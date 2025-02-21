eKassir Екассир Банковские Системы
eKassir — разработчик программного обеспечения для банков и финансовых организаций. На рынке с 2003 года. Компетенции eKassir — платежные и транзакционные системы, Open API, решения для Системы быстрых платежей, информационная безопасность, ПО для устройств самообслуживания и сотрудников фронт-офиса/кассиров. Ключевой продукт eKassir – Omnichannel Banking Platform – объединяет все решения компании в рамках одной платформы, которая состоит из фронтальных приложений и серверных компонент, обеспечивающих бизнес-функциональность и интеграцию с бэк-офисными системами банка. Платформенный подход обеспечивает поддержку любых омниканальных кейсов и единый набор сервисов во всех каналах Банка, а также позволяет быстро наращивать функционал. Программные продукты eKassir сертифицированы на соответствие стандартам PA-DSS, PCI DSS и EMVco.
eKassir и организации, системы, технологии, персоны:
|Голован Дмитрий 10 10
|Ефремов Александр 19 3
|Зотов Алексей 43 3
|Веневцев Андрей 9 3
|Масарская Наталия 36 3
|Соломин Павел 4 3
|Яшин Леонид 21 3
|Смирнова Ольга 14 3
|Мео Юрий 5 3
|Боровов Илья 3 3
|Новиков Павел 99 2
|Шакманас Алгирдас 40 2
|Круглов Максим 26 2
|Горелова Марина 6 2
|Жаркова Татьяна 20 1
|Алешкин Артем 5 1
|Архипова Мария 21 1
|Котельников Алексей 1 1
|Карманов Иван 1 1
|Агеева Анна 8 1
|Бабиренко Михаил 4 1
|Зеленский Александр 2 1
|Овчинников Дмитрий 18 1
|Козырь Евгений 1 1
|Квашнин Евгений 1 1
|Туманов Анатолий 1 1
|Бочарова Эвелина 1 1
|Беляевский Владимир 11 1
|Моргунов Денис 1 1
|Тютюнник Александр 41 1
|Сиротенко Юлия 1 1
|Козлов Денис 9 1
|Евтушенко Алексей 40 1
|Джамалов Евгений 17 1
|Прозоров Денис 10 1
|Минченко Сергей 4 1
|Сидорова Наталья 5 1
|Хоткин Константин 4 1
|Александров Дмитрий 19 1
|Феофанов Алексей 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11257 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 2
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
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