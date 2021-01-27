АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт

«Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку ПО «Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку уникального программног

«Логика Бизнеса» выпустила новую версию продукта для автоматизации юридически значимого ЭДО «Логика Бизнеса» выпустила новый релиз флагманского продукта для автоматизации юридически знач

«Логика Бизнеса» представила «Логика: ЮЗ ЭДО» версии 1.10 «Логика Бизнеса» объявила о выпуске «Логика: ЮЗ ЭДО» версии 1.10. В новом релизе «Логика: ЮЗ Э

«Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика: ЮЗ ЭДО» «Логика бизнеса» представила новую версию 1.6 продукта «Логика: ЮЗ ЭДО», включающую в себя под

Tele2 централизует и упорядочивает HR-процессы вместе с решениями «Логики Бизнеса» Компания «Логика Бизнеса» поддержала развитие сервисного центра по работе с персоналом для 127 регионал

«Логика Бизнеса» объединила функциональность «ЮЗ ЭДО» и «ФИНДОК» «Логика Бизнеса» объявила о выпуске кросс-функциональной версии продуктов «Логика: ЮЗ ЭДО» и «Логика: ФИНДОК» для оптимизации работы с финансовыми документами с возможностью подписи КЭП и иными

Как перейти на юридически значимый электронный документооборот нтооборот (ЮЗЭДО) в крупном холдинге рассказал Александр Наливайко, руководитель продукта компании «Логика Бизнеса». Еще недавно большинство представленных на рынке решений обеспечивали работу

«Логика бизнеса» и Postgres Professional объявили о совместимости своих продуктов и и работают с большинством СУБД. Продукты по управлению неструктурированным контентом от компании «Логика бизнеса» имеют открытую архитектуру и легко встраиваются в ИТ-ландшафт предприятий, ис

«Логика бизнеса» выпустила решение «Логика: Досье» для работы с массивами клиентских документов «Логика бизнеса», специализирующаяся на построении экосистем управления документами, выпустила продукт, предназначенный для упорядоченного хранения и предоставления доступа к электронным образам

«Логика Бизнеса» обновила портфель решений «Логика Бизнеса», специализирующаяся на построении экосистем управления документами, представила обновленную линейку информационных систем. Одна из последних разработок компании «Логика: ЮЗ ЭДО»

Исследование «Логики бизнеса» и IDC: потенциал для дальнейшего внедрения СЭД на российском рынке высок IDC при поддержке «Логики бизнеса» провела исследование, посвященное состоянию российского рынка управления электронным документооборотом (СЭД) и контентом на 2017 г. На вопросы о практике применения этого класса

«Логика бизнеса» создала электронный архив технической документации для Ондской ГЭС «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выполнила работы по созданию и наполнению системы электронного ар

«Логика бизнеса» представила ПО «Логика ЭА. Технические документы» «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новое решение для электронного архива технической докум

Оборот «Логики бизнеса» достиг 1,8 млрд руб. Компания «Логика бизнеса» (входит в ГК «АйТи»), специализирующаяся на разработке и внедрении решений дл

«Компьюлинк», «Логика бизнеса» и ПСС за 1,1 млрд внедрят электронные архивы в «Транснефти» затратными предложениями.В девяти филиалах «Транснефти» будет внедрена система «Электронный архив технической документации» По второму лоту с начальной ценой в p142,7 млн победителем стала компания «Логика бизнеса» с предложением в p141,5 млн (проигравшие конкуренты — «Степинформ» и «Инлайн МСП»). По третьему с начальной ценой в p129,5 млн — «Логика бизнеса» с предложением в p128,4

«Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0» «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») объявила о выпуске новой версии решения для электронного документ

«Логика бизнеса» открыла центр ретроконверсии и сканирования архивов Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») открыла центр ретроконверсии и сканирования. Как сообщили CNews в

«Логика бизнеса» представила «Логика ЮЗ ЭДО» для юридически значимого документооборота «Логика бизнеса» («АйТи») объявила о выпуске нового решения для автоматизации юридически значи

«Логика бизнеса» внедрила решение «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение» «Логика бизнеса» (группа компаний «АйТи») объявила о завершении проекта по тиражированию решения «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение». «РН-Бурение» создано в марте 2006 года в рез

«Логика бизнеса» представила «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino «Логика бизнеса» («АйТи») выпустила новую версию решения «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Not

«Логика бизнеса» предложила новый подход к формированию стоимости СЭД на базе СПО Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») представила новый подход к формированию стоимости системы электро

«Транснефть» создала электронный архив техдокументации с помощью «Логики бизнеса» овала проект по созданию электронного архива технической документации в сотрудничестве с компанией «Логика бизнеса» (ГК АйТи). Система предназначена для автоматизации процессов комплектования,

«Логика бизнеса» запустила новую СЭД в администрации Южно-Сахалинска «Логика бизнеса» объявила о запуске в промышленную эксплуатацию новой системы электронного док

Оборот «Логики бизнеса» по итогам 2015 финансового года вырос на 30% Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), специализирующаяся на разработке и внедрении решений для управле

«Логика бизнеса» выпустила новое решение для электронного архива банка Компания «Логика бизнеса» выпустила новое решение «Логика ЭА» — электронный архив банка. Решение обеспе

«Логика бизнеса» создала на базе Abbyy Compreno решение для сортировки входящих электронных обращений Компания «Логика бизнеса» представила новое решение для сортировки поступающих электронных обращений гр

«Логика бизнеса» разработала новую версию «Логики СЭД» на базе Alfresco Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») разработала новую версию решения «Логика СЭД» на платформе Alfres

«Росгосстрах» обрабатывает страховые договоры с помощью Abbyy FlexiCapture Федеральный операционный центр компании Росгосстрах в г. Кирове. Об этом CNews сообщили в компании «Логика бизнеса», входящей в ГК «АйТи». Раньше все данные из договоров страхования операционис

«Логика бизнеса» выпустила новую версию СЭД на платформе IBM Notes/Domino Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), бизнес-партнер IBM, выпустила новую версию решения «Логика СЭД 3

«Логика бизнеса» выпустила новую версию электронного архива на базе IBM FileNet Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), бизнес-партнер IBM в области решений для управления корпоративны

«Логика бизнеса» достигла оборота в 1 млрд руб. Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), занимающаяся разработкой и внедрением решений для управления кор

Российский рынок СЭД будет расти за счет модернизации решений Согласно данным исследования, организованного компанией «Логика бизнеса», за последний год число организаций, желающих заменить или усовершенствовать

Все филиалы «РН-Бурения» работают в единой системе электронного делопроизводства «Логика СЭД» Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») внедрила в компании «РН-Бурение» систему электронного делопроизво

«Логика бизнеса» выпустила бесплатное мобильное приложение для работы с СЭД Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила бесплатное мобильное приложение «Логика ECM. Mobile Lit

«Логика бизнеса» выпустила новое решение на платформе Alfresco Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новое решение — «Логика СЭД» на СПО-платформе Alfresco.

Бизнес «Логики бизнеса» по итогам 2013 финансового года вырос на 30% Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») подвела итоги своей работы в 2013 финансовом году (за период с ап

«Логика бизнеса» модернизирует систему управления документооборотом «Аэрофлота» на базе IBM FileNet 5.2 Компания «Логика бизнеса» займется выполнением работ по проекту модернизации корпоративной системы упра

«РН-Учет» с помощью «Логики бизнеса» оптимизировал обработку и хранение первичных документов Компания «РН-Учет» совместно с ИТ-партнером «Логика бизнеса» оптимизировала бизнес-процессы обработки и хранения первичной финансовой доку

«Логика бизнеса» внедрила ECM-решение в экспертной сети Expinet Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») завершила первый проект по внедрению решения «Логика ECM. Бизнес-