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Селютин Александр


27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 1
22.10.2019 Экс-глава ИТ Коми досрочно вышел из тюрьмы 5
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 1
27.11.2018 Экс-ИТ-директора Коми приговорили к 5 годам тюрьмы 2
21.10.2016 Экс-глава ликвидированного Минкомсвязи Коми стал руководителем администрации Республики 1
17.10.2016 Ликвидировано Минкомсвязи Республики Коми 1
10.04.2015 Аналитики сравнили доходы и автомобили ИТ-чиновников 1
12.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИТ-стратегия 2015» 1
04.12.2014 Конференция CNews: «ИТ-стратегия 2015» 1
03.10.2014 В России появится «госинтранет» 1
19.08.2014 Медведев поручил Правительству Москвы и Минкомсвязи решить спорный вопрос по электронным госуслугам 1
24.07.2014 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Федерального казначейства и «Евраза» 1
04.07.2014 CNews FORUM 2014: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
18.04.2014 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2014» 1
27.03.2014 Администрация президента: Электронные дневники и журналы нарушают закон 1
29.11.2013 ИТ в госсекторе: Большое преодоление 1
29.11.2013 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2014» 1
18.11.2013 CNews приглашает на конференцию «Рынок СЭД: новые тренды». 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
05.11.2013 Минкомсвязи отменило раздачу многомиллионных субсидий на внедрение ИТ в регионах 1
01.11.2013 Конференция CNews. «Рынок СЭД: новые тренды» 1
23.10.2013 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
14.10.2013 Конференция CNews. «Рынок СЭД: новые тренды» 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
04.10.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
23.09.2013 Замминистра экономического развития выступит на конференции CNews об ИТ в госсекторе 1
11.09.2013 Минкомсвязи, Минздрав, Казначейство, УЭК - на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» 1
27.08.2013 CNews приглашает на конференцию ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
08.08.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
29.07.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
26.07.2013 Конференция CNews «Рынок СЭД: новые тренды» 1
05.07.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
09.04.2013 SAP Afaria внедрили в «Центре Информационных технологий» Республики Коми 1
28.03.2013 ИКТ в госсекторе: взгляд из регионов 1
05.03.2013 Рынок СЭД 2013: правила диктуют разработчики 1
24.02.2013 Минкомсвязи готовит новый портал госуслуг 1
15.02.2013 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2013:новые требования» 1
16.01.2013 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2013:новые требования» 1

Публикаций - 59, упоминаний - 71

Селютин Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
АйТи 752 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Yandex - Яндекс 4101 2
SAP SE 3216 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Google LLC 7161 1
CompanyMedia 111 1
PM Expert 82 1
Samsung Electronics 5702 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
НТС - Национальные телематические системы 20 1
RedSys - РедСис 67 1
Ngenix 42 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Компьюлинк ГК - Compulink 211 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
Telegram Group 702 1
Т-Платформы 274 1
3761 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Открытие ФК 538 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Почта Банк 289 1
Альфа-Банк 1127 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Совкомбанк ПАО 147 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Правительство Республики Коми - Комитет информатизации и связи Республики Коми - Минкомсвязи Республики Коми 2 2
Басманный районный суд города Москвы 47 2
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 1
ГАУ РК ЦИТ - Центр информационных технологий Республики Коми 3 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Администрация Президента РФ 269 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Правительство РФ 2207 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
Руссофт - Russoft 251 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
Google Android 10751 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Apple iOS 5742 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
IBM Cognos BI 143 1
SAP Afaria 17 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Java - Язык программирования 1178 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Rakuten Viber 429 1
Строкович Антон 45 4
Поливенко Юрий 3 3
Новоселов Александр 6 3
Шилов Сергей 61 2
Писарев Сергей 3 2
Макаров Станислав 111 2
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Пирогов Алексей 29 1
Четвернин Алексей 651 1
Булаев Алексей 1 1
Важнов Алексей 7 1
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Прозоровский Василий 40 1
Песков Дмитрий 65 1
Путин Владимир 1828 1
Щеголев Игорь 676 1
Акимов Максим 167 1
Носков Константин 201 1
Опанасенко Всеволод 101 1
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Войтенко Олег 24 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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