Банковское обозрение


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 IT Elements 2025: опубликована финальная программа главной ИТ-конференции осени 1
28.12.2021 Аркадий Лобас о платформе нового поколения для цифровой трансформации банка 1
11.10.2017 В Москве пройдет практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта 1
19.03.2014 ABBYY Data Capture Forum 1
07.03.2008 Как охраняют банки? Секреты ИБ-спецов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Банковское обозрение и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9505 2
Dr.Web - Доктор Веб 1270 1
Cisco Systems 5183 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
InfoWatch - Инфовотч 1062 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 1
Информзащита 815 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 179 1
Acronis - Акронис 452 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
Крок - Croc 1791 1
Hitachi - Хитачи 1474 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1170 1
Canon 1409 1
Trend Micro 622 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 341 1
АйТи 1418 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 460 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 498 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
Цифровые активы 140 1
Radware 59 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1483 1
Associates Distribution 11 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 251 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 108 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
Forcepoint - Websense 125 1
ODS - Open Data Science 6 1
Hypercom 14 1
Data Mining Labs - Дата Минер Лабс 3 1
Finjan Holdings - Finjan Software 23 1
Черус 22 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2608 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 481 1
Альфа-Банк 1822 1
АльфаСтрахование СГ 342 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 90 1
Runa Capital 158 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 206 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 1
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 7 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Автомир ГК 43 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3293 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5097 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4649 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1965 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 334 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 261 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11066 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5708 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16378 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30333 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1829 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2024 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12039 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3894 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7292 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25134 1
Оцифровка - Digitization 4807 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14791 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26555 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55069 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16522 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6501 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 702 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5603 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 696 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32927 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13201 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13094 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1010 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4558 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4312 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21903 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 559 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1367 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2410 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 245 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 437 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  708 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31253 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7648 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8414 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13314 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14229 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 860 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3966 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
FlexSoft - FXL Платформа 59 1
Trend Micro Mobile Network Security 9 1
Forcepoint - Websense CPS - Websense Content Protection Suite 2 1
Trend Micro OfficeScan 21 1
Горбатько Александр 105 1
Лобас Аркадий 36 1
Сергеев Сергей 160 1
Алифанов Кирилл 69 1
Молодых Владимир 29 1
Попов Андрей 113 1
Сахаров Александр 82 1
Дружинин Евгений 22 1
Дмитриев Александр 47 1
Михайлов Александр 41 1
Педоренко Андрей 42 1
Горбач Константин 3 1
Шебалков Михаил 6 1
Башлыков Михаил 23 1
Шишкин Сергей 9 1
Агафонов Андрей 19 1
Хайретдинов Рустэм 84 1
Емельянников Михаил 40 1
Натекин Алексей 7 1
Хазов Артем 15 1
Ференец Вадим 29 1
Кондрашин Михаил 22 1
Демурджян Юлий 5 1
Гребенюк Алексей 11 1
Бажин Андрей 12 1
Скородумов Борис 6 1
Камбаров Андрей 3 1
Кириллов Артем 6 1
Виноградов Константин 6 1
Галимов Марат 3 1
Wirth Michael - Вирт Майкл 5 1
Айдемиров Хияс 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14357 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52963 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44927 1
Германия - Федеративная Республика 12855 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2614 1
Испания - Королевство 3746 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Украина - Киев 1135 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50222 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6123 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17045 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6080 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7178 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3738 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11510 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 446 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 342 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2867 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2480 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 725 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 869 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14621 1
Мертвые души 41 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6970 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6684 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2631 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8396 1
Аудит - аудиторский услуги 2949 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8099 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 684 1
Аналитический банковский журнал 14 2
NBJ - Национальный Банковский Журнал 17 2
TAdviser - Центр выбора технологий 417 2
ComputerWorld 144 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11360 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2062 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 305 1
ComNews - Медиа-бизнес 131 1
New retail 2 1
Компьютерра 42 1
Серебряный дождь 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Abbyy Data Capture Forum 4 1
Docflow 147 1
