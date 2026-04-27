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Yandex B2B Tech Yandex Database YDB

Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB

YDB — это распределенная система управления базами данных от Яндекса для разработки, эксплуатации и миграции высоконагруженных решений. Поддерживает одновременное выполнение транзакционных (OLTP), аналитических (OLAP) и потоковых нагрузок, помогает компаниям создавать и обслуживать масштабируемые продукты и сервисы с большим количеством пользователей. Проекты в YDB уже размещают Yandex Cloud, Практикум, Яндекс Маркет, Алиса, Метрика и Auto.ru. В числе крупных корпоративных клиентов компании — российский сервис для управления бизнесом “Битрикс24”.

 

Андрей Ивкин, Главный эксперт-аналитик, ФОРС Дистрибуция "Какую базу данных использовать в 2025: PostgreSQL или YDB | СУБД Яндекса?" Конференция CNews 08.07.2025 "СУБД: технологии, миграция и администрирование"

СОБЫТИЯ

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27.04.2026 «Хи-Квадрат» выпустил новую версию XDAC с поддержкой DML-операций и Yandex Database

Компания «Хи-Квадрат» представила обновленный автономный REST API сервер XDAC (Xsquare-DAC). В версии 6.0 добавлена поддержка Yandex Database и DML-операций для всех баз данных, а также реализована роль Database Reverse Proxy Server, улучшена производительность и исправлен ряд ошибок. Об этом CNews сообщили представит
25.11.2025 Новые возможности для бизнеса: интеграция RuBackup и YDB обеспечивает резервное копирование для высоконагруженных систем

Компания «ФОРС Дистрибуция» завершила интеграцию YDB с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup от компании «РуБэкап». Решение разработано при экспертной поддержке специалистов компании и обеспечивает удобный и безопас
20.12.2024 В СУБД «Яндекса» реализована поддержка аналитической обработки данных

«Яндекс» анонсировал запуск нового компонента YDB DWH для поддержки аналитической обработки данных в СУБД «Яндекса» (YDB) — СУБД соб
11.10.2024 OpenYard запустит программно-аппаратный комплекс на основе технологии YDB

Производитель серверного оборудования OpenYard запустит программно-аппаратный комплекс для бизнес-критичных систем на основе технологии YDB. Новое индустриальное решение предназначено для высоконагруженных корпоративных инфраструктур с повышенными требованиями к надежности и отказоустойчивости — например, крупных банков, промыш
19.06.2024 Экс-директор Oracle в России стал коммерческим директором СУБД «Яндекса»

Назначение в «Яндексе» Коммерческий департамент системы управления базами данных «Яндекса» YDB, собственной разработки компании с открытым исходным кодом для работы высоконагруженных приложений, возглавит Алексей Курочка, сообщили CNews представитель компании. В «Яндексе» его ключевы
18.06.2024 Коммерческим директором «Яндекс YDB» назначен Алексей Курочка

Коммерческий департамент системы управления базами данных «Яндекса» YDB, собственной разработки компании с открытым исходным кодом для работы высоконагруженных приложений, возглавит Алексей Курочка. Об этом CNews сообщил представитель компании. На новой должнос
19.04.2022 «Яндекс» опубликовал исходный код СУБД, на которой работают «Такси», «Маркет» и еще 500 проектов

апросов в секунду «Яндекс» опубликовал исходный код распределенной системы управления базами данных Yandex Database (YDB). Эта технология позволяет создавать отказоустойчивые сервисы, которые м
19.04.2022 «Яндекс» опубликовал исходный код распределённой СУБД YDB

«Яндекс» опубликовал исходный код распределённой системы управления базами данных YDB. Технология позволяет создавать масштабируемые отказоустойчивые сервисы, способные выдерживать большую операционную нагрузку. Код предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0. YDB

Публикаций - 52, упоминаний - 60

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9114 37
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 140 11
Oracle Corporation 7059 9
ФОРС - Центр разработки 701 6
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 584 5
Microsoft Corporation 25704 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 4
Google LLC 12616 4
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 158 4
ФОРС Дистрибуция 46 3
GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 16 3
Ростелеком 10866 3
SAP SE 5579 3
Amazon Inc - Amazon.com 3255 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15583 3
IBM - International Business Machines Corp 9681 3
Softline - Софтлайн 3682 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1737 3
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1416 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 403 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 515 2
Центр открытых разработок - OpenYard 92 2
К2Тех - K2Tech 337 2
Fork-Tech - ФоркТек 39 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 138 2
Broadcom - VMware 2594 2
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2986 2
Крок - Croc 1956 2
Diasoft - Диасофт 1123 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 201 2
Softline - Polymatica - Полиматика 200 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 780 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 838 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 2
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 33 2
Kometa - Комета 160 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1619 1
ИИ-Технологии 302 1
Yandex Yet Another Tech Fund 5 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8761 3
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 181 3
Yandex - Рободоставка 14 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1601 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1863 2
Яндекс.Лавка 312 2
Полипластик 22 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 720 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 32 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1710 1
Кофемания 85 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 76 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2908 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 611 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1053 1
Альфа-Банк 1965 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 312 1
АльфаСтрахование СГ 382 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 287 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 320 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 304 1
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 53 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 116 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 90 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13656 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5602 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3833 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 181 2
Судебная власть - Judicial power 2478 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5572 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4930 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1206 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 964 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 361 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3412 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 450 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 2
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Linux Foundation 196 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 283 1
Apache Software Foundation - ASF 228 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12977 38
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