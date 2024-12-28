Бутмалай Дмитрий
Бутмалай Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Бударин Евгений 5 2
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Сереченко Денис 13 1
|Бобровников Борис 103 1
|Шабанин Игорь 10 1
|Кузнецова Ирина 24 1
|Мельников Алексей 61 1
|Павленко Антон 15 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Lishun Lai - Лишунь Лай 5 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Дьяконова Наталия 19 1
|Бусыгин Александр 1 1
|Тагиев Аркадий 14 1
|Счастный Дмитрий 1 1
|Трофимов Глеб 1 1
|Кошельков Владимир 2 1
|Розов Григорий 3 1
|Аминев Шамиль 8 1
|Рябкин Константин 2 1
|Шадаев Максут 1008 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 6
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
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