Индексная книга (каталог) CNews*
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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 93, упоминаний - 133
Oracle Certified и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 291 2
|СРП - Союз Российских Писателей 6 1
|Тамбовский Андрей 19 4
|Fowler John - Фаулер Джон 22 4
|Захаров Павел 60 4
|Голосов Алексей 21 4
|Струченко Алексей 8 3
|Шмелев Павел 18 2
|Новиков Константин 24 2
|Лановенко Валерий 46 2
|Hildenbrand Robert - Хильденбранд Роберт 2 2
|Перфильев Константин 3 2
|Порецкий Олег 11 1
|Поваров Евгений 2 1
|Павлов Евгений 18 1
|James Chris - Джеймс Крис 3 1
|Горбунов Денис 23 1
|Булгаков Кирилл 133 1
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
|Кошкина Юлия 13 1
|Кондарев Сергей 14 1
|Галковский Андрей 26 1
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 1
|Орловская Мария 13 1
|Орлов Алексей 21 1
|Попович Алексей 4 1
|Коваленя Алексей 13 1
|Демидов Алексей 24 1
|Рыбакова Любовь 17 1
|Юргелас Мария 42 1
|Николаева Наталья 21 1
|Орлов Андрей 7 1
|Левицкая Галина 6 1
|Луковкин Николай 4 1
|Duran Eduardo - Дуран Эдуардо 1 1
|Шубин Антон 8 1
|Шапошников Андрей 14 1
|Клочков Сергей 6 1
|Колеченков Роман 7 1
|Харин Константин 6 1
|Шурмина Нина 5 1
|Макарова Юлия 7 1
|NotebookCheck 18 1
|Reddit 400 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3965 2
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
|Oracle University 6 1
|МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.