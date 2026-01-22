Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн

Разделы

22.01.2026 Сергей Педченко -

Сергей Педченко, «Яндекс 360»: Ключевой тренд — осмысленное применение ИИ там, где он повышает эффективность работы

 1
16.10.2025 В системе расследования инцидентов Staffcop появились решения для распознавания аудио и быстрой проверки электронных писем ​ 1
06.02.2025 «Яндекс 360 для бизнеса»: новые обновления, которые ускоряют работу команд 1
11.11.2024 Falcongaze представила новую версию DLP-системы — SecureTower 7 Helium 1
22.12.2023 Сеть магазинов Desport (ex. Decathlon) за три недели внедрила российскую ITSM-систему SimpleOne, способствуя запуску магазинов по всей России 1
19.10.2023 Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
22.06.2023 «Яндекс 360» запустил в «Мессенджере» групповые звонки 1
18.05.2023 ИТ становятся главным инструментом в борьбе за покупателя 1
14.03.2023 «Яндекс 360» представил обновленные треды в «Мессенджере» 2
28.10.2022 Knowledge Space и Яндекс.Облако договорились о партнерстве 1
23.05.2022 С чего начать импортозамещение в ИБ? 1
17.03.2022 Резкий рост популярности российских мессенджеров: анализ интернет-трафика пользователей Yota 1
19.04.2021 В сервисе для видеовстреч «Телемост» появились чаты и новые возможности для презентаций 1
24.09.2020 «Яндекс» первым в мире запускает машинное обучение в публичном облаке на бессерверных технологиях 2
29.07.2020 «Яндекс.почта» объединила популярные способы общения 1
22.04.2020 «Яндекс» представил обновленный «Яндекс.Мессенджер» 1
01.08.2019 Олег Коверзнев - «Рост облачного рынка» – это игра c цифрами и попытка выдать желаемое за действительное 1
11.04.2019 Google Docs впервые стал правильно редактировать документы MS Office 1
03.04.2019 «Яндекс» запустил чат для общения бизнеса с клиентами 1
22.02.2019 «Яндекс» тихо и незаметно запустил мессенджер 2
31.07.2018 «Яндекс» вслед за Mail.ru запустил сервис для создания тестов, опросов и анкет 1
31.07.2018 «Яндекс» запустил бесплатный сервис для создания форм обратной связи и опросов 1
25.04.2017 «Яндекс» запустил убийцу Google Doc 2
07.11.2011 Новая версия IM+ 5.0 обзавелась поддержкой Android-планшетов и новыми функциями 1
30.09.2011 Через «Mail.Ru Агент» можно общаться с пользователями «Одноклассников» 1
15.09.2011 QIP вошел в Топ-5 Android Market за два дня 1
05.07.2011 «Рамблер» запустил инстант-мессенджер c поддержкой Facebook и «Вконтакте» 1
28.12.2010 Mail.ru заставил ICQ признать Jabber 1
27.12.2010 Вышла ICQ Java с поддержкой «Mail.Ru Агента» 1
28.10.2010 "Яндекс" нашел Facebook 1
16.09.2010 «Яндекс» и ICQ прекратили сотрудничество 1
24.08.2010 В «Мобильном Mail.Ru Агенте» для Symbian появилась поддержка «ВКонтакте» 1
14.07.2010 «ВКонтакте» готовит собственный мессенджер и внедряется в чужие 1
14.07.2010 «В Контакте» добавила поддержку протокола Jabber 1
09.06.2010 Вышел Zgate 2.1: защита от утечек данных по сетевым каналам 1
21.05.2010 LG начала продажи компактного мультимедийного тачфона 1
27.11.2009 QWERTY-телефон LG с поддержкой российских социальных сетей и сервисов 1
06.08.2009 «Яндекс» запустил ICQ с «пробками» 1
03.07.2009 «Яндекс» обновил «Я.Онлайн» 1

Yandex - Яндекс 8550 36
VK - Mail.ru Group 3537 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4574 11
Google LLC 12311 7
Meta Platforms - Facebook 4544 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 6
9070 4
AOL Inc - America Online 1878 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5301 3
X Corp - Twitter 2913 3
Microsoft Corporation 25298 3
LG Electronics 3682 3
ICQ Inc 25 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2551 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 2
Telegram Group 2614 2
Хост ГК - HostVM 65 1
Открытые технологии 716 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 88 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 406 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 61 1
RuMarket 14 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 159 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 1
Wemakefab - Вимейкфаб 1 1
Hoff Tech - Хофф Тех 45 1
Медиа-тел - Media-Tel - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 26 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 1
Яндекс - СМИлинк 15 1
Samsung Electronics 10682 1
Broadcom - VMware 2507 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14468 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 537 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 266 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
Ред Софт - Red Soft 1032 1
Корус Консалтинг ГК 1356 1
ESET - ESET Software 1147 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 477 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 3
Фаберлик - Faberlic 99 3
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 70 2
Почта России ПАО 2258 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 68 1
Авиапарк ТРЦ 49 1
Силовые машины 146 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 116 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
Cotton Club - Коттон Клаб 28 1
Лента - Монетка - торговая сеть 60 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3015 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 405 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 531 1
Альфа-Банк 1880 1
Лента - Сеть розничной торговли 2280 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 324 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1128 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 239 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 292 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 203 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 172 1
DST Global - Digital Sky Technologies 227 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 276 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 154 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12969 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3398 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4995 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1143 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 346 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 9 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8476 36
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 180 18
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 16
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5757 12
Оповещение и уведомление - Notification 5384 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 10
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8933 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7651 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 6
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8963 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 6
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31907 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 5
Wiki - Вики - режим Википедии 256 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 4
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 999 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18489 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6177 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 4
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 959 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8777 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 15
QIP - Мессенджер 122 13
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 195 13
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 245 11
Google Android 14766 11
Microsoft Windows 16400 11
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 11
Linux OS 10981 9
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 254 7
Apple iOS 8298 7
Apple macOS 2272 7
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 7
Google Talk - Google Chat 160 6
Google Talk - GTalk 45 4
Miranda NG Project - Miranda IM 46 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 4
Oracle Java - язык программирования 3340 4
Google Gmail 989 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 624 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 232 4
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 613 4
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 58 3
Яндекс - Я.ру - блог-платформа 23 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3055 3
Nokia Symbian OS 1403 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 855 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 3
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Трекер 19 2
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Формы - Yandex.Forms 5 2
Yandex Object Storage 15 2
Google Translate - Google Переводчик 68 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
Rambler ICQ 19 2
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Вики - Yandex Wiki 9 2
Новые облачные технологии - МойОфис 904 2
Microsoft Office 3976 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 179 2
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 77 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 206 2
Цыплухин Владислав 41 2
Турищева Ольга 30 2
Рогожин Павел 13 2
Педченко Сергей 6 2
Лимаренко Евгений 6 2
Артамонова Анна 183 2
Русинов Владимир 28 2
Иванов Роман 22 2
Делицин Леонид 11 2
Гордиенко Ростислав 28 1
Спирин Антон 87 1
Башкеев Алексей 17 1
Кузеванов Дмитрий 21 1
Стоянов Алексей 53 1
Козерод Сергей 38 1
Пешехонов Константин 22 1
Гаврилов Евгений 55 1
Бахтин Дмитрий 17 1
Карпов Роман 76 1
Пюскюлян Ирина 19 1
Маркова Светлана 43 1
Ульянычев Матвей 47 1
Тятюшев Максим 160 1
Наумов Владимир 18 1
Сургунд Роман 5 1
Сюртуков Игорь 1 1
Ямалеева Лилия 1 1
Баснер Ольга 1 1
Югоман Юлия 4 1
Долгов Александр 44 1
Рындин Виктор 1 1
Кузубов Станислав 1 1
Стрельченя Сергей 1 1
Сергеева Наталья 50 1
Сазонов Максим 40 1
Баршак Ирина 1 1
Лукавенко Олег 47 1
Гуренков Михаил 41 1
Лялеко Владимир 16 1
Федоров Руслан 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157877 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53532 3
Германия - Федеративная Республика 12950 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Европа 24660 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45984 1
Южная Корея - Республика 6871 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18730 1
Израиль 2785 1
Африка - Африканский регион 3575 1
Франция - Французская Республика 7988 1
Америка Латинская 1887 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 7
Английский язык 6881 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15206 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10390 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6272 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55056 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2323 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2554 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1341 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5890 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1765 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3391 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 294 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Опцион 103 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
TNW - The Next Web 89 1
The Verge - Издание 596 1
Wikipedia - Википедия 595 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11429 1
comScore 379 1
A2:Research 11 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
CNews Инновация года - награда 134 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
Yandex Scale 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
