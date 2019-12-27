Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Селютин Александр
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Публикаций - 59, упоминаний - 71
Селютин Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
|Руссофт - Russoft 251 1
|Строкович Антон 45 4
|Поливенко Юрий 3 3
|Новоселов Александр 6 3
|Шилов Сергей 61 2
|Писарев Сергей 3 2
|Макаров Станислав 111 2
|Быстров Константин 19 2
|Козырь Сергей 30 2
|Рыбкин Андрей 2 1
|Докучаев Дмитрий 14 1
|Селютина Ольга 1 1
|Краснюков Андрей 3 1
|Ананьев Алексей 88 1
|Шайков Игорь 3 1
|Александров Александр 18 1
|Щетинин Павел 3 1
|Левиков Антон 68 1
|Савина Юлия 2 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Селюнин Александр 1 1
|Хохлов Игорь 21 1
|Широких Алексей 70 1
|Романов Алексей 32 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Булаев Алексей 1 1
|Важнов Алексей 7 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Путин Владимир 1828 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Акимов Максим 167 1
|Носков Константин 201 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Иванов Олег 124 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Лящ Михаил 33 1
|Войтенко Олег 24 1
|Никифоров Николай 1126 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766375, в очереди разбора - 670060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766375, в очереди разбора - 670060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru