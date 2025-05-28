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Yandex YTsaurus YT


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Yandex B2B Tech запустила единую платформу обработки данных любого объема для бизнеса 1
21.08.2024 Yandex Cloud открыла доступ к сервису для хранения, обработки и трансляции видео для бизнеса 1
26.02.2024 Олег Коверзнев возглавил Yandex Cloud 1
27.11.2023 «Яндекс» запускает программу грантов для поддержки опенсорс-проектов 1
13.09.2023 «Яндекс» открыл исходный код SDK AppMetrica 1
20.03.2023 «Яндекс» открывает исходный код YTsaurus — своей главной платформы для работы с большими данными 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Yandex и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7723 6
GitHub 875 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 258 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7666 4
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3046 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1002 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1867 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30543 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 625 1
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ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 353 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11541 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 509 4
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 163 2
Yandex Database - YDB 29 2
Yandex.AppMetrica - АппМетрика - аналитика мобильных приложений 23 1
Google Play - Google Store - Android Market 3346 1
Apple - App Store 2932 1
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Галушкин Олег 182 1
Россия - РФ - Российская федерация 148947 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14252 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6053 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 304 1
Аудит - аудиторский услуги 2814 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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