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Oracle Engineered Systems


05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
19.09.2019 Oracle представила автономную операционную систему 1
12.09.2019 На Oracle Systems Advantage Forum клиенты узнали, как получить выгоду из 2,5 квинтиллионов байт данных 1
31.10.2016 «Форс Дистрибуция» стала специализированным партнером по Oracle Database Appliance 2
07.09.2016 IBS получила право инсталляции программно-аппаратных комплексов Oracle Exadata в России 1
27.06.2016 «Форс Дистрибуция» поможет партнерам в развитии бизнеса по облачным продуктам Oracle 1
28.10.2015 Oracle выпустила 32-ядерный процессор с «ПО на кремнии» 1
26.10.2015 Oracle и Intel пошли войной на IBM 1
23.01.2015 Oracle обеспечивает снижение затрат и упрощение ЦОД с новым поколением Oracle Engineered Systems 1
27.11.2014 Oracle и CaixaBank анонсировали открытие центра экспертизы по Big Data в Барселоне 1
13.10.2014 Oracle анонсировала новое поколение Exalytics In-Memory Machine X4-4 1
08.10.2014 Oracle выпустила ПАК Zero Data Loss Recovery Appliance для защиты баз данных 1
29.07.2014 Растут масштабы использования Oracle Engineered Systems в России и странах СНГ 2
21.07.2014 Oracle включила Big Data Appliance в программу для партнеров Oracle Exastack 2
16.07.2014 Oracle пополнила портфолио решений для больших данных продуктом Big Data SQL 1
08.07.2014 Oracle выпустила новое решение для управления планами капиталовложений в рамках комплекса Primavera Prime 1
01.07.2014 Oracle Database In-Memory уже доступен для заказа 2
25.04.2014 Новое приложение Oracle In-Memory Application позволит изучать спрос и предложение в реальном времени 2
23.04.2014 Мобильные приложения Oracle EPM доступны для iOS и Android 1
08.04.2014 Oracle представила свое портфолио облачных решений в России 1
06.02.2014 Oracle представила новое приложение Oracle In-Memory Application для стратегического управления затратами 1
18.12.2013 Клиенты Oracle смогут использовать OpenStack для управления продуктами и сервисами Oracle Cloud 1
13.12.2013 Доступна новая версия дистрибутива Oracle Linux 1
09.12.2013 «Челябэнергосбыт» открыл новый ЦОД на базе решений Oracle 1
06.12.2013 Oracle Utilities Data Model ускоряет развертывание хранилищ данных и обработку «Больших данных» в организациях энергетики и ЖКХ 1
11.11.2013 Oracle представила свои стратегические разработки в России 1
05.11.2013 «Форс Дистрибуция» протестировала решения Ultima eCommerceERP для онлайн-торговли 1
31.10.2013 Oracle анонсировала новые системы Sun Server X4 на платформе x86 1
03.10.2013 Новый Oracle Exalytics T5-8 ускоряет анализ и получение ценных знаний 1
25.09.2013 Oracle представила In-Memory Applications с новой опцией Oracle Database In-Memory 1
17.09.2013 Стартовали продажи Oracle In-Memory Cost Management для Oracle E-Business Suite 1
25.07.2013 Oracle начала продажи новых In-Memory Applications для Oracle Value Chain Planning 2
05.07.2013 Выпущена новая версия Oracle Enterprise Manager 12c для управления облачными сервисами 1
11.06.2013 Oracle начала продажи новых бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications 4
06.05.2013 Oracle расширила продуктовую линейку Oracle Big Data Appliance 1
18.04.2013 Анонсированы новые приложения In-Memory Applications для ПАК Oracle Engineered Systems 2
24.01.2013 Oracle предложила новый IaaS-сервис с возможностью Capacity on Demand 2
19.11.2012 CNews Forum 2012: чего ждать от четвертой технореволюции? 1
11.10.2012 Новая версия Oracle BI: доступ к бизнес-информации в любое время и в любой точке 1
18.05.2012 Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c: полный контроль над аппаратными системами Oracle в «облаке» 1

Публикаций - 42, упоминаний - 53

Oracle Engineered Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3374 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
ФОРС Дистрибуция 14 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Oracle Siebel 132 1
Cloudera 49 1
IBM 3575 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Microsoft Corporation 11226 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Открытие ФК 538 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 90 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Альфа-Банк 1128 1
Мосводоканал 44 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
OpenStack 347 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 606 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 10
Java - Язык программирования 1185 6
Oracle VM VirtualBox 94 4
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 4
Oracle Cloud Platform 151 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 2
SQL - Язык программирования 436 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 272 2
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 2
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 2
Orecle Exadata Database Machine X 95 2
ФОРС Дистрибуция SkyFORS 6 2
Oracle Database Appliance (ODA) 16 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 2
ФОРС - FORS Solution Center 7 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 2
Oracle VCA - Oracle Virtual Compute Appliance 2 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
Oracle Exadata Cloud Service 9 1
Oracle Fusion Middleware 164 1
Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure 5 1
Oracle Premier Support 11 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 102 1
Oracle Big Data Appliance 33 1
Google Android 10752 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5742 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Linux OS 4288 1
Oracle OS Management Service - Oracle OMS 2 1
Oracle Cloud Free Tier 7 1
Oracle WebLogic 38 1
Oracle ZDLRA - Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance 6 1
Oracle Management Cloud 16 1
Oracle Hyperion 76 1
Oracle Commerce 13 1
Oracle Autonomous Linux 2 1
Чонг Хенг Хан 2 1
Русанов Сергей 44 1
Жуков Олег 15 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
Шоржин Валерий 32 1
Колесняк Сергей 6 1
Добровинский Александр 2 1
Еремин Андрей 10 1
Селиванов Юрий 5 1
Кулик Вадим 113 1
Афонин Сергей 4 1
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 2 1
Бабаев Денис 2 1
Сапельников Сергей 100 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 2
Европа 3798 2
Украина 3417 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 2
Япония 2827 2
США - Сан-Франциско 699 1
Казахстан - Республика 2661 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Fortune 100 48 1
Oracle Academy 8 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Oracle OpenWorld 36 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 96 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
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