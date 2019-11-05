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Oracle Engineered Systems
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 53
Oracle Engineered Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Открытие ФК 538 2
|ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 90 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
|Норникель - Норильский никель 178 1
|Альфа-Банк 1128 1
|Мосводоканал 44 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
|Чонг Хенг Хан 2 1
|Русанов Сергей 44 1
|Жуков Олег 15 1
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Колесняк Сергей 6 1
|Добровинский Александр 2 1
|Еремин Андрей 10 1
|Селиванов Юрий 5 1
|Кулик Вадим 113 1
|Афонин Сергей 4 1
|Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 2 1
|Бабаев Денис 2 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Fortune 100 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru