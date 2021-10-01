Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Russia
Майкрософт Россия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 251, упоминаний - 327
Microsoft Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Халин Дмитрий 52 5
|Сапельников Сергей 100 5
|Лысенко Эдуард 209 4
|Шмид Александр 18 4
|Четвернин Алексей 651 4
|Захаров Павел 54 4
|Лямин Александр 59 3
|Дьяков Петр 9 3
|Новиков Алексей 39 3
|Гаттаров Руслан 117 3
|Гуральников Сергей 161 3
|Тихонова Кристина 44 3
|Авербах Владимир 121 3
|Никуличев Андрей 43 3
|Степанов Антон 56 3
|Соколов Олег 51 3
|Островский Владимир 22 3
|Данилин Александр 12 3
|Щербаков Сергей 14 3
|Сиваков Руслан 4 3
|Шадаев Максут 384 3
|Козлов Александр 54 3
|Коротнев Константин 31 3
|Козырев Алексей 270 3
|Деянышев Вадим 19 3
|Калина Роман 60 2
|Евдокимов Максим 21 2
|Дергунова Ольга 58 2
|Миронович Филипп 7 2
|Прянишников Николай 210 2
|Колесников Григорий 4 2
|Разумовский Дмитрий 70 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Громов Иван 96 2
|Козлова Ирина 9 2
|Евраев Михаил 222 2
|Кесельбренер Леонид 49 2
|Фишер Андрей 54 2
|Балуев Евгений 28 2
|Петухов Максим 8 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 6
|Wikipedia - Википедия 275 1
|Bloomberg 785 1
|ZDnet 381 1
|NYT - The New York Times 506 1
|VentureBeat 79 1
|CNews Analytics 1988 10
|IDC - International Data Corporation 2711 1
|Markets&Markets Research 78 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|Microsoft Research 93 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|NPD Group 81 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757825, в очереди разбора - 661515.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757825, в очереди разбора - 661515.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru