Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс 360» научился планировать видеовстречи

Команда «Яндекса 360» обновила сервис «Телемост». Теперь с его помощью можно планировать рабочие встречи, а для подключения к ним достаточно ввести номер. Кроме того, появилась возможность добавлять свои фоны, будь то дачный пейзаж или фотография рабочего места.

Запланировать встречу в «Телемосте» так же просто, как в «Календаре». Можно выбрать день и час, добавить название, описание и пригласить участников. Информация появится у них в «Календаре», а ровно за час придёт напоминание — вместе со ссылкой на встречу. Если нужно напомнить не за час, а за пять или десять минут, такая возможность тоже есть.

Подключиться к беседе можно не только по ссылке, но и просто указав номер встречи. Иногда это удобнее, чем открывать браузер. Новые возможности уже доступны в «Телемосте» для компьютера и смартфона, а скоро появятся в мобильных приложениях «Почты» и «Диска», где тоже есть «Телемост».

В «Телемосте» для компьютера стало удобнее проводить встречи. Если человек вступает в разговор, не включив звук, «Телемост» тут же сообщает «Вас не слышно». Собеседникам не придётся показывать это жестами, а говорящему — повторять свою фразу. Если сузить или расширить окно «Телемоста», изображения участников перестроятся так, чтобы было красиво.

И последнее изменение — это возможность добавлять фоны. Они особенно актуальны сейчас, когда многие работают дома или на даче. Если человек не хочет показывать свой некошеный газон или ему не подходят готовые фоны, он может загрузить четыре своих — например, с видами из офиса. Как и раньше, фоны доступны в приложении «Телемоста» для компьютера.

«Яндекс 360» — это набор сервисов для решения рабочих задач. В него входят «Телемост», «Почта», «Диск», «Документы», «Календарь», «Мессенджер» и «Заметки». С их помощью можно вести переписку, работать с документами, планировать своё время и проводить видеовстречи.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сайты крупнейших мировых изданий показывали порноролики. И это был не взлом, а разгильдяйство

Власти хотят раздавать госуслуги через банковские приложения, начиная с 1 сентября

Google удалила из поисковой выдачи сотни тысяч ссылок из-за российского «закона о VPN»

Новая онлайн-игра физически сжигает видеокарты ценой сотни тысяч рублей

Qiwi продала виртуальный банк «Точка»

Создан супербезопасный почтовый сервис

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Выбираем строительный пылесос: 10 лучших моделей

Лучшие сплит-системы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор Poly Voyager Focus 2: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов

Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных
Показать еще