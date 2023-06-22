Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс 360» запустил в «Мессенджере» групповые звонки

У пользователей «Мессенджера» появились новые возможности, упрощающие коммуникацию. Теперь в сервисе можно создать звонок на всех участников группового чата. Новая опция доступна для всех пользователей, однако особенно полезна для бизнеса, который проводит много командных встреч. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Мессенджеры давно стали одним из главных каналов коммуникаций по рабочим вопросам. Чтобы было легче общаться внутри команд, мы добавили в «Яндекс мессенджер» возможности сервиса видеоконференций «Телемост». Теперь участники группового чата до 40 человек могут создать видеозвонок прямо в чате. Это первый этап большого проекта интеграции возможностей ВКС в «Мессенджер». Позднее появится возможность дозвона, приглашения внешних участников, новые опции для звонков один на один и многое другое», – сказал генеральный директор «Яндекс 360» Владимир Русинов.

«МойОфис» выпустил единое цифровое рабочее пространство Squadus — обзор CNews
ПО

Групповые звонки появились в веб-версии «Мессенджера», десктопном ПО и Android. Позже возможность появится и для операционной системы iOS. Для создания звонка необходимо нажать значок групповой встречи. После чего остальным пользователям чата отправляется сообщение о начале звонка и сопровождается push-уведомлением. Если пользователь не присоединился к звонку всегда может сделать это, зайдя в чат, пока в нем существует активный звонок, по кнопке «Присоединиться».

Создать групповой звонок может любой участник чата. Ограничений по длительности встречи нет. Для пользователей «Мессенджера» доступны все возможности «Телемоста»: запись экрана, демонстрация презентации, управление встречей (выключать микрофон или камеру участникам встречи), общение в чате звонка и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянам хотят разрешить смотреть пиратские кинотеатры без ограничений. Возможна амнистия

Для чиновников и банкиров ввели штрафы за использование иностранных мессенджеров

Российский финтех-сервис привлечет через биржу 600 миллионов

Власти списали все деньги со счетов Google в России

Авторитетного криптовалютного сыщика обвинили в клевете. Поклонники перевели ему $1 млн, чтобы помочь отбиться от иска

Властям предложили забрать «Яндекс» бесплатно, чтобы не переплачивать иностранцам

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

TONK TN1200: в трех трендах одновременно

Почему отключают горячую воду в летний период

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще