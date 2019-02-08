Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Кузьмин Алексей


08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
07.02.2017 Разработчики универсального языка для «общения» роботов стали победителями трека TechNet GenerationS 1
02.09.2016 Росинтербанк запустил бесплатный онлайн-сервис для регистрации ИП и ЮЛ 1
13.05.2015 РосинтерБанк внедряет SAP Sybase 365 Mobiliser 1
02.06.2014 В Севастополе пройдет «Инфофорум-Евразия/Крым» 1
15.01.2014 30 января в Москве начнет работу «Инфофорум-2014» 1
16.12.2013 На «Инфофоруме-2014» обсудят актуальные вопросы обеспечения ИБ в различных сферах 1
22.08.2013 «1С:Первый БИТ» построил систему управления для «Сервисной Логистической Компании» 1
14.08.2013 Мобильный бизнес на CNews FORUM: список участников растет 1
01.08.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
11.07.2013 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Правительства РФ, Минздрава и Казначейства 1
28.06.2013 CNews FORUM 2013: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
11.06.2013 CNews наградит лучшие ИТ-проекты 1
15.05.2013 Перспективы ИТ-системы ФСС: интеграция с УЭК и прямые выплаты пособий по всей стране 2
29.03.2013 CNews FORUM 2013: Новый масштаб, новые возможности. Открыта регистрация 1
29.03.2013 ИКТ в госсекторе: перезагрузка 1
04.03.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
20.02.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
28.01.2013 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2013» 1
04.12.2012 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2013» 1
28.11.2012 Больничные листы в России станут электронными 3
19.11.2012 CNews Forum 2012: чего ждать от четвертой технореволюции? 1
12.11.2012 CNews FORUM 2012: Итоги крупнейшего ИТ-мероприятия России. ФОТО 1
06.11.2012 CNews FORUM 2012: Успей зарегистрироваться 1
31.10.2012 Какими будут ИТ завтра: узнай мнения Microsoft, IBM, Oracle, Ericsson и ведущих заказчиков страны 1
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
16.10.2012 Microsoft продемонстрирует Windows 8 и новый Office в Москве 1
09.10.2012 CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга 1
06.09.2011 Group-IB открыла представительство в США 2
05.07.2010 «АльфаСтрахование» внедрило решение от C2C Systems для управления электронной почтой 1
22.10.2009 Infosecurity 2009: под страхом ФЗ о персональных данных 1
28.04.2009 Главой РВК назначен выходец из Microsoft 2
27.04.2009 Новым гендиректором РВК стал Алексей Кузьмин 1
29.01.2009 Цифровой контент 2009: измеряем российский рынок 3
09.10.2008 «Почта России» подружит Windows и Linux 1
24.04.2008 «Почта России» уйдет от убытков под Linux 3

Публикаций - 36, упоминаний - 45

Кузьмин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Белый Ветер Цифровой 120 3
Selectel - Селектел 137 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
SAP SE 3228 1
3799 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
KUKA Robotics - КУКА Роботикс 19 1
I-Free 71 1
Фармстандарт АО 32 1
Инвитро - Invitro 35 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
Мать и дитя 16 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 1
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
МДГКБ - ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения Москвы 3 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 864 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 683 1
SAP Mobilizer - SAP Sybase 365 Mobiliser Platform 3 1
Сапельников Сергей 100 10
Дворкович Аркадий 169 2
Кочеров Михаил 1 1
Мякишева Марина 84 1
Картавый Алексей 1 1
Колычев Алексей 4 1
Биккулова Гульнара 23 1
Юрьев Илья 45 1
Шупенин Юрий 3 1
Насыйбуллин Тимур 1 1
Поднебеско Артем 1 1
Кузьмин Виталий 2 1
Шадеркин Игорь 4 1
Шарапов Олег 1 1
Кондратенко Дмитрий 4 1
Макаров Владимир 52 1
Зырянов Илья 17 1
Сурков Владислав 59 1
Иванов Дмитрий 42 1
Игнатьев Александр 4 1
Леонтьева Александра 2 1
Погонин Алексей 5 1
Федин Владимир 6 1
Лебедев Георгий 39 1
Селиванов Дмитрий 48 1
Артамохов Павел 6 1
Айвазов Армен 449 1
Зингерман Борис 35 1
Фишер Андрей 54 1
Бойко Елена 151 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Восточная Европа 1698 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Европа 3798 2
Россия - Кострома 140 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Германия - Мюнхен 170 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Япония 2827 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Россия - Пермь 748 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
CNews Analytics 1992 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
Docflow 61 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771111, в очереди разбора - 674793.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще