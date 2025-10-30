Разделы

Ключевые сервисы «Яндекс 360» станут доступны по модели on-premises

Yandex B2B Tech откроет доступ ко всем основным сервисам «Яндекс 360» по модели on-premises — компании смогут развернуть их на собственной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

«Документы» и «Диск» уже готовы к использованию в on-premises. Сейчас они проходят пилотное тестирование, а в начале 206 г. откроются для всех клиентов. До конца 2026 г. в on-premises станут доступны в общей сложности 11 сервисов «Яндекс 360»: к «Доскам», «Диску», «Документам» и «Браузеру» для организаций добавятся «Мессенджер», «Телемост», «Почта», «Календарь», «Трекер», «Вики» и «Формы».

Сервис «Документы» в on-premises объединит редакторы документов и таблиц. Они вместе с «Диском» уже внесены в Единый реестр российского ПО. В 2026 г. редакторы также появятся в виде приложений для Windows, macOS и Linux.

Модель on-premises обеспечивает компаниям полный контроль над тем, как хранятся и обрабатываются их данные. Вся информация остается внутри корпоративного периметра, обновлениями и доступами управляют администраторы, а использование сервисов возможно даже в полностью изолированных средах. Это критически важно для компаний со строгими требованиями к информационной безопасности — например, финансовых организаций, промышленных предприятий и государственных структур.

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик
Безопасность

По модели on-premises также доступны продукты Yandex Cloud. В их числе — распределенная база данных YDB, технологии распознавания и синтеза речи Yandex SpeechKit, универсальное хранилище Yandex Object Storage, сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens и платформа для хранения и обработки больших данных YTsaurus.

Две версии одного сервиса, облачная и on-premises, развиваются и обновляются синхронно. Клиенты могут выбрать вариант, который лучше соответствует их требованиям и инфраструктуре.

