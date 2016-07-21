Виртуализация для банков: как обеспечить соответствие требованиям СТО БР ИББС Что такое СТО БР ИББС? Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности (ИБ) организаци

«Ренессанс Кредит» подтвердил соответствие требованиям положения №382-П и стандарта Банка России Банк «Ренессанс Кредит» прошел внешнюю оценку соответствия требованиям стандарта безопасности Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014 и положения Банка России №382-П «Положение о требованиях к

Leta построила систему ИБ для «МСП Банка» в соответствии с требованиями СТО БР ИББС ения информационной безопасности «МСП Банка» в соответствии с требованиями стандарта «Банка России» СТО БР ИББС-1.0-2010 (СТО БР ИББС-1.0). «МСП Банк» («Российский банк поддержки малого

«Микротест» провел аудит ИБ по стандарту СТО БР ИББС в банке DeltaCredit ерческом банке DeltaCredit аудита информационной безопасности на соответствие требованиям стандарта СТО БР ИББС-1.0-2010. В 2010 г. DeltaCredit присоединился к числу банков, которые приняли рек

Банк АВБ принят в сообщество пользователей стандартов Банка России в области информационной безопасности СТО БР ИБСС Банк АВБ размещен в реестре кредитных организаций, применяющих стандарт Банка России СТО БР ИБСС для построения систем обеспечения информационной безопасности, публикуемом на официальном сайте «Сообщества пользователей стандартов по информационной безопасности АБИС

Inline Technologies предлагает банкам продукт для оценки соответствия систем ИБ требованиям «Банка России» Компания Inline Technologies объявила о выпуске на рынок программного обеспечения «СТО БР Аудитор». Решение Inline Technologies представляет собой программный продукт, основным

ISM Systems запустила онлайн-сервис для оценки соответствия системы ИБ требованиям СТО БР ИББС дения оценки соответствия системы информационной безопасности требованиям стандарта «Банка России» (СТО БР ИББС-1.0-2010). Используя данный сервис всего за несколько часов можно не только опред

Leta провела аудит системы обеспечения ИБ «Алеф-Банка» на соответствие СТО БР ИББС ия информационной безопасности АКБ «Алеф-Банк» на соответствие требованиям стандарта «Банка России» СТО БР ИББС и требованиям по защите персональных данных, а также по проектированию системы за

«Уральский форум: информационная безопасность банков»: итоги деловой программы рассматривались новации в законодательстве (ФЗ-161 «О национальной платежной системе» и др.), обновление отраслевых стандартов, включая стандарт «Банка России» — документы комплекса БР ИББС, с учетом международных, велись дискуссии по актуальной проблематике банковской безопасности, обсуждались актуальные угрозы, велся обмен лучшим практическим опытом. Были представлены то

«Стэп Лоджик» предлагает услуги по внедрению стандарта «Банка России» истемы ИБ в кредитно-финансовой сфере, а также дает компании официальное право на проведение как консалтинговых, так и инженерно-технических проектов по выполнению требований стандарта «Банка России» СТО БР ИББС-1.0. В настоящее время стандарт «Банка России» является динамично развивающимся сборником передовых практик по организации систем информационной безопасности. Принятие данного станд

Leta выпустила брошюру о стандарте «Банка России» по информационной безопасности мационной безопасности организаций банковской системы РФ в соответствие требованиям стандарта ЦБ РФ СТО БР ИББС-1.0 «Обеспечение ИБ организаций банковской системы РФ. Общие положения» и поддерж

НКО «Лидер» прошла аудит ИСПДн на соответствие СТО БР ИББС ABISS — опирается на нормативные документы и требования “Банка России” — основного регулятора для банковских и кредитных учреждений. Данный проект показал, что неукоснительного выполнения требований СТО БР ИББС и понимания логики законодательства в области персональных данных вполне достаточно для того, чтобы создать систему, полностью удовлетворяющую регуляторов», — заявил Андрей Волков,

DataSecurity Technologies обеспечила информационную безопасность банков Кабардино-Балкарии одняшний день можно говорить о завершении целой серии комплексных проектов по реализации требований СТО БР ИББС и 152-ФЗ, дальнейшем сопровождении и совершенствовании системы обеспечения информ

Leta оценила соответствие ИТ-инфраструктуры «МАК-банка» требованиям стандартов ИБ го процессингового центра требованиям основополагающих стандартов в сфере ИБ: российского стандарта СТО БР ИББС-1.0, международного стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (PCI D

Leta наращивает мощности по внедрению стандарта СТО БР ИБСС в российских банках услугах по аудиту и приведению систем ИБ российских банков в соответствие стандарту «Банка России» СТО БР ИББС. Во втором квартале, когда новое подразделение выйдет на проектную мощность, Leta

«Информзащита» провела оценку соответствия ИБ банка «Возрождение» требованиям стандарта «Банка России» ние» проведена оценка соответствия информационной безопасности требованиям стандарта «Банка России» СТО БР ИББС-1.0-2010 и законодательства РФ в области персональных данных. В рамках проекта сп

Банк «Национальный стандарт» оптимизирует систему ИБ в соответствии с требованиями СТО БР ИББС мы обеспечения информационной безопасности банка «Национальный стандарт» в соответствие требованиям СТО БР ИББС. Ожидается, что комплексный проект, реализуемый в «Национальном стандарте», позво

«Информзащита» поможет банкам реализовать требования по защите персональных данных и требования стандарта «Банка России» рмзащиты». Как отмечается, новая услуга позволит банкам, принявшим или планирующим принять стандарт СТО БР ИББС, оптимизировать сроки реализации требований как самого стандарта «Банка России»,

Leta IT-company начала предоставлять типизированную услугу по внедрению новой версии стандарта ИБ «Банка России» циям привести свою систему информационной безопасности в соответствие с новой версией стандарта ИБ (СТО БР ИББС), рекомендованного «Банком России». Одновременно соответствующие изменения внесен

Leta IT-company запустила комплексную услугу «Все стандарты ИБ. Банки» Федерального закона «О персональных данных» (№152-ФЗ), рекомендованного «Банком России» стандарта (СТО БР ИББС), а также стандарта международных платежных систем PCI DSS, обязательного при нал

Круглый стол CNews: ИБ в банках и страховых компаниях безопасность банков и страховых компаний» представителей ИТ и ИБ компаний, системных интеграторов, предлагающих свои услуги в области информационной безопасности, а также представителей отделов ИТ и ИБ банков и страховых компаний. Ожидается участие порядка 100 специалистов. Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-изда

Стандарт ЦБ РФ: залог высокой ИБ для банков финансовых учреждениях. Цель сообщества — развитие и широкое практическое применение стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0 «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской