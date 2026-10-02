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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузьмин Алексей

СОБЫТИЯ


02.10.2026 В реестр российского ПО внесли «убийцу» Microsoft Office. Он разработан единственным программистом, счета компании заблокированы 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
07.02.2017 Разработчики универсального языка для «общения» роботов стали победителями трека TechNet GenerationS 1
02.09.2016 Росинтербанк запустил бесплатный онлайн-сервис для регистрации ИП и ЮЛ 1
13.05.2015 РосинтерБанк внедряет SAP Sybase 365 Mobiliser 1
02.06.2014 В Севастополе пройдет «Инфофорум-Евразия/Крым» 1
15.01.2014 30 января в Москве начнет работу «Инфофорум-2014» 1
16.12.2013 На «Инфофоруме-2014» обсудят актуальные вопросы обеспечения ИБ в различных сферах 1
22.08.2013 «1С:Первый БИТ» построил систему управления для «Сервисной Логистической Компании» 1
14.08.2013 Мобильный бизнес на CNews FORUM: список участников растет 1
01.08.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
11.07.2013 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Правительства РФ, Минздрава и Казначейства 1
28.06.2013 CNews FORUM 2013: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
11.06.2013 CNews наградит лучшие ИТ-проекты 1
15.05.2013 Перспективы ИТ-системы ФСС: интеграция с УЭК и прямые выплаты пособий по всей стране 1
29.03.2013 CNews FORUM 2013: Новый масштаб, новые возможности. Открыта регистрация 1
29.03.2013 ИКТ в госсекторе: перезагрузка 1
04.03.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
20.02.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
28.01.2013 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2013» 1
04.12.2012 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2013» 1
28.11.2012 Больничные листы в России станут электронными 2
19.11.2012 CNews Forum 2012: чего ждать от четвертой технореволюции? 1
12.11.2012 CNews FORUM 2012: Итоги крупнейшего ИТ-мероприятия России. ФОТО 1
06.11.2012 CNews FORUM 2012: Успей зарегистрироваться 1
31.10.2012 Какими будут ИТ завтра: узнай мнения Microsoft, IBM, Oracle, Ericsson и ведущих заказчиков страны 1
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
16.10.2012 Microsoft продемонстрирует Windows 8 и новый Office в Москве 1
09.10.2012 CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга 1
06.09.2011 Group-IB открыла представительство в США 1
05.07.2010 «АльфаСтрахование» внедрило решение от C2C Systems для управления электронной почтой 1
22.10.2009 Infosecurity 2009: под страхом ФЗ о персональных данных 1
28.04.2009 Главой РВК назначен выходец из Microsoft 1
27.04.2009 Новым гендиректором РВК стал Алексей Кузьмин 2
29.01.2009 Цифровой контент 2009: измеряем российский рынок 2
09.10.2008 «Почта России» подружит Windows и Linux 1
24.04.2008 «Почта России» уйдет от убытков под Linux 1
26.03.2007 Куда пойти специалисту по ИБ? 1
24.03.2003 Алексей Кузьмин: Обзавестись собственной электронной торговой площадкой теперь не сложнее, чем корпоративным сайтом 1

Публикаций - 39, упоминаний - 42

Кузьмин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7110 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2404 11
IBM - International Business Machines Corp 9718 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
Microsoft Corporation 25869 8
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 840 7
Memsfab 11 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 3
IBA Group - ИБА Групп 57 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 3
Ростелеком 11037 3
9702 3
Крок - Croc 1971 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 722 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 542 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Совзонд - Sovzond 123 2
Информзащита 949 2
Red Hat 1381 2
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 199 2
KUKA Robotics 41 1
Терн ГК - Tern Group 82 1
Motorola Solutions 114 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 78 1
Открытые технологии 731 1
SPB Software 60 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 1
Alawar - Алавар 63 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
VDEL 45 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Playfon - Плэйфон 40 1
Интертехнолоджи 1 1
Koss 39 1
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9051 8
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 6
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 6
Почта России ПАО 2392 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3166 5
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 246 3
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 3
РВК - Российская венчурная компания 572 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 3
Северсталь ПАО - Severstal 642 3
Лента - Утконос 180 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 333 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 3
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
РосинтерБанк 11 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 12 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
Новард УК - Novard 73 1
Белый Ветер 365 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 1
Резонанс НПП 407 1
Термоэмиссионные Турбины 1 1
Сервисная Логистическая Компания - СЛК 2 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 5 1
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 1
Amgen 25 1
Олма медиа групп - Олма-пресс - Нева 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - МНПЦДК ГБУЗ ДЗ - Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1307 20
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 17
Федеральное казначейство России 1956 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2091 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1199 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 198 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3605 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13875 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6685 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5765 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3726 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 790 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3686 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5823 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 345 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5469 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1196 4
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3354 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3226 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 3
НПС НП - Национальный платежный совет 31 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6014 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2142 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1614 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 2
Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя 25 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 134 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54743 23
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18348 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24729 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13809 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4936 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35820 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14109 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2833 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36747 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12444 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26850 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33915 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13299 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27156 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4385 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13804 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9687 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13596 4
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 293 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28560 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9852 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8779 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5259 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8387 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5910 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13145 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13015 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7839 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14158 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1775 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12348 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23178 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10813 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26562 2
Стандартизация - Standardization 2353 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7958 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5349 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9396 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13103 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8474 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6390 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1112 6
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 4
Linux OS 11654 3
Microsoft Windows 17010 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 356 2
Oracle GlassFish Server Open Source Edition 26 2
СФР - ФСС РФ - 4-ФСС - ежеквартальная отчетность для юрлиц об уплаченных в фонд страховых взносах 7 2
HyTech СУБД 9 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 688 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3735 2
Oracle Engineered Systems 48 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
SAP Sybase 292 1
Яндекс.Пробки 69 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5274 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 492 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
BioLink IDenium 13 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
SAP Mobilizer - SAP Sybase 365 Mobiliser Platform 4 1
Kaspersky Open Space Security 37 1
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 1
Microsoft Office 2013 82 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 300 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 160 1
Aladdin eToken ГОСТ 41 1
Oracle Public Cloud 14 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 683 1
Федеральное казначейство России - СУФД - Система управления финансовым документооборотом 13 1
Robot Control Technologies - RCML - Robot Control Meta Language 3 1
Навигационные системы - Автоспутник 35 1
Сапельников Сергей 109 18
Громов Иван 102 17
Гуральников Сергей 164 15
Катамадзе Анна 133 13
Ермолаев Артем 379 13
Гаттаров Руслан 144 12
Лановенко Валерий 46 11
Генс Георгий 79 11
Масельский Дмитрий 15 9
Кузьменко Павел 40 9
Лихарев Сергей 25 8
Романков Андрей 18 7
Адмиральский Сергей 39 6
Torsten Time - Торстен Тиме 12 6
Шайхутдинов Роман 116 6
Попов Алексей 339 6
Назипов Дмитрий 86 5
Серова Елена 321 5
Федулов Владислав 86 5
Казак Максим 162 5
Кесельбренер Леонид 52 4
Федоренко Михаил 10 4
Беселидзе Ираклий 13 4
Лысенко Эдуард 319 4
Звягина Наталья 64 4
Висящев Андрей 64 3
Тюркин Михаил 45 3
Юсупов Ренат 125 3
Сытин Дмитрий 60 3
Урусов Виктор 159 3
Сафронов Юрий 68 3
Широких Алексей 72 3
Михалев Александр 26 3
Козырь Сергей 32 3
Заединов Руслан 47 3
Юргелас Мария 42 3
Чаплыгин Роман 22 3
Иншаков Дмитрий 51 3
Мошков Алексей 13 3
Хайруллин Рашит 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 168348 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19763 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48051 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14860 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8686 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3507 6
Европа 25026 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55074 4
Европа Восточная 3140 4
Германия - Федеративная Республика 13296 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 988 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 573 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1474 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1838 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 686 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3504 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2335 2
Россия - ПФО - Пензенская область 649 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 117 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 989 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 42 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 76 1
Созвездие Телец - Taurus - Крабовидная туманность - Альдебаран 14 1
Европа Северо-Восточная 11 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19365 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4232 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13872 1
Земля - планета Солнечной системы 10904 1
Азия - Азиатский регион 5955 1
Япония 13849 1
Беларусь - Белоруссия 6354 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 1
Россия - ЮФО - Севастополь 619 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1093 1
Канада 5095 1
США - Нью-Йорк 3194 1
Франция - Французская Республика 8201 1
Великобритания - Лондон 2436 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58415 26
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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