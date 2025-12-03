Разделы

«Ассоциация ФинТех» завершила первую очередь работ по созданию «коробочного» решения для информационного обмена с помощью открытых API

«Ассоциация ФинТех» (АФТ) сообщает о завершении первой очереди работ по созданию типового «коробочного» программного решения для участников информационного взаимодействия через открытые API. Проект реализуется по заказу АФТ компанией «еКассир» и нацелен на упрощение и ускорение интеграций между участниками информационного обмена по открытым API за счет реализации готовых модулей (соответствующих требованиям стандартов открытых API Банка России, в том числе в части информационной безопасности). Об этом CNews сообщили представители Ассоциации «ФинТех».

Решение размещено для предварительной апробации в Репозитории АФТ, что предоставляет участникам Ассоциации возможность уже сегодня ознакомиться как с самим решением, так и с пакетом технической и пользовательской документации.

Во второй очереди планируется расширить перечень применяемых крипто-провайдеров, обеспечить поддержку стандарта безопасности по аутентификации по отдельному каналу (ФАПИ.ПАОК), выпустить SDK применения «коробочного решения» при разработке мобильных приложений и провести комплексные пусконаладочные испытания. В 2026 г. «коробочное решение» будет пропилотировано финансовыми организациями — участниками АФТ в собственных ИТ-ландшафтах.

Сергей Лебедев, GreenData: BPM не работает, если компания не связывает бизнес-логику и ИТ-архитектуру

«Создание типового «коробочного» решения — важный шаг в развитии открытых API в России. Оно позволит участникам рынка значительно сократить издержки на построение интеграций и осуществление обмена данными по открытым API и будет способствовать масштабированию внедрения открытых API. Кроме того, решение разрабатывается с учетом действующих требований информационной безопасности», — сказала директор по развитию Открытых данных и экосистем «Ассоциации ФинТех» Анастасия Каючкина.

«Для финансовых организаций существует два сценария подключения к открытым API. Первый — собственная разработка, требующая значительных ресурсов. Второй — внедрение типового решения, которое «из коробки» поддерживает требования по информационной безопасности и обмену данным. При собственной разработке компании обязаны сами обеспечивать выполнение требований Банка России по безопасности передачи и обмена, поддержке стандартов и оценке влияния ПО на СКЗИ. Типовое решение, предоставляемое вендором, берет эти задачи на себя, делая подключение к среде открытых API предпочтительным для некоторых компаний», — сказал генеральный директор eKassir Алексей Зотов.

