Правительство Республики Коми органы государственной власти
|16.07.2021
Haulmont перевела МЭДО администрации главы Республики Коми на новый формат 2.7.1
МЭДО в формате 2.7.1 запущен в Администрации Главы Республики Коми. Таким образом правительство региона своевременно выполнило приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федеральной службы охраны
|17.10.2016
Ликвидировано Минкомсвязи Республики Коми
ганизации проектной деятельности. Минкомсвязи стало не единственным ведомством, упраздненным указом главы Республики Коми: тем же документом ликвидировано Управление государственной гражданской
|14.03.2014
Comparex в течение трех лет будет поставлять ПО Microsoft для «Центра ИТ» республики Коми
Компания Comparex, поставщик ИТ-решений в России и LSP-партнер Microsoft, и государственное автономное учреждение республики Коми «Центр информационных технологий» (ГАУ РК ЦИТ) подписали соглашение о продлении на три года контракта на поставку программного обеспечения Microsoft по программе корпоративного лицензирования Enterprise Agreement Subscription (E
|04.09.2013
Электронное правительство Республики Коми использует Secret Net для защиты персональных данных
ности. Наличие сертификатов ФСТЭК России у Secret Net позволило привести автоматизированную систему ГБУ Республики Коми «ЦБИ» в соответствие законодательным требованиям по защите конфиденциальн
|17.12.2012
Softline поставила лицензии «KinderGate Родительский Контроль» в Министерство образования Республики Коми
oftline в Санкт-Петербурге осуществило поставку 6991 лицензий решения для контроля использования сети интернет несовершеннолетними детьми от компании Entensys – «KinderGate Родительский Контроль» – в Министерство образования Республики Коми. Министерство образования Республики Коми является органом исполнительной власти, реализующим государственную политику и нормативное правовое рег
|12.12.2012
Руководитель комитета информатизации Республики Коми рассказал о ходе внедрения СМЭВ
публики Коми входит реализация программ по внедрению электронного правительства и формированию информационного общества. Структура создана на основе управления информационных технологий администрации главы Республики Коми и правительства Республики Коми.
|15.05.2012
ТТК предоставил услуги дальней связи Министерству развития промышленности, транспорта и связи Республики Коми
Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг дальней связи Министерству развития промышленности, транспорта и связи Республики Коми. В рамках договора «ТТК-Север», региональное предприятие компании ТТК, подключил к сети дальней связи 64 абонентских ном
