «Телемост» улучшил качество фонов и добавил к ним новые — в том числе новогодние. В «Телемосте
|30.09.2020
|
«Ростелеком» обеспечил доставку телесигнала для телемоста к 75-летию «Росатома»
о к Дню работника атомной промышленности, в который госкорпорация «Росатом» отметила свое 75-летие. Телемост «Перекличка городов» объединил центральную студию у здания «Росатома» на Большой Орд
|30.09.2020
|
Российский «убийца» Zoom от «Яндекса» очень крупно обновился и пришел на iPhone и Android
Улучшенный «Телемост» для всех платформ Российский ИТ-гигант «Яндекс» запустил обновленную версию своего
|30.09.2020
|
В «Яндекс.Почте 360» обновился «Телемост»
В наборе сервисов для работы «Яндекс.Почта 360» обновился «Телемост». У него изменился дизайн, вышли отдельные приложения для компьютера и смартфона, а
|29.07.2020
|
Пользователям «Яндекс.Диска» установилось непрошенное приложение
«Телемост» у пользователей «Яндекс.Диск» Пользователи приложения «Яндекс.Диск», предназначенно
|15.06.2020
|
«Яндекс» создал «убийцу» Zoom
Видеозвонки от «Яндекса» Компания «Яндекс» запустила новый сервис видеозвонков под названием «Телемост». Проект, как сообщили CNews представители ИТ-гиганта, рассчитан на работу через сов
|12.12.2019
|
МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G
дники на сцене Драматического театра Балтийского флота в Кронштадте наблюдали голографическое 3D-изображение друг друга в прямом эфире, обсуждая перспективы развития цифровых технологий и сетей 5G. В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Оксана Тарасенко, известный российский видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom) и главный редактор р
|27.06.2016
|
Музыкальный фестиваль-телемост MegafonLive возвращается
лификации и самоотдачи инженеров, задействованных в проекте. Кроме каналов, по которым организуется телемост, мы также обеспечиваем широкополосный доступ в интернет, который используется для за
|11.03.2014
|
AltegroSky построил телемост для «Альфа-банка»
ионного комплекса с автоматической антенной iNetVu 1200, оборудованного на базе микроавтобуса Hyundai. На оборудование видеоконференции выделялся реальный IP-адрес. Канал для организации спутникового телемоста обеспечил передачу данных (голосового и видео трафика) в режиме реального времени на следующих скоростях: на передачу до 2-х Мбит/с, на прием до 8-и Мбит/с. Мультимедийный трафик пере
|04.08.2008
|
Программисту грозит срок за срыв телемоста с участием Путина
В городе Дубне возбуждено уголовное дело против научного работника, сорвавшего телемост с участием Владимира Путина, сообщает РБК. Подозреваемый объявлен в федеральный розы
|19.06.2008
|
В Пскове состоялся первый телемост между военнослужащими и родителями
На базе Главного управления МЧС России по Псковской области впервые был проведен телемост между военнослужащими 346-го спасательного центра МЧС России и их родителями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 346-й спасательный центр МЧС России ра
|24.04.2008
|
10 образовательных учреждений Северо-Запада участвуют в телемосте
10 образовательных учреждений Северо-Запада России участвуют сегодня в видеоконференции, которая проводится Фондом поддержки образования (Санкт-Петербург). Телемост посвящен итогам сетевого взаимодействия участников "Гимназического союза России" в 2007-2008 учебном году. Дистанционная встреча свяжет такие города, как Великий Устюг, Устюжина, Череп
|04.09.2007
|
18 сентября в Зеленограде пройдет международный телемост на тему ГИС
омплексных геоинформационных систем управления территориями и корпорациями» состоится международный телемост. Участие в телемосте примут эксперты лучших практик по реализации стратегии «одного
