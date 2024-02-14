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«Диасофт» поддержал новую версию таксономии XBRL и указание № 6532-У Банка России

Банк России обновил таксономию XBRL до версии 5.3. Изменения коснулись архитектуры и формул для проверки финансовой отчетности некредитных финансовых организаций (НФО) и тех, кто профессионально работает на этом рынке.

Также 1 января 2024 г. вступило в силу указание Банка России № 6532-У. Оно вносит изменения в бухгалтерский учет и отчетность НФО в части операций с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами. Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг (ПУРЦБ) должна быть подготовлена с учетом этих изменений, начиная с 1 квартала 2024 г.

Компания «Диасофт» поддержала данные изменения законодательства в продуктах для автоматизации отчетности ПУРЦБ в составе платформы развития Digital Q.Reporting: «Отчетность ЦБ России для НФО по Единому плану счетов» и XBRL Engine. Изменения реализованы в более 40 таблицах бухгалтерской финансовой отчетности (БФО). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

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Обновленные продукты компании «Диасофт» были протестированы совместно с двумя ПУРЦБ в рамках пилотирования Банком России новой версии таксономии. В результате выявлены ошибки в более чем 20 контрольных соотношениях, информация об этом направлена в Банк России. В настоящий момент продукты готовы к запуску в промышленную эксплуатацию.

Продукты для автоматизации отчетности ПУРЦБ от компании «Диасофт» включены в Единый реестр российского ПО для ЭВМ и БД и поддерживают процессы подготовки и сдачи отчетности для участников рынка ценных бумаг. Продукт XBRL Engine имеет высшую категорию сертификации A1-full в Центре XBRL и соответствует всему перечню требований регулятора.

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