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АйТи Аплана Логика Бизнеса ранее БОСС Референт

АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт

«Логика Бизнеса» — продуктово-внедренческая компания, решающая задачи по управлению контентом и автоматизации документоориентированных бизнес-процессов.


27.01.2021 «Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку ПО
25.06.2020 «Логика Бизнеса» выпустила новую версию продукта для автоматизации юридически значимого ЭДО
17.03.2020 «Логика Бизнеса» представила «Логика: ЮЗ ЭДО» версии 1.10
26.09.2019 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика: ЮЗ ЭДО»
21.05.2019 Tele2 централизует и упорядочивает HR-процессы вместе с решениями «Логики Бизнеса»
06.02.2019 «Логика Бизнеса» объединила функциональность «ЮЗ ЭДО» и «ФИНДОК»
04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот
20.11.2018 «Логика бизнеса» и Postgres Professional объявили о совместимости своих продуктов
17.07.2018 «Логика бизнеса» выпустила решение «Логика: Досье» для работы с массивами клиентских документов
23.05.2018 «Логика Бизнеса» обновила портфель решений
17.04.2018 Исследование «Логики бизнеса» и IDC: потенциал для дальнейшего внедрения СЭД на российском рынке высок
20.09.2017 «Логика бизнеса» создала электронный архив технической документации для Ондской ГЭС
13.09.2017 «Логика бизнеса» представила ПО «Логика ЭА. Технические документы»
17.05.2017 Оборот «Логики бизнеса» достиг 1,8 млрд руб.
08.05.2017 «Компьюлинк», «Логика бизнеса» и ПСС за 1,1 млрд внедрят электронные архивы в «Транснефти»
25.04.2017 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0»
11.04.2017 «Логика бизнеса» открыла центр ретроконверсии и сканирования архивов
15.02.2017 «Логика бизнеса» представила «Логика ЮЗ ЭДО» для юридически значимого документооборота
09.02.2017 «Логика бизнеса» внедрила решение «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение»
24.01.2017 «Логика бизнеса» представила «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino
06.10.2016 «Логика бизнеса» предложила новый подход к формированию стоимости СЭД на базе СПО
21.09.2016 «Транснефть» создала электронный архив техдокументации с помощью «Логики бизнеса»
20.09.2016 «Логика бизнеса» запустила новую СЭД в администрации Южно-Сахалинска
29.04.2016 Оборот «Логики бизнеса» по итогам 2015 финансового года вырос на 30%
28.01.2016 «Логика бизнеса» выпустила новое решение для электронного архива банка
03.12.2015 «Логика бизнеса» создала на базе Abbyy Compreno решение для сортировки входящих электронных обращений
29.09.2015 «Логика бизнеса» разработала новую версию «Логики СЭД» на базе Alfresco
16.09.2015 «Росгосстрах» обрабатывает страховые договоры с помощью Abbyy FlexiCapture
03.09.2015 «Логика бизнеса» выпустила новую версию СЭД на платформе IBM Notes/Domino
17.06.2015 «Логика бизнеса» выпустила новую версию электронного архива на базе IBM FileNet
03.04.2015 «Логика бизнеса» достигла оборота в 1 млрд руб.
05.12.2014 Российский рынок СЭД будет расти за счет модернизации решений
08.10.2014 Все филиалы «РН-Бурения» работают в единой системе электронного делопроизводства «Логика СЭД»
17.07.2014 «Логика бизнеса» выпустила бесплатное мобильное приложение для работы с СЭД
17.04.2014 «Логика бизнеса» выпустила новое решение на платформе Alfresco
14.04.2014 Бизнес «Логики бизнеса» по итогам 2013 финансового года вырос на 30%
15.01.2014 «Логика бизнеса» модернизирует систему управления документооборотом «Аэрофлота» на базе IBM FileNet 5.2
19.12.2013 «РН-Учет» с помощью «Логики бизнеса» оптимизировал обработку и хранение первичных документов
10.09.2013 «Логика бизнеса» внедрила ECM-решение в экспертной сети Expinet
17.07.2013 «Логика бизнеса 2.0» распалась

Публикаций - 230, упоминаний - 400

АйТи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 1292 93
IBM - International Business Machines Corp 9219 43
Alfresco Software 139 33
SAP SE 4926 31
Software AG & IDS Scheer 199 28
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1145 22
Microsoft Corporation 23616 19
Docsvision - ДоксВижн 973 18
ЭОС - Электронные офисные системы 1152 16
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 916 16
Directum - Директум 920 15
Oracle Corporation 6346 14
Metasonic AG 23 13
7091 13
1С-ИжТиСи 6405 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 13
Haulmont - Хоулмонт 86 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2535 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6324 11
Diasoft - Диасофт 611 11
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 593 10
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 156 10
InterTrust - ИнтерТраст 324 9
Software AG 200 9
Dell EMC 4931 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8108 8
Intel Corporation 11702 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10163 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9625 8
EY - Ernst & Young Global 364 8
Крок - Croc 1716 8
Softline - Софтлайн 2124 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 7
OpenText 198 7
Бифит - Bifit 83 7
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 817 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1542 6
АйТи - Аплана Группа компаний 160 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 513 6
HP - Hewlett-Packard 3600 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5923 15
Транснефть 274 10
Альфа-Банк 1608 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2435 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1208 7
РЖД - Российские железные дороги 1645 6
Роснефть НК - нефтяная компания 479 6
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 135 6
ВТБ - ВТБ24 660 6
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 6
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 249 6
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 357 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 364 5
ПСБ - Промсвязьбанк 743 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 4
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 40 4
ССК - Сибирская Сервисная Компания 21 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество 50 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 4
ГПБ - Газпромбанк 948 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 126 3
Русагротранс 24 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 33 3
X5 Group 833 3
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС 64 3
Газпром нефть 507 3
Виктория - Сеть супермаркетов 177 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 122 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6243 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 335 3
ВТБ Факторинг 25 3
СБ Банк - Судостроительный банк 58 3
Visa International 1878 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 611 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 247 2
Открытие ФК - Росгосстрах 296 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 121 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 360 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18246 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9293 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2456 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3761 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2943 8
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 85 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1057 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1434 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 109 5
Федеральное казначейство России 1566 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2449 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3020 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2734 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 4
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 43 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4617 3
Правительство Москвы 2061 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 401 3
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 37 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2847 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2438 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3080 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1682 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1333 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 205 2
Правительство Удмуртской Республики 92 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1211 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2037 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 869 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 78 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1186 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 153 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 246 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 108 1
АРБ - Ассоциация российских банков 207 7
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 4
Гильдия Управляющих Документацией 72 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 52 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 447 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 2 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10980 126
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1115 101
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26275 98
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8094 89
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79768 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39721 42
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5250 27
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АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 256 59
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 972 31
IBM FileNet 112 20
Software AG - ARIS Platform 175 17
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4189 12
OpenText Documentum 360 12
Microsoft SharePoint Server 688 11
Apple iPad 3750 10
Red Hat WildFly - JBoss Application Server - JBoss AS 107 10
НЦПР МСВСфера 31 9
Abbyy FlexiCapture 145 9
Microsoft SharePoint Products and Technologies 808 9
Apple iOS 6892 8
Intersoft Lab Референт 153 8
1С:Документооборот - 1С:ДО 183 8
Metasonic Suite BPM 12 7
Google Android 12693 7
Microsoft Windows 2000 12731 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1777 6
АйТи - Аплана - Логика: ЮЗ ЭДО - юридически значимый электронный документооборот 6 6
ЦФТ SimMP - Система мобильных платежей 23 6
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 5
Обращения граждан 212 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 906 5
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика ЭА 6 5
Oracle Java - язык программирования 2786 5
Microsoft Office 3472 5
Microsoft Windows 14550 4
Haulmont - Тезис СЭД 58 4
Microsoft Office 365 868 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1077 3
Apple iMac - Серия моноблоков 447 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 737 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1084 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 305 3
Ланит LanDocs 70 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 512 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 214 3
Бейлезон Олег 32 26
Подбуцкий Георгий 27 25
Вайнштейн Виктор 24 17
Каменнова Мария 44 15
Макаров Станислав 117 11
Яппаров Тагир 87 10
Коптелов Андрей 101 9
Кислицын Алексей 10 9
Шушкин Дмитрий 95 9
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 20 8
Будин Алексей 22 8
Ласкин Иван 10 7
Лактионов Дмитрий 8 6
Антонов Александр 76 6
Ямалов Ильдар 11 6
Усенков Дмитрий 6 5
Панчоян Артур 5 5
Хромов Алексей 17 5
Князева Татьяна 8 5
Кузнецов Иван 13 5
Андреев Владимир 86 5
Колпаков Иван 7 5
Курьянов Сергей 162 5
Старков Олег 6 5
Джанбаев Андрей 14 4
Коробов Александр 16 4
Иванова Елена 78 4
Баласанян Владимир 42 4
Полев Владислав 4 4
Бейдер Александр 75 4
Никифоров Николай 1172 4
Селютин Александр 59 4
Зеленова Екатерина 6 4
Соколов Кирилл 7 4
Дурыгин Виктор 9 4
Бушмелев Сергей 44 4
Алифанов Кирилл 64 3
Попов Геннадий 7 3
Аншина Марина 78 3
Гриб Андрей 16 3
Россия - РФ - Российская федерация 124400 151
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39710 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13248 32
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1028 16
Германия - Федеративная Республика 12128 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6359 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13012 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1168 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50387 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15269 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2400 7
Европа 21428 7
Казахстан - Республика 4928 6
Россия - ПФО - Пензенская область 527 6
Россия - УФО - Тюменская область 968 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2347 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 696 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 548 4
Нидерланды 3326 4
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Россия - СЗФО - Республика Коми 680 4
Беларусь - Белоруссия 4364 4
Узбекистан - Республика 1445 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17195 4
Россия - Сибирь 2146 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 550 3
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 967 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3358 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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