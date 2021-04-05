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СТО БР ИББС
Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации


05.04.2021 Экспертиза: что на самом деле мешает развитию облачных сервисов в финансовом секторе 1
09.06.2020 Вышла обновленная версия отечественного шлюза веб-безопасности Solar webProxy для банков 1
07.04.2020 «Техносерв консалтинг» выпустила решение для защиты корпоративных данных 1
18.12.2019 «Аладдин Р.Д.» и Group-IB выпустили совместное решение для защиты систем ДБО 1
22.10.2019 Group-IB и R-Style SoftLab обеспечат отпор финансовому мошенничеству 2
12.12.2017 Награда «Инновация года 2018»: начат отбор номинантов 1
30.08.2017 Объявлены первые лауреаты премии «Инновация года 2017» 1
14.02.2017 В России хакеры за год украли 1 млрд с карт граждан и 1,5 млрд со счетов юрлиц 1
21.07.2016 Виртуализация для банков: как обеспечить соответствие требованиям СТО БР ИББС 1
26.05.2016 Стартовали продажи vGate 3.0 с расширенными возможностями работы в enterprise-инфраструктурах 1
14.12.2015 ТПК прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS 1
17.09.2015 Компания Натальи Касперской нашла для себя новый рынок ИБ с миллиардной емкостью 1
17.09.2015 InfoWatch Attack Killer обеспечит многоуровневую защиту от различных видов кибератак 1
03.04.2015 Дата-центр Safedata сертифицирован по стандарту PCI DSS 3.0 1
12.03.2015 Вячеслав Максимов исполняет обязанности гендиректора «Андэк» 1
20.10.2014 Обязательные ИТ-проекты: обзор новых требований регулятора 2
09.07.2014 «Нордеа Банк» переходит на новую версию InfoWatch Traffic Monitor Enterprise 1
15.05.2014 Deiteriy прошла проверку качества своих услуг в области аудита ИБ 1
17.02.2014 «Банк Москвы» внедрил систему управления рисками нарушения информационной безопасности 1
02.04.2013 Защита персональных данных: России нужны жесткость и порядок 1
12.02.2013 «Связь-Банк» объединил удаленные серверные площадки с помощью канальных шифраторов Senetas 1
15.11.2012 SaaS-сервис RedHelper заработал через HTTPS-протокол 1
02.10.2012 Avanpost: к 2017 г. российский рынок IDM вырастет в 10 раз 1
27.09.2012 Российская IDM-система Avanpost 3.0 сертифицирована ФСТЭК 1
01.08.2012 Leta примет участие в разработке национальных стандартов банковской безопасности 1
26.06.2012 Вячеслав Максимов возглавил направление по оптимизации процессов управления ИБ «Андэк» 1
06.06.2012 «Микротест» провел аудит ИБ по стандарту СТО БР ИББС в банке DeltaCredit 1
28.05.2012 Новые сертифицированные версии vGate R2 и vGate S R2 поступили в продажу 1
16.03.2012 «ПрограмБанк» оснастил ИБС «Гефест» модулем для защиты персональных данных клиентов 1
11.03.2012 ISM Systems запустила онлайн-сервис для оценки соответствия системы ИБ требованиям СТО БР ИББС 1
07.03.2012 Leta провела аудит системы обеспечения ИБ «Алеф-Банка» на соответствие СТО БР ИББС 1
06.03.2012 Завершается регистрация на PCI DSS Russia 2012 1
20.02.2012 13 марта состоится конференция по безопасности платежных систем PCI DSS Russia 2012 1
28.11.2011 BSS создала компанию по предоставлению услуг ИБ для банков 1
03.11.2011 Leta выпустила брошюру о стандарте «Банка России» по информационной безопасности 1
25.10.2011 НКО «Лидер» прошла аудит ИСПДн на соответствие СТО БР ИББС 1
23.09.2011 Банки хотят узнать об ИТ все 1
31.08.2011 «АК Барс» прошел аудит на соответствие стандарту PCI DSS 2.0 2
23.08.2011 DataSecurity Technologies обеспечила информационную безопасность банков Кабардино-Балкарии 3
21.07.2011 Digital Security сертифицировала Uniteller по стандарту PCI DSS 1

Публикаций - 59, упоминаний - 78

СТО БР ИББС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Leta IT-company 88 5
Deiteriy - Дейтерий 39 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
Микротест 177 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Microsoft Corporation 11127 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Код Безопасности 365 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Oracle Siebel 130 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Oracle Corporation 3356 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 4
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
Flash 479 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
Умные платформы 499 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
Т1 TSC business data security 7 1
R-Style Softlab - InterBank 94 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Aladdin JC-WebClient 15 1
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Oracle Siebel CRM 166 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Microsoft Windows 854 1
Apple macOS 930 1
Крылов Павел 21 1
Михеев Дмитрий 14 1
Щукин Кирилл 3 1
Исаева Ольга 3 1
Полетаев Алексей 1 1
Демидов Михаил 130 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Восточная Европа 1682 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
CNews Инновация года - награда 26 2
CNews Analytics 1991 1
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