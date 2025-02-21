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eKassir Екассир Банковские Системы

eKassir - Екассир Банковские Системы

eKassir — разработчик программного обеспечения для банков и финансовых организаций. На рынке с 2003 года. Компетенции eKassir — платежные и транзакционные системы, Open API, решения для Системы быстрых платежей, информационная безопасность, ПО для устройств самообслуживания и сотрудников фронт-офиса/кассиров. Ключевой продукт eKassir – Omnichannel Banking Platform – объединяет все решения компании в рамках одной платформы, которая состоит из фронтальных приложений и серверных компонент, обеспечивающих бизнес-функциональность и интеграцию с бэк-офисными системами банка. Платформенный подход обеспечивает поддержку любых омниканальных кейсов и единый набор сервисов во всех каналах Банка, а также позволяет быстро наращивать функционал. Программные продукты eKassir сертифицированы на соответствие стандартам PA-DSS, PCI DSS и EMVco.

 


21.02.2025 Uniteller и eKassir заключили соглашение о партнёрстве 1
11.12.2024 НКО «Платежи и расчеты» подключился к СБП с помощью коробочного решения eKassir 1
07.11.2024 Банк «Центр-инвест» и eKassir договорились о долгосрочном стратегическом партнерстве 1
02.05.2024 ПСКБ подключил B2B-переводы через СБП при помощи решения компании eKassir 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
30.12.2022 Поставщики ИТ для финсектора ставят новые рекорды и антирекорды 1
28.08.2022 Как создать мобильное банковское приложение под ключ 1
19.10.2021 Резидент фонда «Сколково» разработал систему для аналитики действий клиентов при использовании банкомата 1
08.07.2021 Ассоциация «Финтех» и eKassir разработали сервис для тестирования банковских открытых API 1
11.04.2017 «Ренессанс Кредит» управляет приемом платежей в каналах ДБО с помощью единой системы от eKassir 1
10.06.2016 ДБО прирастает небанковскими сервисами и весельем 1
25.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
13.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
12.08.2015 В банкоматах и терминалах «Банка Хоум Кредит» теперь можно оплатить услуги почти 3 тыс. компаний 1
20.07.2015 UCS и eKassir предложили банкам «Персоофис» для создания зоны самообслуживания клиентов 1
20.10.2014 NCR включила в поддержку глобальной версии Aptra NDC решение eKassir ATM WebHost 1
17.02.2014 Сеть платежных терминалов CashTerminal в Болгарии перешла на eKassir 1
26.12.2013 Денежные переводы Western Union теперь доступны в терминалах с ПО eKassir 1
23.12.2013 «ИнвестКапиталБанк» создает единую систему приема платежей с помощью eKassir 1
23.09.2013 «Банк БФА» запускает сеть платежных терминалов совместно с eKassir 1
01.07.2013 «СКБ-банк» запустил сервис личного кабинета на собственной сети брендированных терминалов 1
03.06.2013 «Русславбанк» запустил сеть терминалов оплаты с помощью eKassir 1
26.03.2013 Банк «Приморье» внедрил новый сервис на базе eKassir 1
13.03.2013 Банк «Кузнецкий» пополнил список каналов приема платежей системой ДБО 1
06.12.2012 eKassir вышла на рынок Латинской Америки 1
20.11.2012 Банки ПФО внедряют eKassir для организации приема платежей 1
25.10.2012 PayNet расширяет сеть терминалов с помощью eKassir 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

eKassir и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1059 3
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 3
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 2
Корус Консалтинг ГК 1226 2
SimbirSoft - СимбирСофт 76 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 2
Softline - Софтлайн 2847 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 2
Т1 Иннотех 178 2
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 2
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 8 2
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 2
8267 1
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 507 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 222 1
ИКС 321 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
Крок - Croc 1777 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 267 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
NCR Russia - ЭН. СИ. АР. Россия 5 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 539 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
Цифровые Привычки 27 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 25 1
NDC Technologies 41 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Бифит - Bifit 84 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 3
ГПБ - Газпромбанк 1088 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 3
ПСБ - Промсвязьбанк 854 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 3
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2818 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 2
МКБ - Московский кредитный банк 560 2
Альфа-Банк 1778 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 2
Кредит Европа банк 66 2
Инбанк 6 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 2
Связной ГК 1372 2
ИнвестКапиталБанк 26 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 2
ВЕК АКБ - Акционерный коммерческий банк 4 2
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 44 2
Mitsubishi - MC Bank Rus - МС Банк Рус - Банк Капитал Москва 8 2
ВТБ - Почта Банк 467 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 1
Приморье АКБ 7 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал - Эллипс банк 6 1
Гута ГК 34 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
Роскомснаббанк - Башкомснаббанк 5 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 142 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4792 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4992 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
АФТ - Ассоциация Финтех 170 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 13
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4186 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5312 11
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2201 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5089 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11212 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6839 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 5
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1055 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2314 4
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4034 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 3
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FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10157 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11445 2
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Европа 21808 2
Азия - Азиатский регион 5557 2
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Америка Латинская 1818 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17483 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2983 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3125 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1178 1
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Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 614 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 1
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Таиланд - Королевство 824 1
Чили - Республика 469 1
Перу - Республика 276 1
Мальта - Республика 132 1
Чили - Сантьяго 30 1
Америка - Американский регион 2164 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 530 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 419 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1038 1
Узбекистан - Республика 1743 1
Казахстан - Республика 5564 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Турция - Турецкая республика 2369 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 919 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1668 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14471 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24243 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 6
Кредитование - Сrediting - Заём 6738 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3573 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6171 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8549 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5110 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2132 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4689 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2937 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 886 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18661 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1200 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4859 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9888 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11002 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 609 1
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 154 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3672 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2175 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5041 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2107 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5748 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6298 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2610 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16386 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5808 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29298 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1593 1
Металлы - Золото - Gold 1142 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1221 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3191 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11257 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2021 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2442 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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