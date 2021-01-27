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АйТи Аплана Логика Бизнеса ранее БОСС Референт

АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт

«Логика Бизнеса» — продуктово-внедренческая компания, решающая задачи по управлению контентом и автоматизации документоориентированных бизнес-процессов.

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в качестве истца (7) на сумму 35 455 892 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 23 994 349 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.01.2021 «Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку ПО

«Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку уникального программног
25.06.2020 «Логика Бизнеса» выпустила новую версию продукта для автоматизации юридически значимого ЭДО

«Логика Бизнеса» выпустила новый релиз флагманского продукта для автоматизации юридически знач
17.03.2020 «Логика Бизнеса» представила «Логика: ЮЗ ЭДО» версии 1.10

«Логика Бизнеса» объявила о выпуске «Логика: ЮЗ ЭДО» версии 1.10. В новом релизе «Логика: ЮЗ Э
26.09.2019 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика: ЮЗ ЭДО»

«Логика бизнеса» представила новую версию 1.6 продукта «Логика: ЮЗ ЭДО», включающую в себя под
21.05.2019 Tele2 централизует и упорядочивает HR-процессы вместе с решениями «Логики Бизнеса»

Компания «Логика Бизнеса» поддержала развитие сервисного центра по работе с персоналом для 127 регионал
06.02.2019 «Логика Бизнеса» объединила функциональность «ЮЗ ЭДО» и «ФИНДОК»

«Логика Бизнеса» объявила о выпуске кросс-функциональной версии продуктов «Логика: ЮЗ ЭДО» и «Логика: ФИНДОК» для оптимизации работы с финансовыми документами с возможностью подписи КЭП и иными

04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот

нтооборот (ЮЗЭДО) в крупном холдинге рассказал Александр Наливайко, руководитель продукта компании «Логика Бизнеса». Еще недавно большинство представленных на рынке решений обеспечивали работу

20.11.2018 «Логика бизнеса» и Postgres Professional объявили о совместимости своих продуктов

и и работают с большинством СУБД. Продукты по управлению неструктурированным контентом от компании «Логика бизнеса» имеют открытую архитектуру и легко встраиваются в ИТ-ландшафт предприятий, ис
17.07.2018 «Логика бизнеса» выпустила решение «Логика: Досье» для работы с массивами клиентских документов

«Логика бизнеса», специализирующаяся на построении экосистем управления документами, выпустила продукт, предназначенный для упорядоченного хранения и предоставления доступа к электронным образам
23.05.2018 «Логика Бизнеса» обновила портфель решений

«Логика Бизнеса», специализирующаяся на построении экосистем управления документами, представила обновленную линейку информационных систем. Одна из последних разработок компании «Логика: ЮЗ ЭДО»
17.04.2018 Исследование «Логики бизнеса» и IDC: потенциал для дальнейшего внедрения СЭД на российском рынке высок

IDC при поддержке «Логики бизнеса» провела исследование, посвященное состоянию российского рынка управления электронным документооборотом (СЭД) и контентом на 2017 г. На вопросы о практике применения этого класса
20.09.2017 «Логика бизнеса» создала электронный архив технической документации для Ондской ГЭС

«Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выполнила работы по созданию и наполнению системы электронного ар
13.09.2017 «Логика бизнеса» представила ПО «Логика ЭА. Технические документы»

«Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новое решение для электронного архива технической докум
17.05.2017 Оборот «Логики бизнеса» достиг 1,8 млрд руб.

Компания «Логика бизнеса» (входит в ГК «АйТи»), специализирующаяся на разработке и внедрении решений дл
08.05.2017 «Компьюлинк», «Логика бизнеса» и ПСС за 1,1 млрд внедрят электронные архивы в «Транснефти»

затратными предложениями.В девяти филиалах «Транснефти» будет внедрена система «Электронный архив технической документации» По второму лоту с начальной ценой в p142,7 млн победителем стала компания «Логика бизнеса» с предложением в p141,5 млн (проигравшие конкуренты — «Степинформ» и «Инлайн МСП»). По третьему с начальной ценой в p129,5 млн — «Логика бизнеса» с предложением в p128,4

25.04.2017 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0»

«Логика бизнеса» (ГК «АйТи») объявила о выпуске новой версии решения для электронного документ
11.04.2017 «Логика бизнеса» открыла центр ретроконверсии и сканирования архивов

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») открыла центр ретроконверсии и сканирования. Как сообщили CNews в
15.02.2017 «Логика бизнеса» представила «Логика ЮЗ ЭДО» для юридически значимого документооборота

«Логика бизнеса» («АйТи») объявила о выпуске нового решения для автоматизации юридически значи
09.02.2017 «Логика бизнеса» внедрила решение «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение»

«Логика бизнеса» (группа компаний «АйТи») объявила о завершении проекта по тиражированию решения «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение». «РН-Бурение» создано в марте 2006 года в рез
24.01.2017 «Логика бизнеса» представила «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino

«Логика бизнеса» («АйТи») выпустила новую версию решения «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Not
06.10.2016 «Логика бизнеса» предложила новый подход к формированию стоимости СЭД на базе СПО

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») представила новый подход к формированию стоимости системы электро
21.09.2016 «Транснефть» создала электронный архив техдокументации с помощью «Логики бизнеса»

овала проект по созданию электронного архива технической документации в сотрудничестве с компанией «Логика бизнеса» (ГК АйТи). Система предназначена для автоматизации процессов комплектования,

20.09.2016 «Логика бизнеса» запустила новую СЭД в администрации Южно-Сахалинска

«Логика бизнеса» объявила о запуске в промышленную эксплуатацию новой системы электронного док
29.04.2016 Оборот «Логики бизнеса» по итогам 2015 финансового года вырос на 30%

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), специализирующаяся на разработке и внедрении решений для управле
28.01.2016 «Логика бизнеса» выпустила новое решение для электронного архива банка

Компания «Логика бизнеса» выпустила новое решение «Логика ЭА» — электронный архив банка. Решение обеспе
03.12.2015 «Логика бизнеса» создала на базе Abbyy Compreno решение для сортировки входящих электронных обращений

Компания «Логика бизнеса» представила новое решение для сортировки поступающих электронных обращений гр
29.09.2015 «Логика бизнеса» разработала новую версию «Логики СЭД» на базе Alfresco

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») разработала новую версию решения «Логика СЭД» на платформе Alfres
16.09.2015 «Росгосстрах» обрабатывает страховые договоры с помощью Abbyy FlexiCapture

Федеральный операционный центр компании Росгосстрах в г. Кирове. Об этом CNews сообщили в компании «Логика бизнеса», входящей в ГК «АйТи». Раньше все данные из договоров страхования операционис
03.09.2015 «Логика бизнеса» выпустила новую версию СЭД на платформе IBM Notes/Domino

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), бизнес-партнер IBM, выпустила новую версию решения «Логика СЭД 3
17.06.2015 «Логика бизнеса» выпустила новую версию электронного архива на базе IBM FileNet

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), бизнес-партнер IBM в области решений для управления корпоративны
03.04.2015 «Логика бизнеса» достигла оборота в 1 млрд руб.

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), занимающаяся разработкой и внедрением решений для управления кор
05.12.2014 Российский рынок СЭД будет расти за счет модернизации решений

Согласно данным исследования, организованного компанией «Логика бизнеса», за последний год число организаций, желающих заменить или усовершенствовать

08.10.2014 Все филиалы «РН-Бурения» работают в единой системе электронного делопроизводства «Логика СЭД»

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») внедрила в компании «РН-Бурение» систему электронного делопроизво
17.07.2014 «Логика бизнеса» выпустила бесплатное мобильное приложение для работы с СЭД

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила бесплатное мобильное приложение «Логика ECM. Mobile Lit
17.04.2014 «Логика бизнеса» выпустила новое решение на платформе Alfresco

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новое решение — «Логика СЭД» на СПО-платформе Alfresco.
14.04.2014 Бизнес «Логики бизнеса» по итогам 2013 финансового года вырос на 30%

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») подвела итоги своей работы в 2013 финансовом году (за период с ап
15.01.2014 «Логика бизнеса» модернизирует систему управления документооборотом «Аэрофлота» на базе IBM FileNet 5.2

Компания «Логика бизнеса» займется выполнением работ по проекту модернизации корпоративной системы упра
19.12.2013 «РН-Учет» с помощью «Логики бизнеса» оптимизировал обработку и хранение первичных документов

Компания «РН-Учет» совместно с ИТ-партнером «Логика бизнеса» оптимизировала бизнес-процессы обработки и хранения первичной финансовой доку
10.09.2013 «Логика бизнеса» внедрила ECM-решение в экспертной сети Expinet

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») завершила первый проект по внедрению решения «Логика ECM. Бизнес-
17.07.2013 «Логика бизнеса 2.0» распалась

Как стало известно CNews, правление группы «АйТи» приняло решение разделить на две части компанию «Логика бизнеса 2.0», объединяющую разработчиков систем электронного документооборота и консул

Публикаций - 250, упоминаний - 436

АйТи и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1519 110
IBM - International Business Machines Corp 9699 47
Software AG & IDS Scheer 209 35
Alfresco Software 156 33
SAP SE 5601 33
Microsoft Corporation 25775 25
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 25
Docsvision - ДоксВижн 1060 22
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 20
Directum - Директум 1268 20
Oracle Corporation 7074 17
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 17
Softline - Софтлайн 3743 15
9594 15
Metasonic AG 23 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 13
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 12
Dell EMC 5180 11
Diasoft - Диасофт 1144 11
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 11
InterTrust - ИнтерТраст 336 10
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 10
Software AG 203 10
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 10
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 9
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 9
Логика BPM 49 9
Системы документооборота 522 9
Ростелеком 10948 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Крок - Croc 1964 9
Intel Corporation 12811 8
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 8
АйТи - Аплана Группа компаний 183 8
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 8
OpenText 238 7
Бифит - Bifit 91 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
Альфа-Банк 1979 11
Транснефть 335 11
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 8
Оникс Капитал 17 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 7
Роснефть НК - нефтяная компания 562 7
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 6
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 6
BSCol - Balanced Scorecard Collaborative - Palladium Group 11 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 6
ВТБ - ВТБ24 671 6
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 5
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 5
Московская Биржа - СМВБ - Сибирская межбанковская валютная биржа 18 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 5
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 5
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
Веста - Vesta Trading 9 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 3
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
Рустранском - Русагротранс 25 3
СБ Банк - Судостроительный банк 59 3
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 3
WestLB AG - Westdeutsche Landesbank - Western German state Bank - Portigon Financial Services AG 12 3
Автомир ГК 43 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 9
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 6
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 3
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
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АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 141
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 111
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 110
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 103
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 98
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 41
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 31
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 31
Электронный документ - Electronic document 1579 31
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 30
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 28
Оцифровка - Digitization 5185 27
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 27
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 26
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 21
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 74
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Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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