Шабанин Игорь


СОБЫТИЯ


26.12.2025 «Диасофт» автоматизирует переход на датацентричный подход к сбору данных для отчетности Банка России 1
Цифровая трансформация и импортозамещение 1
Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру 1
10.06.2024 «Диасофт» оптимизировал процесс управления жизненным циклом данных с использованием продуктов экосистемы Hadoop 1
08.08.2022 «Диасофт» поможет банкам автоматизировать расчет обязательных нормативов на основе продвинутого подхода к оценке кредитных рисков 1
12.07.2021 В «Диасофт» разрабатывают технологическую платформу для создания и внедрения аналитических решений 1
01.06.2021 «Диасофт» встраивает чат-бота в функционал аналитической платформы для решения задач отчетности 1
15.04.2021 «Диасофт» разработала интеграционный инструмент для быстрого перевода данных с иностранных СУБД на Arenadata DB 1
29.05.2020 «Диасофт» предоставит бесплатный сервис для расчета классов кредитных организаций 1
12.02.2020 «Диасофт» обновил Flextera BI «Отчетность ЦБ РФ» с учетом нововведений ЦБ 1
05.04.2018 «Диасофт» подготовил НПФ «Первый промышленный альянс» к сдаче XBRL- отчетности 1

