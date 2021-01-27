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АйТи Аплана Логика Бизнеса ранее БОСС Референт
«Логика Бизнеса» — продуктово-внедренческая компания, решающая задачи по управлению контентом и автоматизации документоориентированных бизнес-процессов.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 15 дел, на cумму 59 450 241 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|27.01.2021
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«Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку ПО
«Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку уникального программног
|25.06.2020
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«Логика Бизнеса» выпустила новую версию продукта для автоматизации юридически значимого ЭДО
«Логика Бизнеса» выпустила новый релиз флагманского продукта для автоматизации юридически знач
|17.03.2020
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«Логика Бизнеса» представила «Логика: ЮЗ ЭДО» версии 1.10
«Логика Бизнеса» объявила о выпуске «Логика: ЮЗ ЭДО» версии 1.10. В новом релизе «Логика: ЮЗ Э
|26.09.2019
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«Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика: ЮЗ ЭДО»
«Логика бизнеса» представила новую версию 1.6 продукта «Логика: ЮЗ ЭДО», включающую в себя под
|21.05.2019
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Tele2 централизует и упорядочивает HR-процессы вместе с решениями «Логики Бизнеса»
Компания «Логика Бизнеса» поддержала развитие сервисного центра по работе с персоналом для 127 регионал
|06.02.2019
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«Логика Бизнеса» объединила функциональность «ЮЗ ЭДО» и «ФИНДОК»
«Логика Бизнеса» объявила о выпуске кросс-функциональной версии продуктов «Логика: ЮЗ ЭДО» и «Логика: ФИНДОК» для оптимизации работы с финансовыми документами с возможностью подписи КЭП и иными
|04.12.2018
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Как перейти на юридически значимый электронный документооборот
нтооборот (ЮЗЭДО) в крупном холдинге рассказал Александр Наливайко, руководитель продукта компании «Логика Бизнеса». Еще недавно большинство представленных на рынке решений обеспечивали работу
|20.11.2018
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«Логика бизнеса» и Postgres Professional объявили о совместимости своих продуктов
и и работают с большинством СУБД. Продукты по управлению неструктурированным контентом от компании «Логика бизнеса» имеют открытую архитектуру и легко встраиваются в ИТ-ландшафт предприятий, ис
|17.07.2018
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«Логика бизнеса» выпустила решение «Логика: Досье» для работы с массивами клиентских документов
«Логика бизнеса», специализирующаяся на построении экосистем управления документами, выпустила продукт, предназначенный для упорядоченного хранения и предоставления доступа к электронным образам
|23.05.2018
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«Логика Бизнеса» обновила портфель решений
«Логика Бизнеса», специализирующаяся на построении экосистем управления документами, представила обновленную линейку информационных систем. Одна из последних разработок компании «Логика: ЮЗ ЭДО»
|17.04.2018
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Исследование «Логики бизнеса» и IDC: потенциал для дальнейшего внедрения СЭД на российском рынке высок
IDC при поддержке «Логики бизнеса» провела исследование, посвященное состоянию российского рынка управления электронным документооборотом (СЭД) и контентом на 2017 г. На вопросы о практике применения этого класса
|20.09.2017
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«Логика бизнеса» создала электронный архив технической документации для Ондской ГЭС
«Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выполнила работы по созданию и наполнению системы электронного ар
|13.09.2017
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«Логика бизнеса» представила ПО «Логика ЭА. Технические документы»
«Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новое решение для электронного архива технической докум
|17.05.2017
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Оборот «Логики бизнеса» достиг 1,8 млрд руб.
Компания «Логика бизнеса» (входит в ГК «АйТи»), специализирующаяся на разработке и внедрении решений дл
|08.05.2017
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«Компьюлинк», «Логика бизнеса» и ПСС за 1,1 млрд внедрят электронные архивы в «Транснефти»
затратными предложениями.В девяти филиалах «Транснефти» будет внедрена система «Электронный архив технической документации» По второму лоту с начальной ценой в p142,7 млн победителем стала компания «Логика бизнеса» с предложением в p141,5 млн (проигравшие конкуренты — «Степинформ» и «Инлайн МСП»). По третьему с начальной ценой в p129,5 млн — «Логика бизнеса» с предложением в p128,4
|25.04.2017
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«Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0»
«Логика бизнеса» (ГК «АйТи») объявила о выпуске новой версии решения для электронного документ
|11.04.2017
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«Логика бизнеса» открыла центр ретроконверсии и сканирования архивов
Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») открыла центр ретроконверсии и сканирования. Как сообщили CNews в
|15.02.2017
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«Логика бизнеса» представила «Логика ЮЗ ЭДО» для юридически значимого документооборота
«Логика бизнеса» («АйТи») объявила о выпуске нового решения для автоматизации юридически значи
|09.02.2017
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«Логика бизнеса» внедрила решение «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение»
«Логика бизнеса» (группа компаний «АйТи») объявила о завершении проекта по тиражированию решения «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение». «РН-Бурение» создано в марте 2006 года в рез
|24.01.2017
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«Логика бизнеса» представила «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino
«Логика бизнеса» («АйТи») выпустила новую версию решения «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Not
|06.10.2016
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«Логика бизнеса» предложила новый подход к формированию стоимости СЭД на базе СПО
Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») представила новый подход к формированию стоимости системы электро
|21.09.2016
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«Транснефть» создала электронный архив техдокументации с помощью «Логики бизнеса»
овала проект по созданию электронного архива технической документации в сотрудничестве с компанией «Логика бизнеса» (ГК АйТи). Система предназначена для автоматизации процессов комплектования,
|20.09.2016
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«Логика бизнеса» запустила новую СЭД в администрации Южно-Сахалинска
«Логика бизнеса» объявила о запуске в промышленную эксплуатацию новой системы электронного док
|29.04.2016
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Оборот «Логики бизнеса» по итогам 2015 финансового года вырос на 30%
Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), специализирующаяся на разработке и внедрении решений для управле
|28.01.2016
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«Логика бизнеса» выпустила новое решение для электронного архива банка
Компания «Логика бизнеса» выпустила новое решение «Логика ЭА» — электронный архив банка. Решение обеспе
|03.12.2015
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«Логика бизнеса» создала на базе Abbyy Compreno решение для сортировки входящих электронных обращений
Компания «Логика бизнеса» представила новое решение для сортировки поступающих электронных обращений гр
|29.09.2015
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«Логика бизнеса» разработала новую версию «Логики СЭД» на базе Alfresco
Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») разработала новую версию решения «Логика СЭД» на платформе Alfres
|16.09.2015
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«Росгосстрах» обрабатывает страховые договоры с помощью Abbyy FlexiCapture
Федеральный операционный центр компании Росгосстрах в г. Кирове. Об этом CNews сообщили в компании «Логика бизнеса», входящей в ГК «АйТи». Раньше все данные из договоров страхования операционис
|03.09.2015
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«Логика бизнеса» выпустила новую версию СЭД на платформе IBM Notes/Domino
Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), бизнес-партнер IBM, выпустила новую версию решения «Логика СЭД 3
|17.06.2015
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«Логика бизнеса» выпустила новую версию электронного архива на базе IBM FileNet
Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), бизнес-партнер IBM в области решений для управления корпоративны
|03.04.2015
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«Логика бизнеса» достигла оборота в 1 млрд руб.
Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), занимающаяся разработкой и внедрением решений для управления кор
|05.12.2014
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Российский рынок СЭД будет расти за счет модернизации решений
Согласно данным исследования, организованного компанией «Логика бизнеса», за последний год число организаций, желающих заменить или усовершенствовать
|08.10.2014
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Все филиалы «РН-Бурения» работают в единой системе электронного делопроизводства «Логика СЭД»
Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») внедрила в компании «РН-Бурение» систему электронного делопроизво
|17.07.2014
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«Логика бизнеса» выпустила бесплатное мобильное приложение для работы с СЭД
Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила бесплатное мобильное приложение «Логика ECM. Mobile Lit
|17.04.2014
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«Логика бизнеса» выпустила новое решение на платформе Alfresco
Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новое решение — «Логика СЭД» на СПО-платформе Alfresco.
|14.04.2014
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Бизнес «Логики бизнеса» по итогам 2013 финансового года вырос на 30%
Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») подвела итоги своей работы в 2013 финансовом году (за период с ап
|15.01.2014
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«Логика бизнеса» модернизирует систему управления документооборотом «Аэрофлота» на базе IBM FileNet 5.2
Компания «Логика бизнеса» займется выполнением работ по проекту модернизации корпоративной системы упра
|19.12.2013
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«РН-Учет» с помощью «Логики бизнеса» оптимизировал обработку и хранение первичных документов
Компания «РН-Учет» совместно с ИТ-партнером «Логика бизнеса» оптимизировала бизнес-процессы обработки и хранения первичной финансовой доку
|10.09.2013
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«Логика бизнеса» внедрила ECM-решение в экспертной сети Expinet
Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») завершила первый проект по внедрению решения «Логика ECM. Бизнес-
|17.07.2013
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«Логика бизнеса 2.0» распалась
Как стало известно CNews, правление группы «АйТи» приняло решение разделить на две части компанию «Логика бизнеса 2.0», объединяющую разработчиков систем электронного документооборота и консул
АйТи и организации, системы, технологии, персоны:
|Подбуцкий Георгий 44 27
|Бейлезон Олег 32 27
|Вайнштейн Виктор 37 20
|Каменнова Мария 45 17
|Яппаров Тагир 110 15
|Макаров Станислав 118 13
|Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 11
|Кислицын Алексей 10 10
|Коптелов Андрей 134 10
|Курьянов Сергей 162 9
|Ласкин Иван 13 9
|Шушкин Дмитрий 95 9
|Будин Алексей 22 8
|Антонов Александр 77 7
|Бушмелев Сергей 44 7
|Ямалов Ильдар 11 7
|Селютин Александр 60 6
|Бейдер Александр 75 6
|Лактионов Дмитрий 9 6
|Kindermann Herbert - Киндерманн Герберт 7 6
|Иванова Елена 83 5
|Кузнецов Иван 13 5
|Хромов Алексей 18 5
|Касимов Игорь 21 5
|Серова Елена 320 5
|Соколов Кирилл 40 5
|Полев Владислав 9 5
|Панчоян Артур 5 5
|Чеботова Виктория 12 5
|Князева Татьяна 8 5
|Колпаков Иван 7 5
|Старков Олег 6 5
|Усенков Дмитрий 6 5
|Зеленова Екатерина 6 5
|Джанбаев Андрей 14 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Андреев Владимир 101 5
|Коробов Александр 17 4
|Бородин Андрей 40 4
|Баласанян Владимир 45 4
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