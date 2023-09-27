В «Яндекс 360» появятся видеовстречи на 1000 участников и шаринг экрана в 4К

«Яндекс 360» переведет сервис видеовстреч «Телемост» на новую технологическую платформу. Это позволит быстрее внедрять новые возможности для пользователей и повысить эффективность работы сервиса. Ключевые функции будут доступны в середине 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Одно из решений, которое появится в новом «Телемосте», – рост количества участников встречи более чем в 20 раз с нынешних 40 до 1000. Это особенно важно для B2B-сегмента, где онлайн-встречи крупного бизнеса могут собирать сотни участников.

Обмен контентом при проведении групповых встреч также выйдет на новый уровень – появится возможность шаринга экрана в сверхвысоком разрешении 4K. Участники встреч смогут демонстрировать презентации, отчеты, проекты и другие материалы в максимально высокой четкости.

Сейчас в основе технологий «Телемоста» лежит внешнее решение с открытым кодом. Уже с середины 2024 г. сервис будет работать на собственной платформе, разработанной командой «Яндекс 360» и Yandex Cloud.

«Количество пользователей, использующий сервис для встреч и трансляций, растет кратно на протяжении нескольких лет. Только за неполный 2023 г. дневная аудитория «Телемоста» выросла втрое, – сказал генеральный директор «Яндекс 360» Владимир Русинов. – В нашем случае использование внешнего open source решения не позволяет вносить масштабные изменения в код и реализовать все задуманное. Переход на собственную платформу снимет три базовых ограничения в развитии продукта: качество картинки, встреч и количество участников встреч. Изменения позволят нам шагнуть далеко вперед в развитии Телемоста, сосредоточить ресурсы внутри команды, и, как следствие, реализовать новые продуктовые возможности для пользователей».

Перезапуск «Телемоста» позволит улучшить и текущие возможности сервиса: повысить стабильность и качество трансляций на широкую (до 10 тыс.) человек аудиторию, качество шумоподавления и другие базовые функции, которые уже есть в продукте и важны для комфортного использования сервиса.

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«Яндекс 360» — это виртуальное пространство, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, создавать документы разных форматов и др. «Яндекс 360» помогает организовать работу как одному человеку, так и команде организации в рамках продуктов «Яндекс 360 для бизнеса».