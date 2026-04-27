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Yandex B2B Tech Yandex Database YDB
YDB — это распределенная система управления базами данных от Яндекса для разработки, эксплуатации и миграции высоконагруженных решений. Поддерживает одновременное выполнение транзакционных (OLTP), аналитических (OLAP) и потоковых нагрузок, помогает компаниям создавать и обслуживать масштабируемые продукты и сервисы с большим количеством пользователей. Проекты в YDB уже размещают Yandex Cloud, Практикум, Яндекс Маркет, Алиса, Метрика и Auto.ru. В числе крупных корпоративных клиентов компании — российский сервис для управления бизнесом “Битрикс24”.
Андрей Ивкин, Главный эксперт-аналитик, ФОРС Дистрибуция "Какую базу данных использовать в 2025: PostgreSQL или YDB | СУБД Яндекса?" Конференция CNews 08.07.2025 "СУБД: технологии, миграция и администрирование"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.04.2026
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«Хи-Квадрат» выпустил новую версию XDAC с поддержкой DML-операций и Yandex Database
Компания «Хи-Квадрат» представила обновленный автономный REST API сервер XDAC (Xsquare-DAC). В версии 6.0 добавлена поддержка Yandex Database и DML-операций для всех баз данных, а также реализована роль Database Reverse Proxy Server, улучшена производительность и исправлен ряд ошибок. Об этом CNews сообщили представит
|25.11.2025
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Новые возможности для бизнеса: интеграция RuBackup и YDB обеспечивает резервное копирование для высоконагруженных систем
Компания «ФОРС Дистрибуция» завершила интеграцию YDB с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup от компании «РуБэкап». Решение разработано при экспертной поддержке специалистов компании и обеспечивает удобный и безопас
|20.12.2024
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В СУБД «Яндекса» реализована поддержка аналитической обработки данных
«Яндекс» анонсировал запуск нового компонента YDB DWH для поддержки аналитической обработки данных в СУБД «Яндекса» (YDB) — СУБД соб
|11.10.2024
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OpenYard запустит программно-аппаратный комплекс на основе технологии YDB
Производитель серверного оборудования OpenYard запустит программно-аппаратный комплекс для бизнес-критичных систем на основе технологии YDB. Новое индустриальное решение предназначено для высоконагруженных корпоративных инфраструктур с повышенными требованиями к надежности и отказоустойчивости — например, крупных банков, промыш
|19.06.2024
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Экс-директор Oracle в России стал коммерческим директором СУБД «Яндекса»
Назначение в «Яндексе» Коммерческий департамент системы управления базами данных «Яндекса» YDB, собственной разработки компании с открытым исходным кодом для работы высоконагруженных приложений, возглавит Алексей Курочка, сообщили CNews представитель компании. В «Яндексе» его ключевы
|18.06.2024
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Коммерческим директором «Яндекс YDB» назначен Алексей Курочка
Коммерческий департамент системы управления базами данных «Яндекса» YDB, собственной разработки компании с открытым исходным кодом для работы высоконагруженных приложений, возглавит Алексей Курочка. Об этом CNews сообщил представитель компании. На новой должнос
|19.04.2022
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«Яндекс» опубликовал исходный код СУБД, на которой работают «Такси», «Маркет» и еще 500 проектов
апросов в секунду «Яндекс» опубликовал исходный код распределенной системы управления базами данных Yandex Database (YDB). Эта технология позволяет создавать отказоустойчивые сервисы, которые м
|19.04.2022
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«Яндекс» опубликовал исходный код распределённой СУБД YDB
«Яндекс» опубликовал исходный код распределённой системы управления базами данных YDB. Технология позволяет создавать масштабируемые отказоустойчивые сервисы, способные выдерживать большую операционную нагрузку. Код предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0. YDB
Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Курочка Алексей 14 6
|Шаров Илья 8 3
|Кораблев Денис 21 3
|Дюгуров Данила 4 3
|Чудновский Максим 4 3
|Конотопов Павел 3 3
|Фомичев Андрей 74 3
|Ливанов Дмитрий 62 3
|Воронин Павел 195 3
|Башкеев Алексей 17 3
|Тамбовский Андрей 19 2
|Пузыревский Иван 14 2
|Кирпичев Михаил 2 2
|Пауков Андрей 2 2
|Шадаев Максут 1207 2
|Алешин Владимир 21 2
|Васильев Дмитрий 75 2
|Урусов Виктор 157 2
|Ермаков Иван 32 1
|Мартиросов Давид 123 1
|Кубарев Алексей 59 1
|Осипов Юрий 72 1
|Агеев Денис 38 1
|Мельник Сергей 22 1
|Филимонов Михаил 4 1
|Белогорцев Алексей 12 1
|Королев Роман 26 1
|Трандин Сергей 120 1
|Герасимов Сергей 17 1
|Ларин Андрей 23 1
|Глухов Иван 35 1
|von Neumann John - фон Нейман Джон 21 1
|Семенов Михаил 34 1
|Масляный Константин 20 1
|Савичев Андрей 2 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Богдашов Валерий 31 1
|Лазуков Станислав 52 1
|Братчиков Станислав 10 1
|Пирогова Ирина 31 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 460 2
|DB-Engines 8 1
|Bloomberg 1612 1
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