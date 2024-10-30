«Диасофт» поддержал таксономию 6.1 XBRL Банка России для надзорной статистической отчетности

C 1 января 2025 г. для финансовых организаций, сдающих отчетность в формате XBRL, вступает в силу новая версия таксономии XBRL Банка России. В сравнении с действующей версией 5.2, таксономия 6.1 содержит изменения в части: показателей и групп аналитических признаков; состава групп аналитических признаков; словаря и инумераторов; ролей в таксономии; точек входа таксономии XBRL Банка России.

Также в финальную версию таксономии включены корректировки контрольных соотношений показателей отчетности и точечные архитектурные правки, внесенные по результатам пилотного (тестового) сбора отчетности при выпуске новой версии таксономии.

Компания «Диасофт» поддержала новую версию таксономии XBRL в продуктах «Надзорная отчетность НФО» и XBRL Engine для профессиональных участников рынка ценных бумах (ПУРЦБ) и управляющих компаний (УК). Продукты входят в состав платформы Digital Q.Reporting и позволяют настраивать и формировать надзорную статистическую отчетность ЦБ РФ в формате XBRL. В рамках доработки продуктов реализованы все изменения, обеспечивающие возможности сдачи отчетности в новой версии таксономии, включая мэппинг данных (бизнес-настройки) для ключевых отчетных форм.

Таким образом, профессиональные участники рынка ценных бумаг и управляющие компании уже сейчас могут настроить отчетность по новым правилам и быть уверенными в соблюдении всех требований регулятора.