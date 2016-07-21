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СТО БР ИББС Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации

СОБЫТИЯ

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21.07.2016 Виртуализация для банков: как обеспечить соответствие требованиям СТО БР ИББС

Что такое СТО БР ИББС? Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности (ИБ) организаци
23.12.2015 «Ренессанс Кредит» подтвердил соответствие требованиям положения №382-П и стандарта Банка России

Банк «Ренессанс Кредит» прошел внешнюю оценку соответствия требованиям стандарта безопасности Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014 и положения Банка России №382-П «Положение о требованиях к 
25.07.2013 Leta построила систему ИБ для «МСП Банка» в соответствии с требованиями СТО БР ИББС

ения информационной безопасности «МСП Банка» в соответствии с требованиями стандарта «Банка России» СТО БР ИББС-1.0-2010 (СТО БР ИББС-1.0). «МСП Банк» («Российский банк поддержки малого

06.06.2012 «Микротест» провел аудит ИБ по стандарту СТО БР ИББС в банке DeltaCredit

ерческом банке DeltaCredit аудита информационной безопасности на соответствие требованиям стандарта СТО БР ИББС-1.0-2010. В 2010 г. DeltaCredit присоединился к числу банков, которые приняли рек
20.04.2012 Банк АВБ принят в сообщество пользователей стандартов Банка России в области информационной безопасности СТО БР ИБСС

Банк АВБ размещен в реестре кредитных организаций, применяющих стандарт Банка России СТО БР ИБСС для построения систем обеспечения информационной безопасности, публикуемом на официальном сайте «Сообщества пользователей стандартов по информационной безопасности АБИС
11.03.2012 Inline Technologies предлагает банкам продукт для оценки соответствия систем ИБ требованиям «Банка России»

Компания Inline Technologies объявила о выпуске на рынок программного обеспечения «СТО БР Аудитор». Решение Inline Technologies представляет собой программный продукт, основным
11.03.2012 ISM Systems запустила онлайн-сервис для оценки соответствия системы ИБ требованиям СТО БР ИББС

дения оценки соответствия системы информационной безопасности требованиям стандарта «Банка России» (СТО БР ИББС-1.0-2010). Используя данный сервис всего за несколько часов можно не только опред
07.03.2012 Leta провела аудит системы обеспечения ИБ «Алеф-Банка» на соответствие СТО БР ИББС

ия информационной безопасности АКБ «Алеф-Банк» на соответствие требованиям стандарта «Банка России» СТО БР ИББС и требованиям по защите персональных данных, а также по проектированию системы за
22.02.2012 «Уральский форум: информационная безопасность банков»: итоги

деловой программы рассматривались новации в законодательстве (ФЗ-161 «О национальной платежной системе» и др.), обновление отраслевых стандартов, включая стандарт «Банка России» — документы комплекса БР ИББС, с учетом международных, велись дискуссии по актуальной проблематике банковской безопасности, обсуждались актуальные угрозы, велся обмен лучшим практическим опытом. Были представлены то
03.02.2012 «Стэп Лоджик» предлагает услуги по внедрению стандарта «Банка России»

истемы ИБ в кредитно-финансовой сфере, а также дает компании официальное право на проведение как консалтинговых, так и инженерно-технических проектов по выполнению требований стандарта «Банка России» СТО БР ИББС-1.0. В настоящее время стандарт «Банка России» является динамично развивающимся сборником передовых практик по организации систем информационной безопасности. Принятие данного станд
03.11.2011 Leta выпустила брошюру о стандарте «Банка России» по информационной безопасности

мационной безопасности организаций банковской системы РФ в соответствие требованиям стандарта ЦБ РФ СТО БР ИББС-1.0 «Обеспечение ИБ организаций банковской системы РФ. Общие положения» и поддерж
25.10.2011 НКО «Лидер» прошла аудит ИСПДн на соответствие СТО БР ИББС

ABISS — опирается на нормативные документы и требования “Банка России” — основного регулятора для банковских и кредитных учреждений. Данный проект показал, что неукоснительного выполнения требований СТО БР ИББС и понимания логики законодательства в области персональных данных вполне достаточно для того, чтобы создать систему, полностью удовлетворяющую регуляторов», — заявил Андрей Волков,

23.08.2011 DataSecurity Technologies обеспечила информационную безопасность банков Кабардино-Балкарии

одняшний день можно говорить о завершении целой серии комплексных проектов по реализации требований СТО БР ИББС и 152-ФЗ, дальнейшем сопровождении и совершенствовании системы обеспечения информ
30.03.2011 Leta оценила соответствие ИТ-инфраструктуры «МАК-банка» требованиям стандартов ИБ

го процессингового центра требованиям основополагающих стандартов в сфере ИБ: российского стандарта СТО БР ИББС-1.0, международного стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (PCI D
22.02.2011 Leta наращивает мощности по внедрению стандарта СТО БР ИБСС в российских банках

услугах по аудиту и приведению систем ИБ российских банков в соответствие стандарту «Банка России» СТО БР ИББС. Во втором квартале, когда новое подразделение выйдет на проектную мощность, Leta
21.12.2010 «Информзащита» провела оценку соответствия ИБ банка «Возрождение» требованиям стандарта «Банка России»

ние» проведена оценка соответствия информационной безопасности требованиям стандарта «Банка России» СТО БР ИББС-1.0-2010 и законодательства РФ в области персональных данных. В рамках проекта сп
26.11.2010 Банк «Национальный стандарт» оптимизирует систему ИБ в соответствии с требованиями СТО БР ИББС

мы обеспечения информационной безопасности банка «Национальный стандарт» в соответствие требованиям СТО БР ИББС. Ожидается, что комплексный проект, реализуемый в «Национальном стандарте», позво
10.08.2010 «Информзащита» поможет банкам реализовать требования по защите персональных данных и требования стандарта «Банка России»

рмзащиты». Как отмечается, новая услуга позволит банкам, принявшим или планирующим принять стандарт СТО БР ИББС, оптимизировать сроки реализации требований как самого стандарта «Банка России»,

29.07.2010 Leta IT-company начала предоставлять типизированную услугу по внедрению новой версии стандарта ИБ «Банка России»

циям привести свою систему информационной безопасности в соответствие с новой версией стандарта ИБ (СТО БР ИББС), рекомендованного «Банком России». Одновременно соответствующие изменения внесен
27.04.2010 Leta IT-company запустила комплексную услугу «Все стандарты ИБ. Банки»

Федерального закона «О персональных данных» (№152-ФЗ), рекомендованного «Банком России» стандарта (СТО БР ИББС), а также стандарта международных платежных систем PCI DSS, обязательного при нал
30.08.2007 Круглый стол CNews: ИБ в банках и страховых компаниях

безопасность банков и страховых компаний» представителей ИТ и ИБ компаний, системных интеграторов, предлагающих свои услуги в области информационной безопасности, а также представителей отделов ИТ и ИБ банков и страховых компаний. Ожидается участие порядка 100 специалистов. Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-изда
27.04.2007 Стандарт ЦБ РФ: залог высокой ИБ для банков

финансовых учреждениях. Цель сообщества — развитие и широкое практическое применение стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0 «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской

13.02.2006 ЦБ наводит порядок в защите информации банков

арта «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации» (СТО БР ИББС-1.0–2006), разработанного на основе международных стандартов ISO/IEC 17799,


Публикаций - 290, упоминаний - 475

СТО БР ИББС и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита 941 24
Leta Group - Лета Групп 282 20
InfoWatch - Инфовотч 1185 18
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 12
Ростелеком 10948 11
Microsoft Corporation 25775 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 11
Код Безопасности 812 11
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Oracle Corporation 7074 10
Broadcom - VMware 2610 9
Softline - Софтлайн 3743 9
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 9
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 8
Yandex - Яндекс 9216 8
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 8
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 8
Cisco Systems 5372 7
Крок - Croc 1964 7
Diasoft - Диасофт 1144 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 7
МегаФон 10742 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
NVision Group - Энвижн Груп 699 6
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 6
Perimetrix - Периметрикс 274 6
Deiteriy - Дейтерий 75 5
Dell EMC 5180 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Directum - Директум 1268 5
Telegram Group 2940 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Visa International 1993 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 10
Альфа-Банк 1979 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
Алеф-Банк 16 7
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 7
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 7
Глобэкс банк 47 6
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 6
ВТБ - ВТБ24 671 6
Интерпрогрессбанк 21 6
Держава АКБ 44 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 5
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 5
Возрождение - Коммерческий банк 359 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 5
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Абсолют Банк 249 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Резонанс НПП 407 3
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 43 3
ЭкспоЛинк - Expolink 17 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 151
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 75
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 21
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 12
OWASP - Open Web Application Security Project 146 6
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
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ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 3
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
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Ассоциация банков и страховщиков Кабардино-Балкарской республики 1 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 19
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 44
Linux OS 11533 12
Microsoft Windows 16882 11
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 106 8
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 8
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Google Android 15244 6
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 5
Код Безопасности - vGate 89 5
Apple iOS 8583 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
DeviceLock DLP 82 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 49 4
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 4
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost USSO - Avanpost Unified SSO 36 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
FreePik 1841 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 3
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Broadcom - VMware vSphere 614 3
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 93 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 28 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 3
Конусов Андрей 87 13
Алябьев Андрей 27 6
Марков Антон 13 6
Зенкин Денис 263 6
Марченкова Валентина 6 6
Чалый Артём 6 6
Сычев Артем 79 6
Скородумов Анатолий 65 6
Свириденко Алексей 18 6
Середа Андрей 10 6
Жилин Вадим 9 5
Савушкин Виктор 5 5
Емельянов Марк 5 5
Кузнецов Станислав 162 5
Назаров Павел 5 4
Скородумов Борис 6 4
Путин Владимир 3454 4
Путятинский Сергей 112 4
Ковалев Александр 165 4
Дружинин Евгений 22 4
Карпов Илья 32 4
Огородников Дмитрий 27 4
Серова Елена 320 4
Августон Иван 15 4
Занин Виталий 23 3
Курило Андрей 39 3
Телятников Алексей 21 3
Бабенко Алексей 9 3
Малявкин Александр 24 3
Стятюгин Роман 44 3
Ференец Вадим 29 3
Губка Олег 12 3
Чернобыльская Анна 8 3
Клоков Андрей 5 3
Антимонов Дмитрий 19 3
Лупанов Вячеслав 9 3
Шустиков Сергей 19 3
Бажин Андрей 12 3
Мурашкинцев Игорь 6 3
Гениевский Павел 7 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 231
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Европа 24964 10
Украина 7928 8
Казахстан - Республика 6048 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Сингапур - Республика 1953 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Вельск 18 2
Япония 13807 2
Канада 5082 2
Израиль 2856 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 2
Испания - Королевство 3840 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
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Европа Западная 1496 2
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BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 14
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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