Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузьмин Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 39, упоминаний - 42
Кузьмин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сапельников Сергей 109 18
|Громов Иван 102 17
|Гуральников Сергей 164 15
|Катамадзе Анна 133 13
|Ермолаев Артем 379 13
|Гаттаров Руслан 144 12
|Лановенко Валерий 46 11
|Генс Георгий 79 11
|Масельский Дмитрий 15 9
|Кузьменко Павел 40 9
|Лихарев Сергей 25 8
|Романков Андрей 18 7
|Адмиральский Сергей 39 6
|Torsten Time - Торстен Тиме 12 6
|Шайхутдинов Роман 116 6
|Попов Алексей 339 6
|Назипов Дмитрий 86 5
|Серова Елена 321 5
|Федулов Владислав 86 5
|Казак Максим 162 5
|Кесельбренер Леонид 52 4
|Федоренко Михаил 10 4
|Беселидзе Ираклий 13 4
|Лысенко Эдуард 319 4
|Звягина Наталья 64 4
|Висящев Андрей 64 3
|Тюркин Михаил 45 3
|Юсупов Ренат 125 3
|Сытин Дмитрий 60 3
|Урусов Виктор 159 3
|Сафронов Юрий 68 3
|Широких Алексей 72 3
|Михалев Александр 26 3
|Козырь Сергей 32 3
|Заединов Руслан 47 3
|Юргелас Мария 42 3
|Чаплыгин Роман 22 3
|Иншаков Дмитрий 51 3
|Мошков Алексей 13 3
|Хайруллин Рашит 4 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476767, в очереди разбора - 723943.
Создано именных указателей - 202313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476767, в очереди разбора - 723943.
Создано именных указателей - 202313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.