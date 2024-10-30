Разделы

ПО Софт
|

«Диасофт» поддержал таксономию 6.1 XBRL Банка России для надзорной статистической отчетности

C 1 января 2025 г. для финансовых организаций, сдающих отчетность в формате XBRL, вступает в силу новая версия таксономии XBRL Банка России. В сравнении с действующей версией 5.2, таксономия 6.1 содержит изменения в части: показателей и групп аналитических признаков; состава групп аналитических признаков; словаря и инумераторов; ролей в таксономии; точек входа таксономии XBRL Банка России.

Также в финальную версию таксономии включены корректировки контрольных соотношений показателей отчетности и точечные архитектурные правки, внесенные по результатам пилотного (тестового) сбора отчетности при выпуске новой версии таксономии.

Компания «Диасофт» поддержала новую версию таксономии XBRL в продуктах «Надзорная отчетность НФО» и XBRL Engine для профессиональных участников рынка ценных бумах (ПУРЦБ) и управляющих компаний (УК). Продукты входят в состав платформы Digital Q.Reporting и позволяют настраивать и формировать надзорную статистическую отчетность ЦБ РФ в формате XBRL. В рамках доработки продуктов реализованы все изменения, обеспечивающие возможности сдачи отчетности в новой версии таксономии, включая мэппинг данных (бизнес-настройки) для ключевых отчетных форм.

Таким образом, профессиональные участники рынка ценных бумаг и управляющие компании уже сейчас могут настроить отчетность по новым правилам и быть уверенными в соблюдении всех требований регулятора.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Константин Симонов, DataSpace Cloud: В области информационной безопасности существует множество заблуждений

Один из старейших банков в мире требует назад деньги, которые клиенты получили из-за глюка банкоматов. О нем они узнали из TikTok

Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб.

Санкции дали трещину. Приложение Сбербанка теперь работает на всех iPhone, и Apple не сможет его удалить. В чем секрет? Опрос

Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ

ГК «Солар» приобрела 10% в разработчике защиты контейнеров Kubernetes

Конференции

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: