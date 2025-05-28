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УПОМИНАНИЯ
Yandex и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7723 6
|GitHub 875 1
|Башкеев Алексей 17 2
|Черников Александр 23 1
|Атрепьев Григорий 30 1
|Бабенко Максим 2 1
|Пузыревский Иван 2 1
|Зигангирова Лейсан 1 1
|Галушкин Олег 182 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148947 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14252 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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