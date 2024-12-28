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Бутмалай Дмитрий



28.12.2024 Импортозамещение: подводим итоги 10-летия 1
28.12.2024 Эксперты ожидают появления российских СХД уровня enterprise во второй половине 2025 г. 1
28.12.2024 Импортозамещение: CNews Analytics опубликовал 4 карты отечественных решений 1
29.12.2023 На российском рынке резервного копирования появляются новые имена 1
29.12.2023 Российский рынок средств резервного копирования стабилизируется в перспективе 3–5 лет 1
27.12.2023 Отечественному железу не хватает «тяжелых» высокопроизводительных систем 1
Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
07.09.2016 IBS получила право инсталляции программно-аппаратных комплексов Oracle Exadata в России 1
06.10.2015 IBS протестировала решение Parallels VDI на совместимость с защищенными терминалами ОКБ САПР 1
07.04.2015 «НТЦ ИТ РОСА» и IBS заключили договор о технологическом партнерстве 1
11.06.2014 Дмитрий Бутмалай - Построение облаков и ИТ-аутсорсинг останутся за российскими интеграторами 1
22.10.2013 IBS модернизировала вычислительную инфраструктуру «Газпром космических систем» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Бутмалай Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 5
Broadcom - VMware 2359 2
Microsoft Corporation 24625 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Oracle Corporation 6688 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Ростелеком 9700 1
SAP SE 5277 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Huawei 3933 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
HP Inc. 5685 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Крок - Croc 1777 1
Diasoft - Диасофт 870 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Галактика - Корпорация 1467 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 39 1
Google LLC 11775 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 1
Gagar>N - Гагар.ИН 31 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
Selectel - Селектел 385 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Почта России ПАО 2112 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром нефть 618 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
ARM64 - Архитектура процессора 535 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 241 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1034 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 18 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
ARM - Advanced RISC Machine 437 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Linux OS 9936 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Microsoft Office 365 940 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Google TensorFlow 87 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 212 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 102 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 34 1
Huawei MindSpore 4 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Diasoft Flextera BI 17 1
Python PyTorch 45 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 203 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 1
Oracle Engineered Systems 43 1
Huawei AirEngine 12 1
Техбионик SmartLi - серия модульных бионических протезов 3 1
Huawei IdeaHub - сенсорная презентационная доска 6 1
Pervasive - Btrieve СУБД 25 1
Parallels VDI 11 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 15 1
Huawei E2E NVMe Over RoCE 1 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 60 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 21 1
Apache Hadoop 427 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
Microsoft Windows 15656 1
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 59 1
Teradici Tera - PCoIP Protocol - PC-over-IP 24 1
HPE ProLiant 399 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 61 1
Бударин Евгений 5 2
Сяо Хайцзюнь 31 1
Сереченко Денис 13 1
Бобровников Борис 103 1
Шабанин Игорь 10 1
Кузнецова Ирина 24 1
Мельников Алексей 61 1
Павленко Антон 15 1
Прохоров Фёдор 83 1
Lishun Lai - Лишунь Лай 5 1
Рудычева Наталья 95 1
Дьяконова Наталия 19 1
Бусыгин Александр 1 1
Тагиев Аркадий 14 1
Счастный Дмитрий 1 1
Трофимов Глеб 1 1
Кошельков Владимир 2 1
Розов Григорий 3 1
Аминев Шамиль 8 1
Рябкин Константин 2 1
Шадаев Максут 1008 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Европа Восточная 3075 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 67 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1004 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Образование в России 2190 1
Reference - Референс 184 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 6
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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