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Oracle Certified Oracle Partner Network Oracle OPN Партнёрские статусы, сертификаты и программы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.06.2024 Сервер «ДатаРу БС» продемонстрировал высокую производительность при работе с СУБД Oracle. 1
07.08.2023 «Форс дистрибуция» стала партнером «Базальт СПО» 2
27.01.2022 Павел Шмелев -

На рынке аутсорсинга на первое место выходит не цена, а качество сервиса

 2
31.03.2021 «Инфосистемы джет» прошла сертификацию Oracle на продажу облачных решений 2
07.08.2019 Сбербанк выбрал семь компаний для Java-разработки в сверхажиотажном тендере на 750 миллионов 2
17.09.2018 Решения Oracle и Veltio помогли сети «Подружка» разобраться с ценообразованием 1
16.08.2018 «Инфосистемы Джет» внедрила Oracle ZDLRA в компании «Спортмастер» 1
14.07.2017 «Форс Дистрибуция» стала специализированным партнером Oracle по Big Data 2
21.06.2017 «Корус Консалтинг» представила Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 2
21.12.2016 Tele2 формирует новую цифровую среду с помощью Oracle Commerce 1
16.12.2016 «Глобус – Россия» автоматизировал управление бюджетом на основе Oracle Hyperion Planning 1
17.10.2016 Облачный сервис «SkyFors» разместится в дата-центре IXcellerate 1
11.10.2016 «Астерос» наращивает экспертизу по облачным продуктам Oracle 1
10.10.2016 Решение Tieto Card Suite протестировано на совместимость с Oracle SuperCluster 1
28.06.2016 «Аэрофлот» создал систему управления программой лояльности на базе Oracle Siebel Loyalty Management 1
27.06.2016 «Форс Дистрибуция» поможет партнерам в развитии бизнеса по облачным продуктам Oracle 2
24.02.2016 Samsung и Oracle создают совместную платформу для внедрения облачных корпоративных мобильных сервисов 2
25.12.2015 Сергей Кондарев - Аутсорсинг ИТ-инфраструктуры – вопрос психологии заказчика 1
15.12.2015 «Инфосистемы Джет» получили право инсталляции Oracle Exadata в России 1
12.11.2015 «Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI 1
22.10.2015 «Лукойл-Интер-Кард» оптимизировала обслуживание клиентов «Лукойл» на базе решений Oracle 1
19.10.2015 «ФлексСофт» получила специализацию по Oracle Application Development Framework 12c 1
02.09.2015 «Инфосистемы Джет» перевели базы данных «Согласия» на Oracle Exadata 2
06.03.2015 HP поможет клиентам перенести нагрузки Oracle в «облако» 2
02.03.2015 Финансовая группа «Лайф» внедрила платформу Oracle Master Data Management 1
26.02.2015 «Росбанк» оптимизировал работу АБС с помощью «Инфосистемы Джет» 1
21.01.2015 HP предложила новые услуги для пользователей Oracle 2
24.09.2014 «Газпромбанк» автоматизировал бюджетное управление на базе Oracle Hyperion Planning 1
16.09.2014 Oracle выпустила облачные решения для управления транспортными перевозками и международной торговлей 1
01.07.2014 Oracle Database In-Memory уже доступен для заказа 2
03.06.2014 RS-DataHouse протестирован на ПАК Oracle Exadata Database Machine 1
28.05.2014 «Инвестторгбанк» развернул Oracle Exadata для новой АБС 1
21.04.2014 Oracle пополнила Oracle Cloud двумя облачными сервисами 3
14.02.2014 Oracle и Pluribus Networks совместно разрабатывают подключаемые модули OpenStack для программно-конфигурируемых сетей 2
23.12.2013 CPM в агропромышленном секторе: опыт Группы «Черкизово» 1
19.12.2013 Кевин Аттард, Марк Ривкин - Мы предлагаем решения для поддержки всего жизненного цикла облака 1
19.11.2013 «Борлас» расширил HR-компетенции двумя специализациями Oracle 1
11.11.2013 Oracle представила свои стратегические разработки в России 1
08.10.2013 Почему алкоголь мешает заживлению костей 1

Публикаций - 93, упоминаний - 133

Oracle Certified и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7081 86
ФОРС - Центр разработки 704 13
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 11
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 11
Oracle Siebel Systems 519 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1443 9
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1479 6
ФОРС Дистрибуция 46 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 545 5
IBM - International Business Machines Corp 9701 4
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 3
Microsoft Corporation 25785 3
HP Inc. 5885 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Oracle Consulting 18 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
HPE Enterprise Services 58 2
Компит Эксперт - CompIT Technology 7 2
SAP SE 5603 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15794 2
Intel Corporation 12821 2
9604 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 629 2
TietoEVRY Retail payments and Cards 62 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
Nvidia Corp 4010 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 1
Chuwi 28 1
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 31 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 1
iFellow - АйФэлл 45 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
РЖД - Российские железные дороги 2097 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8873 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
101Hotels.com 456 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
Quiksilver 9 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 21 1
Southwest Airlines - авиакомпания 17 1
Marvel Comics 2 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Энергоаудитконтроль ИЦ - Инженерный центр 8 1
Amtel-Vredestein - Амтел-Фредештайн 4 1
Лукойл ПАО - Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 21 1
iFly - авиакомпания 1 1
БИН Страхование - 1СК - Первая страховая компания 16 1
Северсталь ПАО - Северсталь ИТЗ - Ижорский трубный завод 3 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
КуйбышевАзот 20 1
Разгуляй 40 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - F.D.Lab - Fashion Distribution Lab - PurPur - ПурПур 3 1
Порт Ванино - Ванинский морской торговый порт 10 1
DK Company - InWear, Matinique, Part Two, Soaked in Luxury 4 1
Deutsche Bahn AG 26 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
ГПБ - Газпромбанк 1274 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 917 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 1
Русагро Группа Компаний 381 1
Северсталь ПАО - Severstal 632 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3313 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1544 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Федеральное казначейство России 1950 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2863 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 291 2
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54005 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24458 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13153 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36281 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5656 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18159 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 16
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2370 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10692 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12933 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12269 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3343 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7839 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8671 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1261 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28310 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8286 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6043 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13349 8
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2025 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22970 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6698 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7884 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7224 7
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12223 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22607 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10381 6
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 161 6
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2080 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4884 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35096 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7716 4
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1681 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3830 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13656 4
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1913 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3382 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3588 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1317 25
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 19
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 15
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 14
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 13
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 13
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 11
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 11
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 10
Oracle Java - язык программирования 3473 9
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 8
Oracle Exalogic 73 7
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 61 7
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 6
Intel x86 - архитектура процессора 2157 6
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 6
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 5
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 5
Oracle Hyperion 261 5
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 5
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management - Oracle Advanced Supply Chain Planning, ASCP - Oracle Supply Chain Management Cloud, SCM Cloud - Oracle Demantra Supply Chain Management - Oracle Mobile Supply Chain Applications - Oracle Value Chain Planning 46 5
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 5
Oracle PeopleSoft 426 4
Oracle Applications 90 4
Oracle Database Security 8 4
Linux OS 11550 4
Oracle Engineered Systems 48 4
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 4
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 4
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 3
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 26 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Oracle Siebel CRM Loyalty Management - Oracle Loyalty 23 3
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 3
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 47 3
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1673 3
Microsoft Windows 16906 3
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 3
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 73 3
Тамбовский Андрей 19 4
Fowler John - Фаулер Джон 22 4
Захаров Павел 60 4
Голосов Алексей 21 4
Струченко Алексей 8 3
Шмелев Павел 18 2
Новиков Константин 24 2
Лановенко Валерий 46 2
Hildenbrand Robert - Хильденбранд Роберт 2 2
Перфильев Константин 3 2
Порецкий Олег 11 1
Поваров Евгений 2 1
Павлов Евгений 18 1
James Chris - Джеймс Крис 3 1
Горбунов Денис 23 1
Булгаков Кирилл 133 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
Кошкина Юлия 13 1
Кондарев Сергей 14 1
Галковский Андрей 26 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 1
Орловская Мария 13 1
Орлов Алексей 21 1
Попович Алексей 4 1
Коваленя Алексей 13 1
Демидов Алексей 24 1
Рыбакова Любовь 17 1
Юргелас Мария 42 1
Николаева Наталья 21 1
Орлов Андрей 7 1
Левицкая Галина 6 1
Луковкин Николай 4 1
Duran Eduardo - Дуран Эдуардо 1 1
Шубин Антон 8 1
Шапошников Андрей 14 1
Клочков Сергей 6 1
Колеченков Роман 7 1
Харин Константин 6 1
Шурмина Нина 5 1
Макарова Юлия 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166478 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14815 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47657 9
Беларусь - Белоруссия 6303 8
Казахстан - Республика 6061 6
Европа 24976 6
Украина 7930 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19566 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54784 2
Европа Восточная 3139 2
Германия - Федеративная Республика 13223 2
Ближний Восток 3156 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2838 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1116 2
Йемен - Йеменская Республика 68 1
Оман Султанат 133 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19168 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Земля - планета Солнечной системы 10874 1
Армения - Республика 2452 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3470 1
Израиль 2857 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2609 1
Африка - Африканский регион 3644 1
Франция - Французская Республика 8178 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Грузия 1333 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1094 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1669 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Монголия 383 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1421 1
Бахрейн - Королевство 136 1
Великобритания - Шотландия 342 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1084 1
Катар 191 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53551 31
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8500 19
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1325 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27332 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16103 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33808 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3306 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12324 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6177 6
Энергетика - Energy - Energetically 5867 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3590 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2187 4
Экзамены 518 4
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