В сервисе для видеовстреч «Телемост» появились чаты и новые возможности для презентаций

«Яндекс.почта» 360 обновила сервис «Телемост»: добавила чаты и расширила возможности режима демонстрации. Теперь пользователи могут вести переписку и смотреть презентации в полноэкранном режиме. Как и прежде, «Телемост» работает без ограничений по времени и подходит даже для длинных выступлений.

В чате можно оставлять вопросы и комментарии, не мешая говорящему. Стикеры и реакции помогут выразить отношение к репликам коллег, а звездочки – отметить темы, к которым нужно привлечь внимание. Например, интересную идею можно поддержать лайком, а важный вопрос отметить звездочкой. Говорящий будет видеть, что происходит в чате, и сможет отреагировать. Кроме того, в общий чат удобно отправлять ссылки и файлы, которые понадобятся участникам.

После окончания встречи переписка не пропадет. Чат автоматически сохранится в «Яндекс.мессенджере» и будет доступен участникам встречи, авторизованным в «Яндексе». Если они забудут что-то обсудить, то смогут продолжить общение в чате. Переписка поможет также освежить в памяти договоренности или найти файл, которым поделился кто-то из коллег. Чаты работают в десктопной и мобильной версии сервиса на всех платформах.

В «Телемосте» стало удобнее проводить презентации. Когда докладчик делится экраном, зрители могут развернуть картинку на весь экран. Это поможет им рассмотреть детали — например, цифры или мелкий шрифт. Такая возможность появилась в веб-версии «Телемоста» и в приложении для Windows и macOS. В приложении для компьютера можно также следить за реакцией зрителей: окно с участниками встречи и чат будут показаны докладчику поверх презентации. Включить демонстрацию теперь можно и на смартфоне — функция стала доступна в приложении для Android.

«Яндекс.почта 360» — это набор сервисов для решения рабочих задач, доступный организациям и частным лицам. В него входят «Телемост», «Почта», «Диск», «Календарь» и «Заметки». С их помощью можно вести переписку, планировать свое время и проводить видеовстречи.