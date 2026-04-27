Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB

«Хи-Квадрат» выпустил новую версию XDAC с поддержкой DML-операций и Yandex Database Компания «Хи-Квадрат» представила обновленный автономный REST API сервер XDAC (Xsquare-DAC). В версии 6.0 добавлена поддержка Yandex Database и DML-операций для всех баз данных, а также реализована роль Database Reverse Proxy Server, улучшена производительность и исправлен ряд ошибок. Об этом CNews сообщили представит

Новые возможности для бизнеса: интеграция RuBackup и YDB обеспечивает резервное копирование для высоконагруженных систем Компания «ФОРС Дистрибуция» завершила интеграцию YDB с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup от компании «РуБэкап». Решение разработано при экспертной поддержке специалистов компании и обеспечивает удобный и безопас

В СУБД «Яндекса» реализована поддержка аналитической обработки данных «Яндекс» анонсировал запуск нового компонента YDB DWH для поддержки аналитической обработки данных в СУБД «Яндекса» (YDB) — СУБД соб

OpenYard запустит программно-аппаратный комплекс на основе технологии YDB Производитель серверного оборудования OpenYard запустит программно-аппаратный комплекс для бизнес-критичных систем на основе технологии YDB. Новое индустриальное решение предназначено для высоконагруженных корпоративных инфраструктур с повышенными требованиями к надежности и отказоустойчивости — например, крупных банков, промыш

Экс-директор Oracle в России стал коммерческим директором СУБД «Яндекса» Назначение в «Яндексе» Коммерческий департамент системы управления базами данных «Яндекса» YDB, собственной разработки компании с открытым исходным кодом для работы высоконагруженных приложений, возглавит Алексей Курочка, сообщили CNews представитель компании. В «Яндексе» его ключевы

Коммерческим директором «Яндекс YDB» назначен Алексей Курочка Коммерческий департамент системы управления базами данных «Яндекса» YDB, собственной разработки компании с открытым исходным кодом для работы высоконагруженных приложений, возглавит Алексей Курочка. Об этом CNews сообщил представитель компании. На новой должнос

«Яндекс» опубликовал исходный код СУБД, на которой работают «Такси», «Маркет» и еще 500 проектов апросов в секунду «Яндекс» опубликовал исходный код распределенной системы управления базами данных Yandex Database (YDB). Эта технология позволяет создавать отказоустойчивые сервисы, которые м