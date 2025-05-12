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Веневцев Андрей
Веневцев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Diasoft XBRL Engine 6 1
|Apple iOS 7944 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7163 1
|Google Android 14221 1
|MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
|1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 960 1
|1С:Бухгалтерия КОРП 50 1
|Круглов Максим 26 5
|Ефремов Александр 24 4
|Смирнова Ольга 14 4
|Масарская Наталия 36 3
|Соломин Павел 4 3
|Яшин Леонид 21 3
|Поляков Евгений 14 3
|Каштанов Дмитрий 28 3
|Леушев Андрей 73 3
|Мео Юрий 5 3
|Боровов Илья 3 3
|Мазов Иван 3 3
|Шакманас Алгирдас 40 2
|Шалагинов Алексей 13 2
|Белоусов Максим 108 2
|Пустовой Максим 34 2
|Горелов Андрей 7 2
|Меньшов Кирилл 122 2
|Гузев Иван 14 2
|Зотов Алексей 48 2
|Шестаков Александр 38 2
|Сотин Денис 209 1
|Андрианов Павел 84 1
|Агеева Анна 8 1
|Тихомиров Сергей 18 1
|Баулин Евгений 2 1
|Кулешова Бэла 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 2
|Moody's Investors Service 136 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 2
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 134 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 76 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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