Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174501
ИКТ 13576
Организации 10611
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3452
Системы 25523
Персоны 74845
География 2834
Статьи 1515
Пресса 1213
ИАА 694
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2624
Мероприятия 850

Веневцев Андрей



12.05.2025 «1С-Рарус» перестроил регламентированный учет для 350+ юридических лиц ГК «Самолет» 1
14.01.2020 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» перешло на решение XBRL от «Диасофт» 1
10.06.2016 ДБО прирастает небанковскими сервисами и весельем 2
01.06.2016 Системы ДБО становятся «все интереснее» 1
25.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
13.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
14.03.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
02.03.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
19.02.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
09.10.2015 Банк «Союз» запускает обновленный мобильный и интернет-банк 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Веневцев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1110 4
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 101 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Ростелеком 9892 2
8436 2
Huawei 4008 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 125 2
Diasoft - Диасофт 924 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 1
1С-Рарус 896 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
eKassir - Екассир Банковские Системы 28 3
Альфа-Капитал УК 112 3
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 3
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 57 3
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 3
Альфа-Банк 1793 2
МКБ - Московский кредитный банк 573 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 471 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 2
ГПБ - Газпромбанк 1104 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 2
ПСБ - Промсвязьбанк 870 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 63 2
Кредит Европа банк 66 2
Инбанк 6 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 2
ВЕК АКБ - Акционерный коммерческий банк 4 2
Mitsubishi - MC Bank Rus - МС Банк Рус - Банк Капитал Москва 8 2
ВТБ - Почта Банк 470 1
НСПК - Национальная система платежных карт 831 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Абсолют Банк 235 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 1
Гута ГК 34 1
Группа Самолет 84 1
Группа Самолет - Самолет плюс 18 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4261 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5470 6
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24861 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12956 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3161 5
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1092 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14078 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6830 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 824 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12838 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5270 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7303 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2220 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12794 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11407 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1196 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2596 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2129 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3930 2
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 311 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4090 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11340 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1067 2
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 295 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 110 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4609 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24639 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1000 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8617 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6830 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3008 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4062 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 1
Diasoft XBRL Engine 6 1
Apple iOS 7944 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7163 1
Google Android 14221 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 960 1
1С:Бухгалтерия КОРП 50 1
Круглов Максим 26 5
Ефремов Александр 24 4
Смирнова Ольга 14 4
Масарская Наталия 36 3
Соломин Павел 4 3
Яшин Леонид 21 3
Поляков Евгений 14 3
Каштанов Дмитрий 28 3
Леушев Андрей 73 3
Мео Юрий 5 3
Боровов Илья 3 3
Мазов Иван 3 3
Шакманас Алгирдас 40 2
Шалагинов Алексей 13 2
Белоусов Максим 108 2
Пустовой Максим 34 2
Горелов Андрей 7 2
Меньшов Кирилл 122 2
Гузев Иван 14 2
Зотов Алексей 48 2
Шестаков Александр 38 2
Сотин Денис 209 1
Андрианов Павел 84 1
Агеева Анна 8 1
Тихомиров Сергей 18 1
Баулин Евгений 2 1
Кулешова Бэла 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1234 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 535 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3068 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4047 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1610 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 882 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3230 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5903 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1231 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 2
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 156 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5151 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2982 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10146 1
Ergonomics - Эргономика 1621 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1248 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5964 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 473 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6842 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2120 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5761 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6493 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2166 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 663 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7900 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4983 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5738 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6149 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1354 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 2
Moody's Investors Service 136 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 134 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 76 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2062 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153