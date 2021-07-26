«Яндекс 360» научился планировать видеовстречи

Команда «Яндекса 360» обновила сервис «Телемост». Теперь с его помощью можно планировать рабочие встречи, а для подключения к ним достаточно ввести номер. Кроме того, появилась возможность добавлять свои фоны, будь то дачный пейзаж или фотография рабочего места.

Запланировать встречу в «Телемосте» так же просто, как в «Календаре». Можно выбрать день и час, добавить название, описание и пригласить участников. Информация появится у них в «Календаре», а ровно за час придёт напоминание — вместе со ссылкой на встречу. Если нужно напомнить не за час, а за пять или десять минут, такая возможность тоже есть.

Подключиться к беседе можно не только по ссылке, но и просто указав номер встречи. Иногда это удобнее, чем открывать браузер. Новые возможности уже доступны в «Телемосте» для компьютера и смартфона, а скоро появятся в мобильных приложениях «Почты» и «Диска», где тоже есть «Телемост».

В «Телемосте» для компьютера стало удобнее проводить встречи. Если человек вступает в разговор, не включив звук, «Телемост» тут же сообщает «Вас не слышно». Собеседникам не придётся показывать это жестами, а говорящему — повторять свою фразу. Если сузить или расширить окно «Телемоста», изображения участников перестроятся так, чтобы было красиво.

И последнее изменение — это возможность добавлять фоны. Они особенно актуальны сейчас, когда многие работают дома или на даче. Если человек не хочет показывать свой некошеный газон или ему не подходят готовые фоны, он может загрузить четыре своих — например, с видами из офиса. Как и раньше, фоны доступны в приложении «Телемоста» для компьютера.

«Яндекс 360» — это набор сервисов для решения рабочих задач. В него входят «Телемост», «Почта», «Диск», «Документы», «Календарь», «Мессенджер» и «Заметки». С их помощью можно вести переписку, работать с документами, планировать своё время и проводить видеовстречи.