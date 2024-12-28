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ЕАБР Евразийский банк развития EDB Eurasian Development Bank

ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.


28.12.2024 В России пишут специальное ПО для предотвращения ДТП с грузовиками 3
06.12.2023 «Газинформсервис» развивает ЭДО между Россией, Казахстаном и Белоруссией 1
24.06.2022 Приложение «Путешествую без СOVID-2019» использует ИИ для безопасного и корректного ввода данных пользователей 4
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
18.01.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
15.05.2018 «Стэп Телемаркетинг» включен в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи России 1
06.11.2015 Роман Баранов - BI растет на фоне стагнации ИТ-рынка 1
09.06.2015 Александр Чуб назначен президентом «Русских Башен» 2
26.07.2013 Конференция CNews «Рынок СЭД: новые тренды» 1
05.03.2013 Рынок СЭД 2013: правила диктуют разработчики 1
25.02.2013 СЭД 2013: технологии способны на большее, чем требуют пользователи 1
15.02.2013 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2013:новые требования» 1
16.01.2013 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2013:новые требования» 1
07.12.2012 Сделать офис "умным" сложно, но можно 1
22.10.2012 Круглый стол: «Офис будущего: инфраструктурные решения» 1
31.05.2012 4 июня в Москве пройдет международная конференция «PR в Интернете» 1
01.11.2011 «Евразийский банк развития» выбирает поставщика ПО Oracle Hyperion Planning Plus 1
24.11.2010 ЕАБР предоставил «Нитол» кредит на $100 млн для создания первого в России производства поликристаллического кремния 3
03.03.2010 «Евразийский банк развития» и «Роснано» намерены совместно финансировать нанотехнологические проекты 2
31.03.2009 ЕАБР приобретет оборудование для создания технической инфраструктуры 2
10.10.2008 Российский бизнес займется добычей урана в Средней Азии 2
29.07.2008 CNews FORUM 2008 обозначит ИТ-тренды в банках 2
13.02.2008 «Евразийский банк развития» внедряет «Евфрат-Документооборот» 2
12.11.2007 ОТР выиграла тендер на обслуживание ИТ-инфраструктуры ЕАБР 3
09.10.2007 Инвестиционный портфель ЕАБР в 2008 году увеличится в 3 раза 2

Публикаций - 25, упоминаний - 41

ЕАБР и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 3
Ростелеком 9700 2
SAP SE 5277 2
8213 2
Oracle Corporation 6688 2
Haulmont - Хоулмонт 108 2
Alfresco Software 145 2
Мегаплан 76 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Dell EMC 5027 1
Крок - Croc 1777 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Microsoft Corporation 24625 1
Samsung Electronics 10254 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МегаФон 8805 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Directum - Директум 1089 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 31 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
HP 3Com 677 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
АФК Система ПАО 1797 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 41 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
ГПБ - Газпромбанк 1084 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 3
Альфа-Банк 1769 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 3
ВТБ - Почта Банк 466 3
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 3
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 2
Amway - Амвэй 15 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Абсолют Банк 230 1
Связной ГК 1369 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Ак Барс Банк 272 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 21 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 116 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
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Haulmont - Тезис СЭД 80 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
InterTrust - CompanyMedia 157 1
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 2
Россия - УФО - Челябинская область 1210 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 16
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 806 2
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