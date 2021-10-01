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Microsoft Russia
Майкрософт Россия


01.10.2021 Softwareone объявляет о назначении нового генерального директора в России 1
29.09.2021 Как наученная миллиардами фраз речевая аналитика повышает выручку компаний уже сегодня 1
03.09.2021 В Sitronics Group назначен вице-президент по продажам и операционной деятельности 1
11.06.2021 В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы 6
18.02.2021 Российская платформа для создания корпоративных чат-ботов CraftTalk интегрирована с Microsoft Teams 1
23.12.2020 В Diebold Nixdorf назначен управляющий директор банковского дивизиона 1
22.12.2020 myQuiz интегрирован в Microsoft Teams 1
03.12.2020 Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры 2
02.09.2020 Microsoft и Дарвиновский музей запустили AR-квест 2
18.02.2020 В ТТК назначен руководитель ИТ-департамента 1
11.12.2019 В Crayon назначен директор Центра компетенций по ИИ и анализу данных 1
21.11.2019 МТС переманила российского топ-менеджера из Microsoft 1
15.11.2019 Microsoft рассказала CNews о новой стратегии в России 2
21.10.2019 Microsoft и ИКОМ России ускорят инновационное развитие российских музеев 1
05.08.2019 Прибыль российской структуры Microsoft рухнула вдвое 1
08.11.2018 Топ-менеджер ключевого направления уволился из Microsoft без объяснения причин 1
02.11.2018 Inoventica Services установила суточный рекорд по приросту подключенных ВМ 2
30.10.2018 Nokia обвинили в отмывании сотен миллионов долларов 1
30.10.2018 Россияне выпустили первый в мире официальный ноутбук для виртуальной реальности в Windows 10 1
03.07.2018 Алена Бабушкина сменила Кшиштофа Флорчака на посту директора бизнес-группы по работе с потребительским сегментом Microsoft в России и СНГ 1
23.03.2018 Ольга Дергунова вошла совет директоров IBS 1
12.03.2018 IRBIS упростил сервисную поддержку с помощью Microsoft Azure 1
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1
01.08.2017 Артем Минаев назначен PR-директором Microsoft Россия 1
14.06.2017 В облаках есть все для создания электронного здравоохранения 2
08.06.2017 Глава Microsoft в России покидает свой пост 1
26.05.2017 Вендоры готовы создать в России облачный e-Health 1
05.05.2017 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИТ в здравоохранении 2017» 1
16.12.2016 «Тинькофф Банк» запустил универсальное приложение для смартфонов, планшетов и десктопов на Windows 10 1
15.12.2016 «Тинькофф Банк» представил универсальное приложение под Windows 10 1
20.10.2016 «Билайн» открыл своим клиентам Windows 10 Store 1
04.10.2016 ActiveCloud пополнила портфель облачных решений платформой по управлению данными Microsoft SQL Server Enterprise 1
22.04.2016 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом деловой центр «Арктика» в Мурманске 1
08.04.2016 Студенческая разработка «умного» детского протеза заняла первое место на конкурсе Microsoft Imagine Cup 1
21.01.2016 Более 8 млн российских школьников познакомились с основами программирования в рамках образовательной акции в сфере ИТ 1
09.10.2015 «Алан-ИТ» создала централизованную систему управления ИТ-инфраструктурой в «Лицее № 1828 «Сабурово» 1
02.09.2015 Николай Прянишников уходит из Microsoft 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 2
06.04.2015 Обзор Microsoft Lumia 435. Windows Phone в миниатюре 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1

Публикаций - 251, упоминаний - 327

Microsoft Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 133
АйТи 749 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 9
VK - Mail.ru Group 2482 9
SAP CIS - САП СНГ 753 6
Rambler Group - Рамблер ГК 484 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Samsung Electronics 5641 3
IBM 3530 3
3728 3
Qrator Labs 89 3
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 3
Brocade Communications Systems 141 3
Белый Ветер Цифровой 114 3
Verysell - Верисел 91 3
VMware 1829 2
Lenovo Group 1636 2
Nokia Corporation 2424 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Ланит ГК 1155 2
Oracle Corporation 3333 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 840 2
Stack Group - Стек Групп 109 2
Promt - Промт 99 2
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 11 2
Dell EMC 2393 1
Twitter 2204 1
Intel Corporation 4158 1
HP Inc. 2901 1
Acer Group 1359 1
Xerox 512 1
HMD Global - Nokia 116 1
Aquarius - Аквариус 209 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет 45 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 6
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
ЕС-лизинг 13 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Bayer AG - Байер 36 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 2
Уралсиб Банк 389 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Spencer Stuart International 2 1
Ukio - Ūkio bankas 1 1
World Class - Фитнес-клуб 11 1
Danske Bank 7 1
Сибинтек ИК 3 1
Группа ЛСР 6 1
H&M 12 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Открытие ФК 538 1
Мособлбанк 17 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 1
Ренессанс Страхование 51 1
Газпром ПАО 519 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Lamoda 83 1
Nordea 22 1
Danone - Данон 44 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 42 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Альфа-Банк 1123 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
СДМ-Банк 51 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2200 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 3 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 12
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
AOD - Always On Display 103 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 135 1
Flash 472 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
WVGA - разрешение экрана 800x480 88 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Security Awareness - Сервис по управлению навыками информационной безопасности 5 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
3D-печать 135 1
Microsoft Windows 10 6622 13
Microsoft Windows 7 1662 12
Google Android 10750 9
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
Apple iOS 5741 7
Microsoft Azure 1171 6
Microsoft Office 2007 95 6
Microsoft Windows 851 5
Microsoft Skype 1465 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 4
Microsoft Teams 214 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 353 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Java - Язык программирования 1169 3
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 192 3
Microsoft Office 1926 2
Microsoft Store 229 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Microsoft DirectX 325 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
Microsoft SQL Server 790 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Office 365 769 2
Stack Group - M1Cloud 76 2
Microsoft SharePoint 2007 60 2
Nvidia GeForce GTX 2055 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Symbian OS 767 1
Microsoft Cortana 141 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
Microsoft Outlook 641 1
Intel Celeron - Серия процессоров 252 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 160 1
Microsoft Hololens 63 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 1
Халин Дмитрий 52 5
Сапельников Сергей 100 5
Лысенко Эдуард 209 4
Шмид Александр 18 4
Четвернин Алексей 651 4
Захаров Павел 54 4
Лямин Александр 59 3
Дьяков Петр 9 3
Новиков Алексей 39 3
Гаттаров Руслан 117 3
Гуральников Сергей 161 3
Тихонова Кристина 44 3
Авербах Владимир 121 3
Никуличев Андрей 43 3
Степанов Антон 56 3
Соколов Олег 51 3
Островский Владимир 22 3
Данилин Александр 12 3
Щербаков Сергей 14 3
Сиваков Руслан 4 3
Шадаев Максут 384 3
Козлов Александр 54 3
Коротнев Константин 31 3
Козырев Алексей 270 3
Деянышев Вадим 19 3
Калина Роман 60 2
Евдокимов Максим 21 2
Дергунова Ольга 58 2
Миронович Филипп 7 2
Прянишников Николай 210 2
Колесников Григорий 4 2
Разумовский Дмитрий 70 2
Никифоров Николай 1126 2
Громов Иван 96 2
Козлова Ирина 9 2
Евраев Михаил 222 2
Кесельбренер Леонид 49 2
Фишер Андрей 54 2
Балуев Евгений 28 2
Петухов Максим 8 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 140
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 31
Восточная Европа 1674 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 10
Германия - Федеративная Республика 3618 10
Европа 3736 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 6
Украина 3353 5
Япония 2771 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Казахстан - Республика 2622 5
Индия - Республика 2165 5
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 670 4
Россия - СФО - Новосибирск 1959 4
Франция - Французская Республика 2116 4
Россия - Челябинская область 658 4
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 3
Россия - Республика Мордовия 387 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 3
Россия - Тюменская область 582 3
Россия - Вологодская область 316 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 2
Европа Западная 611 2
Россия - Волгоградская область 397 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 2
Бразилия - Федеративная Республика 1122 2
Россия - Калужская область 570 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
Беларусь - Белоруссия 2084 2
Россия - Пенза 251 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Образование в России 332 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 6
Wikipedia - Википедия 275 1
Bloomberg 785 1
ZDnet 381 1
NYT - The New York Times 506 1
VentureBeat 79 1
CNews Analytics 1988 10
IDC - International Data Corporation 2711 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Microsoft Research 93 1
TelecomDaily ИАА 112 1
NPD Group 81 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
НГУЭУ - Новосибирский государственный университет экономики и управления 4 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 9
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Microsoft Build - конференция 30 1
Международный день инвалидов - International Day of Disabled Persons - 3 декабря каждого года 2 1
Час кода - международное движение 11 1
Microsoft Imagine Cup 43 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757825, в очереди разбора - 661515.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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