Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кузьмин Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 45
Кузьмин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11226 7
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
|Белый Ветер Цифровой 120 3
|Selectel - Селектел 137 1
|IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
|SAP SE 3228 1
|1С 3799 1
|SAP CIS - САП СНГ 758 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
|KUKA Robotics - КУКА Роботикс 19 1
|I-Free 71 1
|Фармстандарт АО 32 1
|Инвитро - Invitro 35 1
|РВК - Российская венчурная компания 476 1
|ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
|АльфаСтрахование Медицина 5 1
|Мать и дитя 16 1
|Microsoft Windows 8 1228 1
|Microsoft Windows 7 1662 1
|Microsoft Windows 864 1
|GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 683 1
|SAP Mobilizer - SAP Sybase 365 Mobiliser Platform 3 1
|Сапельников Сергей 100 10
|Дворкович Аркадий 169 2
|Кочеров Михаил 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Картавый Алексей 1 1
|Колычев Алексей 4 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Юрьев Илья 45 1
|Шупенин Юрий 3 1
|Насыйбуллин Тимур 1 1
|Поднебеско Артем 1 1
|Кузьмин Виталий 2 1
|Шадеркин Игорь 4 1
|Шарапов Олег 1 1
|Кондратенко Дмитрий 4 1
|Макаров Владимир 52 1
|Зырянов Илья 17 1
|Сурков Владислав 59 1
|Иванов Дмитрий 42 1
|Игнатьев Александр 4 1
|Леонтьева Александра 2 1
|Погонин Алексей 5 1
|Федин Владимир 6 1
|Лебедев Георгий 39 1
|Селиванов Дмитрий 48 1
|Артамохов Павел 6 1
|Айвазов Армен 449 1
|Зингерман Борис 35 1
|Фишер Андрей 54 1
|Бойко Елена 151 1
|CNews Analytics 1992 2
|Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
|Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771111, в очереди разбора - 674793.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771111, в очереди разбора - 674793.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru