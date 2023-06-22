«Яндекс 360» запустил в «Мессенджере» групповые звонки

У пользователей «Мессенджера» появились новые возможности, упрощающие коммуникацию. Теперь в сервисе можно создать звонок на всех участников группового чата. Новая опция доступна для всех пользователей, однако особенно полезна для бизнеса, который проводит много командных встреч. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Мессенджеры давно стали одним из главных каналов коммуникаций по рабочим вопросам. Чтобы было легче общаться внутри команд, мы добавили в «Яндекс мессенджер» возможности сервиса видеоконференций «Телемост». Теперь участники группового чата до 40 человек могут создать видеозвонок прямо в чате. Это первый этап большого проекта интеграции возможностей ВКС в «Мессенджер». Позднее появится возможность дозвона, приглашения внешних участников, новые опции для звонков один на один и многое другое», – сказал генеральный директор «Яндекс 360» Владимир Русинов.

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Групповые звонки появились в веб-версии «Мессенджера», десктопном ПО и Android. Позже возможность появится и для операционной системы iOS. Для создания звонка необходимо нажать значок групповой встречи. После чего остальным пользователям чата отправляется сообщение о начале звонка и сопровождается push-уведомлением. Если пользователь не присоединился к звонку всегда может сделать это, зайдя в чат, пока в нем существует активный звонок, по кнопке «Присоединиться».

Создать групповой звонок может любой участник чата. Ограничений по длительности встречи нет. Для пользователей «Мессенджера» доступны все возможности «Телемоста»: запись экрана, демонстрация презентации, управление встречей (выключать микрофон или камеру участникам встречи), общение в чате звонка и др.