АйТи Аплана Логика Бизнеса ранее БОСС Референт
«Логика Бизнеса» — продуктово-внедренческая компания, решающая задачи по управлению контентом и автоматизации документоориентированных бизнес-процессов.
АйТи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бейлезон Олег 32 26
|Подбуцкий Георгий 27 25
|Вайнштейн Виктор 24 17
|Каменнова Мария 44 15
|Макаров Станислав 117 11
|Яппаров Тагир 87 10
|Коптелов Андрей 101 9
|Кислицын Алексей 10 9
|Шушкин Дмитрий 95 9
|Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 20 8
|Будин Алексей 22 8
|Ласкин Иван 10 7
|Лактионов Дмитрий 8 6
|Антонов Александр 76 6
|Ямалов Ильдар 11 6
|Усенков Дмитрий 6 5
|Панчоян Артур 5 5
|Хромов Алексей 17 5
|Князева Татьяна 8 5
|Кузнецов Иван 13 5
|Андреев Владимир 86 5
|Колпаков Иван 7 5
|Курьянов Сергей 162 5
|Старков Олег 6 5
|Джанбаев Андрей 14 4
|Коробов Александр 16 4
|Иванова Елена 78 4
|Баласанян Владимир 42 4
|Полев Владислав 4 4
|Бейдер Александр 75 4
|Никифоров Николай 1172 4
|Селютин Александр 59 4
|Зеленова Екатерина 6 4
|Соколов Кирилл 7 4
|Дурыгин Виктор 9 4
|Бушмелев Сергей 44 4
|Алифанов Кирилл 64 3
|Попов Геннадий 7 3
|Аншина Марина 78 3
|Гриб Андрей 16 3
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