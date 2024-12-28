ЕАБР Евразийский банк развития EDB Eurasian Development Bank
Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР и организации, системы, технологии, персоны:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
|ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
|Корнилов Алексей 10 9
|Джанбаев Андрей 14 5
|Селютин Александр 60 4
|Антонов Александр 77 4
|Лукоянов Владимир 8 4
|Мосягин Константин 20 4
|Албычев Александр 150 3
|Финогенов Игорь 3 3
|Макаров Станислав 117 3
|Иванов Сергей 388 3
|Соколов Кирилл 29 3
|Ласкин Иван 12 3
|Сотин Денис 205 2
|Головин Андрей 15 2
|Лукашкин Сергей 26 2
|Глазков Алексей 3 2
|Григорьева Евгения 60 2
|Михеева Ольга 3 2
|Бурмистров Всеволод 4 2
|Кучугин Илья 42 2
|Герасимов Андрей 25 2
|Давыдов Олег 10 2
|Салтыков Семен 2 2
|Питолин Евгений 6 2
|Капралов Дмитрий 4 2
|Пасеков Владимир 24 2
|Митин Алексей 3 2
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Орлов Александр 10 1
|Поляков Дмитрий 40 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Овчинников Александр 6 1
|Арлазаров Владимир 227 1
|Кононов Михаил 4 1
|Полянская Элина 7 1
|Копысов Виталий 61 1
|Кузнецов Владимир 43 1
|Демидов Михаил 133 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Попова Мария 141 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 7
|IDC - International Data Corporation 4910 5
|Gartner - Гартнер 3556 5
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
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