Yandex Object Storage


СОБЫТИЯ

30.10.2025 Ключевые сервисы «Яндекс 360» станут доступны по модели on-premises 1
29.10.2024 Pango Cars увеличила продажи автомобилей за счет интеграции с сервисами «Яндекса» для бизнеса 1
22.08.2024 ReText.AI объявил о запуске API: теперь доступно массовое создание уникальных текстов без ошибок 1
27.04.2024 «Ренессанс страхование» в два раза ускорит работу с данными благодаря data-стратегии от «КОРУС Консалтинг» 1
28.12.2023 Что «под капотом»? Как провайдеры BaaS-услуг внедряют отечественные решения 1
26.09.2023 Новый релиз ORBOX: функционал Drag&Drop и обновленные отчеты 2
25.09.2023 Хранить резервные копии «Кибер бэкапа» в облаке Yandex Cloud стало удобнее 1
24.08.2023 Нейросеть ReText.AI научится анализировать новости с помощью сервисов Yandex Cloud 1
02.06.2023 Yandex Cloud поможет компаниям улучшить управление данными с помощью сервиса Hive Metastore 1
20.02.2023 Yandex Cloud запустила программу поддержки ИТ-стартапов 1
28.10.2022 Knowledge Space и Яндекс.Облако договорились о партнерстве 1
24.09.2020 «Яндекс» первым в мире запускает машинное обучение в публичном облаке на бессерверных технологиях 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
07.12.2018 «Яндекс» сделал «убийцу» Amazon Web Services и Microsoft Azure доступным для всех россиян 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Yandex Object Storage и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8303 14
VK - Mail.ru Group 3516 3
Ростелеком 10247 2
МегаФон 9768 2
Cisco Systems 5214 2
Amazon Inc - Amazon.com 3110 2
Alibaba Group 448 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 2
Microsoft Corporation 25186 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13991 2
Apple Inc 12554 2
Meta Platforms - Facebook 4516 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 248 2
ИКС 382 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
IBM - International Business Machines Corp 9545 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5737 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 611 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9147 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 2
ГЛОНАСС АО 231 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 298 2
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 2
NVision Group - Энвижн Груп 685 2
ИКС - Форпост 75 2
Tencent 171 2
Salesforce - Tableau Software 114 2
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 2
Softline - Polymatica - Полиматика 187 2
Qlik - QlikTech 162 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 634 2
Radix Technologies 14 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 96 2
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 123 2
Google LLC 12172 2
Visiology - Визиолоджи 81 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 268 2
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 1
Теком 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8015 2
Газпром ПАО 1403 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1340 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 164 2
Kama Flow - КФ Венчурс 20 1
Startup Lab - Российский венчурный фонд 5 1
Phystech Ventures 14 1
Astana Hub 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1360 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 12 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
РВК - Российская венчурная компания 555 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 62 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 202 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5182 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12713 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2805 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 902 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 341 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 340 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 384 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 40 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4803 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22779 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16953 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72107 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10038 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17322 8
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2925 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5923 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6205 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1112 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6109 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4547 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56402 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5785 4
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1685 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14663 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11863 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5199 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7329 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25826 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12245 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2805 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2812 3
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 359 2
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения - Программно-определяемые хранилища - Software Defined Server - Программно-определяемый сервер 57 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4106 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 929 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1188 2
Machine translation - Машинный перевод - RBMT - rule-based machine translation - Машинный перевод на основе правил - TMS - Translation Management System - TMCI - Translation Management Computer Infrastructure - Инфраструктура для управления переводом 61 2
Субтехнологии 21 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3489 2
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 283 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8082 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22674 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2391 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 588 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16952 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3032 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3293 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1051 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12141 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 591 11
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 194 5
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 174 4
Yandex DataLens 51 4
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 125 4
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB - Yandex Managed Service for Spark 18 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1475 3
Docker - Платформа распределённых приложений 421 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 219 3
Stack Group - M1Cloud Object Storage 39 3
Yandex Translate 6 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 141 2
NetApp ONTAP 68 2
Linux OS 10794 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1712 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 798 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 613 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 164 2
БАРС.Alpha BI 46 2
Baidu 289 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 133 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 82 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 38 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 48 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 189 2
Yandex Database - YDB 42 1
Amazon DynamoDB 9 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 36 1
Dell EMC ScaleIO 19 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 31 1
Теком - ORBOX 11 1
Yandex IAM - Yandex Identity and Access Management - Yandex Identity Hub - Yandex ID 6 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - API 3 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Backup 2 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Monitoring 3 1
Yandex Data Proc 4 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру Бизнес 7 1
Yandex Load Balancer - Yandex Application Load Balancer 2 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 600 1
Атрепьев Григорий 33 1
Ражев Никита 1 1
Долбнев Александр 1 1
Райтс Елена 3 1
Шкряба Ольга 2 1
Цорионов Борис 1 1
Лещинский Ян 4 1
Башкеев Алексей 17 1
Пономаренко Андрей 4 1
Иванов Сергей 396 1
Смирнов Константин 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 155197 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14449 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53278 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45385 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10060 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50849 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31522 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6193 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54523 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11360 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1160 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 924 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 915 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5562 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5246 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4212 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5457 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2247 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7287 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 1
Английский язык 6850 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7219 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5996 1
Энергетика - Energy - Energetically 5471 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2355 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1280 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2525 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6614 1
Образование в России 2522 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20153 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5215 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9536 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3741 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4720 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2282 1
Всероссийская перепись населения 185 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2242 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 460 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25723 1
IDC - International Data Corporation 4941 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8333 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Yandex Scale 2 1
