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СТО БР ИББС Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации
СОБЫТИЯ
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|21.07.2016
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Виртуализация для банков: как обеспечить соответствие требованиям СТО БР ИББС
Что такое СТО БР ИББС? Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности (ИБ) организаци
|23.12.2015
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«Ренессанс Кредит» подтвердил соответствие требованиям положения №382-П и стандарта Банка России
Банк «Ренессанс Кредит» прошел внешнюю оценку соответствия требованиям стандарта безопасности Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014 и положения Банка России №382-П «Положение о требованиях к
|25.07.2013
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Leta построила систему ИБ для «МСП Банка» в соответствии с требованиями СТО БР ИББС
ения информационной безопасности «МСП Банка» в соответствии с требованиями стандарта «Банка России» СТО БР ИББС-1.0-2010 (СТО БР ИББС-1.0). «МСП Банк» («Российский банк поддержки малого
|06.06.2012
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«Микротест» провел аудит ИБ по стандарту СТО БР ИББС в банке DeltaCredit
ерческом банке DeltaCredit аудита информационной безопасности на соответствие требованиям стандарта СТО БР ИББС-1.0-2010. В 2010 г. DeltaCredit присоединился к числу банков, которые приняли рек
|20.04.2012
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Банк АВБ принят в сообщество пользователей стандартов Банка России в области информационной безопасности СТО БР ИБСС
Банк АВБ размещен в реестре кредитных организаций, применяющих стандарт Банка России СТО БР ИБСС для построения систем обеспечения информационной безопасности, публикуемом на официальном сайте «Сообщества пользователей стандартов по информационной безопасности АБИС
|11.03.2012
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Inline Technologies предлагает банкам продукт для оценки соответствия систем ИБ требованиям «Банка России»
Компания Inline Technologies объявила о выпуске на рынок программного обеспечения «СТО БР Аудитор». Решение Inline Technologies представляет собой программный продукт, основным
|11.03.2012
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ISM Systems запустила онлайн-сервис для оценки соответствия системы ИБ требованиям СТО БР ИББС
дения оценки соответствия системы информационной безопасности требованиям стандарта «Банка России» (СТО БР ИББС-1.0-2010). Используя данный сервис всего за несколько часов можно не только опред
|07.03.2012
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Leta провела аудит системы обеспечения ИБ «Алеф-Банка» на соответствие СТО БР ИББС
ия информационной безопасности АКБ «Алеф-Банк» на соответствие требованиям стандарта «Банка России» СТО БР ИББС и требованиям по защите персональных данных, а также по проектированию системы за
|22.02.2012
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«Уральский форум: информационная безопасность банков»: итоги
деловой программы рассматривались новации в законодательстве (ФЗ-161 «О национальной платежной системе» и др.), обновление отраслевых стандартов, включая стандарт «Банка России» — документы комплекса БР ИББС, с учетом международных, велись дискуссии по актуальной проблематике банковской безопасности, обсуждались актуальные угрозы, велся обмен лучшим практическим опытом. Были представлены то
|03.02.2012
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«Стэп Лоджик» предлагает услуги по внедрению стандарта «Банка России»
истемы ИБ в кредитно-финансовой сфере, а также дает компании официальное право на проведение как консалтинговых, так и инженерно-технических проектов по выполнению требований стандарта «Банка России» СТО БР ИББС-1.0. В настоящее время стандарт «Банка России» является динамично развивающимся сборником передовых практик по организации систем информационной безопасности. Принятие данного станд
|03.11.2011
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Leta выпустила брошюру о стандарте «Банка России» по информационной безопасности
мационной безопасности организаций банковской системы РФ в соответствие требованиям стандарта ЦБ РФ СТО БР ИББС-1.0 «Обеспечение ИБ организаций банковской системы РФ. Общие положения» и поддерж
|25.10.2011
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НКО «Лидер» прошла аудит ИСПДн на соответствие СТО БР ИББС
ABISS — опирается на нормативные документы и требования “Банка России” — основного регулятора для банковских и кредитных учреждений. Данный проект показал, что неукоснительного выполнения требований СТО БР ИББС и понимания логики законодательства в области персональных данных вполне достаточно для того, чтобы создать систему, полностью удовлетворяющую регуляторов», — заявил Андрей Волков,
|23.08.2011
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DataSecurity Technologies обеспечила информационную безопасность банков Кабардино-Балкарии
одняшний день можно говорить о завершении целой серии комплексных проектов по реализации требований СТО БР ИББС и 152-ФЗ, дальнейшем сопровождении и совершенствовании системы обеспечения информ
|30.03.2011
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Leta оценила соответствие ИТ-инфраструктуры «МАК-банка» требованиям стандартов ИБ
го процессингового центра требованиям основополагающих стандартов в сфере ИБ: российского стандарта СТО БР ИББС-1.0, международного стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (PCI D
|22.02.2011
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Leta наращивает мощности по внедрению стандарта СТО БР ИБСС в российских банках
услугах по аудиту и приведению систем ИБ российских банков в соответствие стандарту «Банка России» СТО БР ИББС. Во втором квартале, когда новое подразделение выйдет на проектную мощность, Leta
|21.12.2010
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«Информзащита» провела оценку соответствия ИБ банка «Возрождение» требованиям стандарта «Банка России»
ние» проведена оценка соответствия информационной безопасности требованиям стандарта «Банка России» СТО БР ИББС-1.0-2010 и законодательства РФ в области персональных данных. В рамках проекта сп
|26.11.2010
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Банк «Национальный стандарт» оптимизирует систему ИБ в соответствии с требованиями СТО БР ИББС
мы обеспечения информационной безопасности банка «Национальный стандарт» в соответствие требованиям СТО БР ИББС. Ожидается, что комплексный проект, реализуемый в «Национальном стандарте», позво
|10.08.2010
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«Информзащита» поможет банкам реализовать требования по защите персональных данных и требования стандарта «Банка России»
рмзащиты». Как отмечается, новая услуга позволит банкам, принявшим или планирующим принять стандарт СТО БР ИББС, оптимизировать сроки реализации требований как самого стандарта «Банка России»,
|29.07.2010
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Leta IT-company начала предоставлять типизированную услугу по внедрению новой версии стандарта ИБ «Банка России»
циям привести свою систему информационной безопасности в соответствие с новой версией стандарта ИБ (СТО БР ИББС), рекомендованного «Банком России». Одновременно соответствующие изменения внесен
|27.04.2010
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Leta IT-company запустила комплексную услугу «Все стандарты ИБ. Банки»
Федерального закона «О персональных данных» (№152-ФЗ), рекомендованного «Банком России» стандарта (СТО БР ИББС), а также стандарта международных платежных систем PCI DSS, обязательного при нал
|30.08.2007
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Круглый стол CNews: ИБ в банках и страховых компаниях
безопасность банков и страховых компаний» представителей ИТ и ИБ компаний, системных интеграторов, предлагающих свои услуги в области информационной безопасности, а также представителей отделов ИТ и ИБ банков и страховых компаний. Ожидается участие порядка 100 специалистов. Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-изда
|27.04.2007
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Стандарт ЦБ РФ: залог высокой ИБ для банков
финансовых учреждениях. Цель сообщества — развитие и широкое практическое применение стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0 «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской
|13.02.2006
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ЦБ наводит порядок в защите информации банков
арта «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации» (СТО БР ИББС-1.0–2006), разработанного на основе международных стандартов ISO/IEC 17799,
СТО БР ИББС и организации, системы, технологии, персоны:
|Конусов Андрей 87 13
|Алябьев Андрей 27 6
|Марков Антон 13 6
|Зенкин Денис 263 6
|Марченкова Валентина 6 6
|Чалый Артём 6 6
|Сычев Артем 79 6
|Скородумов Анатолий 65 6
|Свириденко Алексей 18 6
|Середа Андрей 10 6
|Жилин Вадим 9 5
|Савушкин Виктор 5 5
|Емельянов Марк 5 5
|Кузнецов Станислав 162 5
|Назаров Павел 5 4
|Скородумов Борис 6 4
|Путин Владимир 3454 4
|Путятинский Сергей 112 4
|Ковалев Александр 165 4
|Дружинин Евгений 22 4
|Карпов Илья 32 4
|Огородников Дмитрий 27 4
|Серова Елена 320 4
|Августон Иван 15 4
|Занин Виталий 23 3
|Курило Андрей 39 3
|Телятников Алексей 21 3
|Бабенко Алексей 9 3
|Малявкин Александр 24 3
|Стятюгин Роман 44 3
|Ференец Вадим 29 3
|Губка Олег 12 3
|Чернобыльская Анна 8 3
|Клоков Андрей 5 3
|Антимонов Дмитрий 19 3
|Лупанов Вячеслав 9 3
|Шустиков Сергей 19 3
|Бажин Андрей 12 3
|Мурашкинцев Игорь 6 3
|Гениевский Павел 7 3
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