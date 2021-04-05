Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СТО БР ИББС
Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 59, упоминаний - 78
СТО БР ИББС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
|Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
|Газпромбанк - ГПБ 693 2
|Крылов Павел 21 1
|Михеев Дмитрий 14 1
|Щукин Кирилл 3 1
|Исаева Ольга 3 1
|Полетаев Алексей 1 1
|Демидов Михаил 130 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766332, в очереди разбора - 670018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766332, в очереди разбора - 670018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru