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«Яндекс» запускает программу грантов для поддержки опенсорс-проектов

«Яндекс» открывает ежегодную программу грантов Yandex Open Source, в рамках которой будет награждать разработчиков интересных и важных опенсорс-проектов. Первые 15 победителей будут определены до мая 2024 г., лучшие проекты получат гранты по 600 тыс. руб. на использование облачной платформы Yandex Cloud. Их можно потратить на платформу данных, инструменты для разработки и другие сервисы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Подать заявку на участие можно в трех треках: обработка и хранение данных, разработка, машинное обучение. Один разработчик может участвовать в программе только с одним проектом.

Выбирать победителей будет программный комитет, состоящий из менеджеров и разработчиков опенсорс-решений «Яндекса» — YTsaurus, YDB, userver, Diplodoc и др. Они оценят актуальность и пользу каждого проекта, активность репозитория и потенциал развития по описанию проекта и его коду.

«Команды «Яндекса» не только выкладывают в опенсорс свои разработки, но и активно пользуются внешними решениями и помогают их развивать. Для нас это очень важно, так как мы верим, что технологии должны быть открыты и доступны для мира. А чтобы открытые проекты могли развиваться лучше и еще быстрее, мы запускаем программу грантов», — сказала Лейсан Зигангирова, директор по маркетингу опенсорс-технологий «Яндекса».

Получить грант может как независимый разработчик или группа разработчиков, так и сотрудники крупных компаний. Основное требование для них — проект должен разрабатываться вне основной работы и вне репозиториев, связанных с работодателем.

Сбор заявок на участие в программе продлится с 27 ноября по 29 февраля 2024 г. В течение месяца программный комитет рассмотрит заявки и 1 апреля 2024 г. объявит победителей. Гранты будут выданы до 30 мая 2024 г.

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