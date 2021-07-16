Разделы

Правительство Республики Коми органы государственной власти

Правительство Республики Коми - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


16.07.2021 Haulmont перевела МЭДО администрации главы Республики Коми на новый формат 2.7.1

МЭДО в формате 2.7.1 запущен в Администрации Главы Республики Коми. Таким образом правительство региона своевременно выполнило приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федеральной службы охраны
17.10.2016 Ликвидировано Минкомсвязи Республики Коми

ганизации проектной деятельности. Минкомсвязи стало не единственным ведомством, упраздненным указом главы Республики Коми: тем же документом ликвидировано Управление государственной гражданской
14.03.2014 Comparex в течение трех лет будет поставлять ПО Microsoft для «Центра ИТ» республики Коми

Компания Comparex, поставщик ИТ-решений в России и LSP-партнер Microsoft, и государственное автономное учреждение республики Коми «Центр информационных технологий» (ГАУ РК ЦИТ) подписали соглашение о продлении на три года контракта на поставку программного обеспечения Microsoft по программе корпоративного лицензирования Enterprise Agreement Subscription (E
04.09.2013 Электронное правительство Республики Коми использует Secret Net для защиты персональных данных

ности. Наличие сертификатов ФСТЭК России у Secret Net позволило привести автоматизированную систему ГБУ Республики Коми «ЦБИ» в соответствие законодательным требованиям по защите конфиденциальн
17.12.2012 Softline поставила лицензии «KinderGate Родительский Контроль» в Министерство образования Республики Коми

oftline в Санкт-Петербурге осуществило поставку 6991 лицензий решения для контроля использования сети интернет несовершеннолетними детьми от компании Entensys – «KinderGate Родительский Контроль» – в Министерство образования Республики Коми. Министерство образования Республики Коми является органом исполнительной власти, реализующим государственную политику и нормативное правовое рег
12.12.2012 Руководитель комитета информатизации Республики Коми рассказал о ходе внедрения СМЭВ

публики Коми входит реализация программ по внедрению электронного правительства и формированию информационного общества. Структура создана на основе управления информационных технологий администрации главы Республики Коми и правительства Республики Коми.
15.05.2012 ТТК предоставил услуги дальней связи Министерству развития промышленности, транспорта и связи Республики Коми

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг дальней связи Министерству развития промышленности, транспорта и связи Республики Коми. В рамках договора «ТТК-Север», региональное предприятие компании ТТК, подключил к сети дальней связи 64 абонентских ном

Публикаций - 93, упоминаний - 128

Правительство Республики Коми и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связь Республики Коми 82 33
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14525 8
АйТи 1440 8
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
Microsoft Corporation 25318 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 7
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 6
Ростелеком 10396 6
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 5
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 5
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 5
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 96 4
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3152 4
SAP SE 5455 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 802 4
Polymedia - Полимедиа 156 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 3
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 19 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 3
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 37 3
Alfresco Software 148 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 2
InterTrust - ИнтерТраст 335 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 2
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 136 2
Проектная практика 50 2
ЦИАС - Центр информационных аналитических систем 3 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5314 2
X Corp - Twitter 2913 2
Yandex - Яндекс 8565 2
9095 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 394 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 13
ПСБ - Промсвязьбанк 909 10
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3021 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 5
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 4
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 4
Веста - Vesta Trading 9 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 4
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 57 3
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 3
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 3
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 3
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 3
Мираф-Банк 12 3
РЖД - Российские железные дороги 2017 3
Почта России ПАО 2263 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 3
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 89 2
Восток-Сервис ГК 57 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 2
Новард УК - Novard 73 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 659 2
Русская платина - Амур Артель старателей - Черногорская ГРК - Черногорская горнорудная компания 7 2
Наука НПО 25 2
Amway - Амвэй 15 2
Монолитбанк - Монолит Коммерческий банк 6 2
Ростех - Технодинамика - МПО имени И. Румянцева - Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева 6 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1395 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 225 2
Альфа-Групп 731 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 2
АльфаСтрахование СГ 359 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 283 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 240 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6330 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 15
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3139 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 10
Федеральное казначейство России 1879 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2746 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3475 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2826 7
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 6
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2958 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 6
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 242 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 6
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 6
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 5
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 5
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1480 5
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 83 4
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 4
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 4
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 4
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 4
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 4
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 84 4
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 4
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 4
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 4
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 4
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 61 4
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ГосИнформСистемы 155 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13383 24
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2510 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 22
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 19
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8782 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1857 11
Электронный документ - Electronic document 1531 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 8
Оповещение и уведомление - Notification 5385 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17179 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 8
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1402 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 7
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 309 6
Стандартизация - Standardization 2243 6
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 5
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 910 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12404 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5904 27
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 6
Haulmont - Тезис СЭД 91 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 117 4
Google Android 14802 4
Apple iOS 8308 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 267 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 306 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 249 2
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 2
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 19 2
СоцИнформТех - АСП АС - Адресная социальная помощь 10 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 2
Linux OS 10996 2
Microsoft Windows 16416 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 161 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 827 2
Microsoft Outlook 1429 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 531 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 255 2
SUSE openSUSE 99 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 142 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 44 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 164 1
NVision Барьер 734 1
Селютин Александр 60 29
Антонов Александр 77 13
Гайзер Вячеслав 13 9
Сапельников Сергей 109 9
Опенышева Светлана 64 7
Казак Максим 162 7
Хромов Алексей 18 6
Гуральников Сергей 164 6
Громов Иван 102 6
Макаров Станислав 117 6
Федорец Андрей 19 6
Албычев Александр 168 6
Слободин Михаил 56 5
Попов Алексей 338 5
Бородин Андрей 40 5
Шерейкин Максим 15 5
Чучелов Андрей 44 5
Юргелас Мария 41 5
Ласкин Иван 13 5
Колпаков Иван 7 5
Старков Олег 6 5
Усенков Дмитрий 6 5
Илюхин Игорь 12 5
Полянская Элина 7 5
Джанбаев Андрей 14 5
Орловский Виктор 399 5
Лысенко Эдуард 313 5
Никифоров Николай 1137 5
Мосягин Константин 20 5
Фомичев Олег 139 4
Никуличев Андрей 43 4
Петрушин Андрей 110 4
Шайхутдинов Роман 113 4
Кузнецов Иван 13 4
Шашаев Алексей 13 4
Бейлезон Олег 32 4
Романков Андрей 18 4
Цариковский Андрей 22 4
Забелин Вячеслав 13 4
Прокошев Андрей 32 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 811 69
Россия - РФ - Российская федерация 158110 61
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8209 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 19
Россия - ПФО - Пензенская область 623 16
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1329 13
Россия - УФО - Тюменская область 1284 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3251 10
Россия - ЮФО - Волгоградская область 847 10
Россия - ПФО - Мордовия Республика 633 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1685 9
Россия - ПФО - Ульяновская область 649 9
Россия - ЦФО - Калужская область 1033 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 890 9
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1371 8
Россия - ПФО - Самарская область 1477 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 933 8
Россия - ЮФО - Астраханская область 723 7
Россия - ЦФО - Тамбовская область 617 7
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 225 7
Россия - СЗФО - Вологодская область 756 6
Франция - Французская Республика 7994 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2705 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2107 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1669 6
Россия - СКФО - Ставропольский край 1004 6
Россия - СФО - Омская область 743 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1451 6
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 348 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3243 5
Россия - ДФО - Магаданская область 491 5
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 366 4
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 82 4
Беларусь - Белоруссия 6072 4
Россия - УФО - Свердловская область 1785 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2139 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 1008 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 64
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 14
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 14
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 13
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 11
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 10
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 663 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 10
Энергетика - Energy - Energetically 5528 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 7
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 5
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 732 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1350 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11438 17
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
ТВ-Новости АНО 7 1
КомиОнлайн 5 1
Башинформ ИА 7 1
Сердитый Гражданин 10 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1159 1
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
Bloomberg 1554 1
Ведомости 1285 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8410 21
Gartner - Гартнер 3616 10
IDC - International Data Corporation 4944 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 5
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Radicati Group 26 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 265 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 34 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 42 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 1
МЦБТ ГОУ СПО - Марийский целлюлозно-бумажный техникум 1 1
СПбГЛТУ имени С.М. Кирова - Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова 2 1
УГТУ - Ухтинский государственный технический университет - Ухтинский индустриальный институт 4 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
МЦКО ГАОУ ДПО - Московский центр качества образования 6 1
Сыктывкарский технологический лицей МАОУ 1 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
CNews ИТ-стратегия 32 3
День молодёжи - 27 июня 1002 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 2
CNews AWARDS - награда 556 2
Цифровые Вершины - премия 11 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Docflow 147 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
