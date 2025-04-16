Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187910
ИКТ 14536
Организации 11268
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26515
Персоны 81261
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Yandex B2B Tech Яндекс 360 Яндекс.Телемост Yandex Telemost

Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost

В 2024 года Яндекс 360 перезапустил Телемост — сервис видеовстреч и видеоконференций. Качество видео стало еще лучше, появились новые функции, а количество участников встреч выросло более чем в 10 раз. Это стало возможным благодаря переходу с внешнего решения с открытым кодом на собственную платформу, разработанную командами Яндекс 360 и Yandex Infrastructure.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


16.04.2025 Корпоративным пользователям «Яндекс 360» станут доступны конспекты видеовстреч

Интернет, 16 апреля 2025. «Яндекс 360» обновил «Телемост» для бизнеса. Теперь корпоративные клиенты сервиса могут не тратить время на составл
14.02.2025 Intech переехал на «Яндекс 360 для бизнеса» и теперь использует «Мессенджер», «Диск» и «Телемост»

строила чаты в «Мессенджере» и папки для хранения документов на «Диске». Теперь все сотрудники Intech пользуются единым онлайн-офисом: решают вопросы с коллегами в «Мессенджере», проводят собрания в «Телемосте» и работают с файлами на «Диске», которые распределены по подразделениям. «Мы переехали на «Яндекс 360 для бизнеса» в минимальные для нас сроки. Сотрудники отнеслись к изменениям с по
30.09.2024 «Телемост» для бизнеса теперь поддерживает видеовстречи до 1000 участников

этом CNews сообщили представители «Яндекса». Новая расширенная возможность доступна пользователям «Телемоста» в рамках «Яндекс 360 для бизнеса». Ранее лимит участников видеовстреч для компаний
07.08.2024 «Телемост» запустил новые возможности для всех пользователей: демонстрация экрана в 4К и встречи на 500 участников

«Яндекс 360» перезапустил «Телемост» — сервис видеовстреч и видеоконференций. Качество видео стало еще лучше, появились

18.07.2024 «Ростелеком» организовал телемост на открытии самой мощной электрозарядной станции в Россииi

«Ростелеком» организовал телемост с открытия самой мощной электрозарядной станции в России, которое прошло в столице С
10.04.2024 Телемост «Ростелекома» объединил Кузбасс, Звездный городок и Горловку

«Ростелеком» обеспечил видеосвязь для участников трехстороннего телемоста «КуZбасс – Звездный городок – Горловка». Торжественная онлайн-встреча открыла праздничную неделю в рамках Международного фестиваля Юрия Гагарина, который третий раз проходит в Кемеров
27.09.2023 В «Яндекс 360» появятся видеовстречи на 1000 участников и шаринг экрана в 4К

«Яндекс 360» переведет сервис видеовстреч «Телемост» на новую технологическую платформу. Это позволит быстрее внедрять новые возможности
26.07.2023 Обновления «Яндекс 360 для бизнеса»: какие опции добавились в июле 2023 г.

В июле 2023 г. обновились «Телемост», «Почта» и «Документы» в составе «Яндекс 360 для бизнеса». Теперь можно подтвердить
26.05.2023 В «Телемосте» появились «встречи для своих» и постоянные приглашения

В сервисе видеоконференций «Телемост» появились новые возможности для пользователей, которые помогут упростить общение вн
12.10.2022 Телемост с Антарктидой прошел на ВКС Vinteo

9 октября 2022 г. в Москве прошел телемост, соединивший парк «Зарядье» с антарктическими станциями «Восток» и «Прогресс». Для о
14.09.2021 «Яндекс 360» и Polymedia представили дисплеи для дистанционного обучения

Яндекс 360» и системный интегратор Polymedia договорились о выпуске дисплеев TeachTouch с сервисом «Телемост». С его помощью преподаватели смогут проводить занятия дистанционно. До конца 2021 г
26.07.2021 «Яндекс 360» научился планировать видеовстречи

Команда «Яндекса 360» обновила сервис «Телемост». Теперь с его помощью можно планировать рабочие встречи, а для подключения к ним до
19.04.2021 В сервисе для видеовстреч «Телемост» появились чаты и новые возможности для презентаций

«Яндекс.почта» 360 обновила сервис «Телемост»: добавила чаты и расширила возможности режима демонстрации. Теперь пользователи мог
10.03.2021 «Яндекс.почта 360» обновила мобильный «Телемост»

«Яндекс.почта 360» обновила интерфейс мобильного приложения «Телемост». В нем появился зум презентации, режим докладчика и возможность добавлять аватарки.
24.12.2020 «Яндекс.Почта 360» добавила запись видеовстреч

оста». Теперь с его помощью можно не только проводить, но и записывать онлайн-встречи. Кроме того, «Телемост» улучшил качество фонов и добавил к ним новые — в том числе новогодние. В «Телемосте
30.09.2020 «Ростелеком» обеспечил доставку телесигнала для телемоста к 75-летию «Росатома»

о к Дню работника атомной промышленности, в который госкорпорация «Росатом» отметила свое 75-летие. Телемост «Перекличка городов» объединил центральную студию у здания «Росатома» на Большой Орд
30.09.2020 Российский «убийца» Zoom от «Яндекса» очень крупно обновился и пришел на iPhone и Android

Улучшенный «Телемост» для всех платформ Российский ИТ-гигант «Яндекс» запустил обновленную версию своего

30.09.2020 В «Яндекс.Почте 360» обновился «Телемост»

В наборе сервисов для работы «Яндекс.Почта 360» обновился «Телемост». У него изменился дизайн, вышли отдельные приложения для компьютера и смартфона, а

29.07.2020 Пользователям «Яндекс.Диска» установилось непрошенное приложение

«Телемост» у пользователей «Яндекс.Диск» Пользователи приложения «Яндекс.Диск», предназначенно
15.06.2020 «Яндекс» создал «убийцу» Zoom

Видеозвонки от «Яндекса» Компания «Яндекс» запустила новый сервис видеозвонков под названием «Телемост». Проект, как сообщили CNews представители ИТ-гиганта, рассчитан на работу через сов
12.12.2019 МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G

дники на сцене Драматического театра Балтийского флота в Кронштадте наблюдали голографическое 3D-изображение друг друга в прямом эфире, обсуждая перспективы развития цифровых технологий и сетей 5G. В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Оксана Тарасенко, известный российский видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom) и главный редактор р
27.06.2016 Музыкальный фестиваль-телемост MegafonLive возвращается

лификации и самоотдачи инженеров, задействованных в проекте. Кроме каналов, по которым организуется телемост, мы также обеспечиваем широкополосный доступ в интернет, который используется для за
11.03.2014 AltegroSky построил телемост для «Альфа-банка»

ионного комплекса с автоматической антенной iNetVu 1200, оборудованного на базе микроавтобуса Hyundai. На оборудование видеоконференции выделялся реальный IP-адрес. Канал для организации спутникового телемоста обеспечил передачу данных (голосового и видео трафика) в режиме реального времени на следующих скоростях: на передачу до 2-х Мбит/с, на прием до 8-и Мбит/с. Мультимедийный трафик пере
04.08.2008 Программисту грозит срок за срыв телемоста с участием Путина

В городе Дубне возбуждено уголовное дело против научного работника, сорвавшего телемост с участием Владимира Путина, сообщает РБК. Подозреваемый объявлен в федеральный розы
19.06.2008 В Пскове состоялся первый телемост между военнослужащими и родителями

На базе Главного управления МЧС России по Псковской области впервые был проведен телемост между военнослужащими 346-го спасательного центра МЧС России и их родителями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 346-й спасательный центр МЧС России ра
24.04.2008 10 образовательных учреждений Северо-Запада участвуют в телемосте

10 образовательных учреждений Северо-Запада России участвуют сегодня в видеоконференции, которая проводится Фондом поддержки образования (Санкт-Петербург). Телемост посвящен итогам сетевого взаимодействия участников "Гимназического союза России" в 2007-2008 учебном году. Дистанционная встреча свяжет такие города, как Великий Устюг, Устюжина, Череп
04.09.2007 18 сентября в Зеленограде пройдет международный телемост на тему ГИС

омплексных геоинформационных систем управления территориями и корпорациями» состоится международный телемост. Участие в телемосте примут эксперты лучших практик по реализации стратегии «одного


Публикаций - 252, упоминаний - 347

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8482 147
Microsoft Corporation 25256 34
TrueConf - ТруКонф 428 31
VK - Mail.ru Group 3535 22
Ростелеком 10330 21
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 507 19
VideoMost - ВидеоМост 280 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 17
Google LLC 12282 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14302 15
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 319 14
Spirit DSP - Спирит Корп 475 12
Telegram Group 2588 11
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 109 10
Cisco Systems 5224 9
Yandex B2B Tech 83 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 8
Softline - Софтлайн 3279 8
Ростех - Автоматика Концерн 1746 7
МегаФон 9940 7
9025 7
Meta Platforms - Facebook 4537 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 24 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2511 5
Huawei 4227 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 5
SAP SE 5439 5
Samsung Electronics 10639 4
Oracle Corporation 6879 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5289 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 402 3
Yandex B2B Tech - Pruffme - Пруффми 17 3
Dell EMC 5096 3
Broadcom - VMware 2497 3
Citrix Systems 840 3
SAP CIS - САП СНГ 864 3
Код Безопасности 705 3
Amazon Inc - Amazon.com 3142 3
HP Inc. 5763 3
Крок - Croc 1815 3
Почта России ПАО 2252 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 3
РВК - Российская венчурная компания 557 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 3
Unilever - Юнилевер Русь 165 3
Фаберлик - Faberlic 98 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 677 3
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 2
36,6 - аптечная сеть 91 2
Amber Plaza - Амбер Плаза 3 2
ФЭП - Фонд эффективной политики 20 2
DST Global - Digital Sky Technologies 227 2
Яндекс.Лавка 283 2
Газпром ПАО 1419 2
Лента - Сеть розничной торговли 2275 2
ВТБ - Почта Банк 503 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 216 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 2
Kingfisher PLC 3 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 108 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 68 1
Градиент 95 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
СДС Холдинг - Уголь ХК 3 1
Becar Asset Management - NAI Becar - NAI Becar Asset Management - Becar Realty Group - Групп компаний Бекар 12 1
Композит 97 1
Силовые машины 143 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
Эстет 14 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 19
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 5
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6288 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5254 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 4
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2172 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3256 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4924 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 710 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 3
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 2
Правительство Москвы - ДТОИВ Москвы - Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 4 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1137 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3455 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 367 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 2
Мосгордума - Московская городская Дума 145 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3429 2
Парк Зарядье 42 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 31 3
CCFA - China Chain Store & Franchise Association - Ассоциация Розничный сетей и Франшизы Китайской народной республики 2 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 314 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 146
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 123
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 80
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 60
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 52
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5698 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 39
Virtual office - Виртуальный офис 212 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 31
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 26
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9727 25
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2436 22
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 21
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 20
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1008 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17133 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 16
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 15
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 13
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 13
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4918 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7646 13
Оповещение и уведомление - Notification 5388 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4681 11
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4117 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 10
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 240 106
Google Android 14725 28
Apple iOS 8266 27
Microsoft Windows 16354 26
Microsoft Teams - MS Teams 618 26
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 24
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 57 22
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 18
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 230 16
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 77 14
Apple macOS 2256 13
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 70 12
Linux OS 10934 12
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 314 10
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 615 10
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 471 9
Microsoft Outlook 1421 9
Google Meet 62 9
Сбер - СберМитап - SberMeetup 8 8
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 202 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1217 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 8
СКБ Контур - Контур.Толк 109 7
Microsoft Office 3966 7
Microsoft Office 365 983 7
VK - Mail.Ru Почта 353 7
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 48 7
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 138 6
Google Chrome - браузер 1650 6
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 109 6
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Трекер 18 6
Google YouTube - Видеохостинг 2896 5
Microsoft Windows 7 1994 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 5
Новые облачные технологии - МойОфис 898 5
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 345 5
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 248 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1782 5
Чеснавский Александр 26 17
Русинов Владимир 28 17
Королев Роман 22 8
Кабанов Владимир 178 6
Михайлов Алексей 97 5
Жилкин Федор 8 5
Шадаев Максут 1151 5
Одинцов Дмитрий 118 5
Иодковский Станислав 100 5
Путин Владимир 3358 4
Вербицкий Игорь 5 3
Кравцов Сергей 58 3
Кузеванов Дмитрий 21 2
Альперн Александр 7 2
Кривошеев Сергей 6 2
Маленченко Юрий 58 2
Волков Андрей 16 2
Орлов Степан 11 2
Смирнов Анатолий 10 2
Росляк Юрий 6 2
Каневский Максим 9 2
Педченко Сергей 5 2
Близгарев Юрий 6 2
Терентьев Евгений 8 2
Лимаренко Евгений 6 2
Зотов Владимир 7 2
Lu Edward - Лу Эдвард 19 2
Рабер Ирина 3 2
Лычева Наталья 2 2
Шкарабейников Максим 2 2
Зокин Андрей 3 2
Касеев Тайфур 3 2
Дуров Павел 309 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Попов Борис 24 2
Петров Анатолий 9 2
Рейман Леонид 1059 2
Щеголев Игорь 698 2
Хасис Лев 105 2
Россия - РФ - Российская федерация 157276 153
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 65
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8138 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 9
Европа 24650 9
Казахстан - Республика 5807 8
Индия - Bharat 5708 6
Израиль 2785 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 5
Россия - СФО - Новосибирск 4666 5
Бразилия - Федеративная Республика 2453 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3368 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1575 5
Япония 13555 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2967 5
Германия - Федеративная Республика 12947 4
Украина 7799 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1821 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 4
Америка - Американский регион 2188 4
Земля - планета Солнечной системы 10665 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1117 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 904 4
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 149 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1078 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3275 3
Франция - Французская Республика 7981 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 3
Беларусь - Белоруссия 6039 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1699 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 3
Россия - СФО - Кемеровская область 992 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2669 3
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 224 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 54
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10339 21
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6253 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 11
Образование в России 2562 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 7
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5870 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 5
Аудит - аудиторский услуги 3115 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2164 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 4
Ведомости 1249 3
Euronews - телеканал 52 2
Октагон - Octagon.Media 6 2
The Washington Post 343 2
Лаборатория Артимовича 9 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Intelligent Enterprise 27 1
Первый информационный кавказский - телеканал 7 1
Советский спорт 19 1
Румедиа - Business FM 5 1
Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
Медуза - Meduza 48 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 149 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 426 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
TAdviser - Центр выбора технологий 427 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Forbes - Форбс 915 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 4
Gartner - Гартнер 3613 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 82 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
A2:Research 11 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
Мировой рынок ВКС 5 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Microsoft Research 141 1
IBM Research 108 1
CNews Инновация года - награда 133 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Markets&Markets Research 113 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 6
Open University of Israel - Открытый университет Израиля в Раанане - NBEL - Neuro-Biomorphic Engineering Lab - Нейро-биоморфная инженерная лаборатория Открытого университета Израиля 4 3
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 3
Universal University 6 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 521 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
Huawei Seeds for the Future 10 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
ЕУ - Европейский университет в Санкт-Петербурге 4 1
НИУ ВШЭ - ИДЕМ - Институт демографии 2 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 37 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 15 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 264 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 423 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 222 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 48 1
РАН - Российская академия наук 2017 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 231 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2139 3
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 2
Связь-Экспокомм 113 2
Softline IT-галактика 2 2
DevCon 18 2
SAP TechEd 9 2
Прямая линия с Президентом РФ 17 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Honor Cup 16 1
Зимние Азиатские игры 5 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
МегаФон - MegafonLive фестиваль 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
РИФ - Российский Интернет Форум 90 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 614 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще