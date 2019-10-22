Экс-глава ИТ Коми досрочно вышел из тюрьмы

Срок по переквалифицированной статье отбыл

Решением Верховного суда республики Коми Александр Селютин, бывший руководитель комитета связи и информатизации республики Коми (ныне упраздненного) выпущен на свободу.

Апелляционный суд переквалифицировал обвинение Селютина судом первой инстанции в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, пять лет лишения свободы) на превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) с назначением наказания в виде одного года и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишением права занимать должности, связанные с функцией органов власти, сроком на один год. Об этом сообщил портал «Экспертный центр электронного государства» со ссылкой на слова Ольги Селютиной, супруги Александра Селютина.

С последнего были полностью сняты обвинения в мошенничестве, штраф, назначенный судом первой инстанции, и вменяемый ему ущерб. С учетом времени заключения в СИЗО с ноября 2018 г., где один день содержания засчитывается как 1,5 дня содержания в колонии общего режима, суд посчитал срок заключения полностью отбытым, и Селютин был освобожден немедленно из зала суда.

Как уголовное дело закончилось сроком за мошенничество

Александр Селюнин занимал должность руководителя комитета информатизации и связи республики Коми со 2 июня 2012 г. по 23 января 2015 г. Затем он был «временно отстранен» от должности на период следствия по возбужденному в отношении него в декабре 2014 г. уголовному делу, при этом суд избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 2 млн руб.

В ноябре 2015 г. Селютин был освобожден от должности руководителя комитета информатизации и связи Коми окончательно «в связи с истечением срока полномочий».

Александр Селютин, экс-глава комитета связи и информатизации Коми

21 декабря 2016 г. Селютин, уже обвиняемый в мошенничестве, был арестован на 10 суток по ч. 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Дело в отношении Селютина было заведено в связи с ранее возбужденным делом в отношении экс-директора подведомственного комитету информатизации и связи Коми «Центра информационных технологий» (ГАУ РК ЦИТ) Сергея Писарева, который обвинялся в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, в 2010 г. ГАУ РК ЦИТ получила из республиканского бюджета субсидию на создание региональной инфраструктуры электронного правительства и автоматизации госуслуг. К выполнению этих работ учреждение привлекло компанию «Армада софт». В декабре 2011 г. Сергей Писарев подписал акты приемки работ по автоматизации ряда госуслуг, заведомо зная, что работы были не выполнены или осуществлены ненадлежащим образом. Работы были оплачены на сумму 10,2 млн руб.

Писарев также заключил договор с компанией «Айти хелп» на работы в отношении 56 госуслуг, в число которых вошли 22 ранее оплаченные, но не выполненные. В результате бюджету региона причинен дополнительный ущерб на сумму 9,3 млн руб.

Селютин, курировавший внедрение электронного правительства, обвинялтся в мошенничестве с бюджетными деньгами на сумму более 11 млн руб. вместе с двумя руководителями ИТ-компаний – Александром Новоселовым («Айти хелп») и Юрием Поливенко («Центр информационных аналитических систем», ЦИАС). Вину Селютин, Новоселов и Поливенко не признали.

Прокуратура Коми подала иск о взыскании с обвиняемых причиненного ущерба в общей сложности на 11,3 млн руб.

В ноябре 2018 г. Сыктывкарский городской суд приговорил Селютина к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб. Изначально гособвинение просило от пяти до семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



Александра Новоселова суд первой инстанции счел соучастником мошенничества в особо крупном размере и назначил ему три года лишения свободы, а также штраф в размере 300 тыс. руб., Юрий Поливенко получил три года лишения свободы и штраф 200 тыс. руб. Новоселов был освобожден из зала суда, поскольку суд засчитал срок его нахождение под стражей.

Сила апелляции

Александр Селютин подал апелляцию в мае 2019 г. Общий ее объем с дополнениями составили несколько сотен листов.

Апелляция затронула оба эпизода обвинения. Так, в процессе рассмотрения уголовного дела по эпизоду внедрения автоматизированной системы кадрового учета государственных служащих республики Коми сторона обвинения преступление не доказала. Суд удовлетворил ходатайство защиты о проведении экспертизы, которая выявила невиновность Селютина и других ИТ-специалистов, которые обвинялись вместе с ним. По другому эпизоду – невыполнение исполнителями обязательств по договорам на автоматизацию госуслуг, суд отказал защите в проведении квалифицированной экспертизы, после чего был вынесен обвинительный приговор.

Первое заседание суда апелляционной инстанции в Верховном суде Коми состоялось 27 августа 2019 г.

В ходе заседания были удовлетворены некоторые ходатайства. В частности, об очном участии Александра Селютина и проходящего с ним по тому же делу Юрия Поливенко в судебных заседаниях и о ведении судом аудиозаписи судебных заседаний.

По итогам пересмотра дела апелляционный суд переквалифицировал ответственность Селютина с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Действия Новоселова были переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ, по которым назначено наказание сроком один год два месяца с отбыванием в колонии общего режима. С учетом времени содержания под стражей и под домашним арестом Новоселова от назначенного наказания освободили в связи с его фактическим отбытием. Приговор в отношении Поливенко по ч. 4 ст. 159 УК РФ был отменен, а он сам оправдан и также освобожден из-под стражи.

Гражданский иск о взыскании с осужденных 4,2 млн руб. в пользу бюджета Коми отменен. Помимо этого, апелляционным судом также вынесено частное определение в адрес Следственного комитета республики Коми.