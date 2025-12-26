Разделы

Diasoft XBRL Engine


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


26.12.2025 «Диасофт» автоматизирует переход на датацентричный подход к сбору данных для отчетности Банка России 1
30.10.2024 «Диасофт» поддержал таксономию 6.1 XBRL Банка России для надзорной статистической отчетности 1
14.02.2024 «Диасофт» поддержал новую версию таксономии XBRL и указание № 6532-У Банка России 1
28.06.2022 «Диасофт» поддержала изменения законодательства в отчетности для участников рынка ценных бумаг 1
18.06.2021 «Диасофт» и «Риком-Траст» завершили пилотный проект от Банка России 1
14.01.2020 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» перешло на решение XBRL от «Диасофт» 1
05.04.2018 «Диасофт» подготовил НПФ «Первый промышленный альянс» к сдаче XBRL- отчетности 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Diasoft XBRL Engine и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1038 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3308 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 571 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5274 6
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 120 5
Таксономия - Taxonomy 75 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 288 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 382 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Матвеева Марина 1 1
Матиас Сергей 1 1
Антонова Наталья 2 1
Веневцев Андрей 10 1
Шабанин Игорь 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
ЕПС - Единый план счетов 189 2
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 204 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10358 1
Финансовый сектор - НФО - Некредитные Финансовые Организации 30 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 226 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
