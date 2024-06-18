Коммерческим директором «Яндекс YDB» назначен Алексей Курочка

Коммерческий департамент системы управления базами данных «Яндекса» YDB, собственной разработки компании с открытым исходным кодом для работы высоконагруженных приложений, возглавит Алексей Курочка. Об этом CNews сообщил представитель компании.

На новой должности он будет выстраивать стратегические партнерства с крупными корпоративными клиентами в ритейле, сфере электронной коммерции, финтехе, логистике, ИТ и других индустриях, а также укреплять позиции YDB на российском рынке корпоративных СУБД.

До прихода в «Яндекс» Алексей Курочка занимал руководящие должности в российских подразделениях международных технологических компаний, таких как Oracle, IBM, Microsoft.

Так, в «Microsoft Россия» Алексей отвечал за работу с нефтегазовыми и энергетическими компаниями в области корпоративных сервисов.

В IBM возглавлял департамент по работе с нефтегазовыми, металлургическими и химическими компаниями, и за время его работы это направление выросло вдвое.

В Oracle Cloud Systems Алексей работал старшим управляющим директором компании в России и в СНГ, где отвечал за стратегию продаж и продвижение облачных сервисов Oracle в регионе.

Опыт Алексея в ИТ насчитывает более 20 лет.

В «Яндексе» ключевыми задачами Алексея станут укрепление партнерских отношений с крупными компаниями, а также реализация стратегии развития каналов продвижения YDB, маркетинга и поддержки клиентов.

«YDB — это не просто Open Source-продукт от группы энтузиастов. На этом решении построена вся платформа Yandex Cloud, наша разработка лежит в основе ряда крупных компаний в экосистеме «Яндекса». Много лет YDB решала внутренние задачи компании в области управления базами данных. Следующий шаг — реализация проектов с крупными заказчиками и доработка технологии под потребности бизнеса. Уверен, что опыт Алексея в IT-индустрии будет полезен для достижения этих целей», — сказал Андрей Фомичев, основатель и руководитель YDB.

YDB — это распределенная система управления базами данных от «Яндекса» для разработки, эксплуатации и миграции высоконагруженных решений. Поддерживает одновременное выполнение транзакционных (OLTP), аналитических (OLAP) и потоковых нагрузок, помогает компаниям создавать и обслуживать легко масштабируемые продукты и сервисы с большим количеством пользователей. Проекты в YDB уже размещают Yandex Cloud, «Практикум», «Яндекс Маркет», «Алиса», «Метрика» и Auto.ru. В числе крупных корпоративных клиентов компании — российский сервис для управления бизнесом «Битрикс24».