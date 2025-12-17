Разделы

Правительство Ставропольского края органы государственной власти

Правительство Ставропольского края - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


17.12.2025 В Ставрополе открылась «Школа 21» 1
10.09.2025 «СКБ Контур» поможет Ставрополью ускорить цифровизацию бизнеса и госструктур ​ 1
28.07.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано на Ставрополье» 1
30.06.2025 Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» помогает повысить клиническую эффективность нейрохирургии на Ставрополье 1
23.06.2025 Критически важное микроэлектронное предприятие: Из-за цен на гособоронзаказ у нас многомиллионные убытки, производство остановлено 1
20.06.2025 ГЧП и цифровизация: новые возможности для экономики Ставрополья 1
14.11.2024 Ставропольский край улучшает показатели по медицинским инцидентам с помощью аналитической платформы «N3.Аналитика» 1
16.06.2023 Sitronics Group и правительство Ставропольского края договорились о развитии совместных цифровых проектов 1
19.05.2023 Цифровая платформа «Росатома» работает на всей территории Ставрополья 1
11.04.2023 Власти придумали, как заставить «Билайн», МТС и «Мегафон» провести связь в деревни 1
10.04.2023 «БФТ-Холдинг» и BSS внедрили в МФЦ Ставропольского края голосового помощника и речевую аналитику 1
13.09.2022 Шесть поставщиков ПК обвинены властями в 100 картельных сговорах на 2 млрд рублей 1
27.12.2021 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт» 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 1
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 1
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 2
15.02.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2019 г. 1
04.01.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2018 г. 1
10.12.2018 В Ставропольском крае реализован комплексный проект автоматизации документооборота 2
15.10.2018 Alfa technologies создал многоуровневую систему антивирусной защиты органов исполнительной власти Ставропольского края 7
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 1
14.05.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г. 1
03.04.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г. 2
04.12.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2017 года 2
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1
06.10.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2017 г. 1
12.04.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2017 года 1
04.04.2017 К СЭД в системе «ДЕЛО» подключены более 1500 сотрудников органов власти Ставропольского края 6
09.01.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2016 года 5
20.12.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2016 года 1
01.09.2016 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за август 2016 года 2
22.08.2016 Robokassa расширяет географию оплаты госуслуг 1
07.06.2016 Cognitive Technologies автоматизировала деятельность Комитета госзакупок Ставропольского края 1
12.05.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2016 года 4
01.03.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за февраль 2016 года 6

Публикаций - 80, упоминаний - 138

Правительство Ставропольского края и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14282 9
Бизнес ИТ 46 8
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 3
МегаФон 9929 3
Ростелеком 10320 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 65 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 701 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 2
Крок - Croc 1815 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
Robokassa - Робокасса 51 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 290 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 47 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 120 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 95 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 135 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
123 солюшнс 24 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 37 1
Ростех - Сириус НПП концерн 30 1
PictureTel 5 1
Radvision 20 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 68 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 1
БПЦ Инжиниринг - BPC Engineering 7 1
Электронный паспорт АО 3 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 1
Системы документооборота 512 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 17
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 3
Восток-Запад - EWS Holding 46 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 2
Toyota - Lexus 82 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
Kawasaki Heavy Industries 15 2
Почта России ПАО 2249 2
НСПК - Национальная система платежных карт 901 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8198 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1026 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 126 1
Mazda Motor Corporation 72 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 99 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 69 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
Ставропольпромстройбанк 3 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 21 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 75 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Росатом - ТВЭЛ - ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 3 1
Веста 52 1
Таврический Банк - Таврический АКБ 27 1
Социальные гарантии 39 1
УОС КЧР - УОС Карачаево-Черкесская Республика 1 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 1
Институт развития образования 14 1
Фармация 13 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 42 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1483 1
Кочубеевская районная больница ГБУЗ СК 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 46
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 36
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 34
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 26
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4798 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2930 16
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 13
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3123 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 11
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 240 11
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5247 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3450 10
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 9
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 9
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 8
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4916 8
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 8
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 7
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 164 7
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 7
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 7
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 83 7
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 39 7
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 7
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 6
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 6
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 6
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 6
Администрация Краснодарского края 63 6
Федеральное казначейство России 1879 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
ГосИнформСистемы 155 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 313 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 58
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 38
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 34
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2475 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 28
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 23
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 19
Оповещение и уведомление - Notification 5388 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8763 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 15
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4563 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 12
Электронный документ - Electronic document 1531 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31813 12
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 307 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2858 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 10
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2956 10
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2632 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 9
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 878 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 8
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 8
Оцифровка - Digitization 4939 8
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2300 8
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 455 7
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 894 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9345 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5845 28
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 11
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 9
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 5
ЭОС Дело СЭД 217 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 4
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 4
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 266 4
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 59 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 47 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 3
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 3
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 66 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 3
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 3
ЭОС Дело-web 209 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 2
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 2
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 15 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 2
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 2
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 2
BMW X - серия кроссоверов 26 2
Архивный фонд РФ 111 2
Правительство Москвы - Наш город 108 2
Владимиров Владимир 19 3
Сивакозов Александр 7 3
Валяева Елизавета 72 3
Курашов Денис 4 3
Вольфсон Игорь 16 2
Мироненко Дмитрий 7 2
Ершова Элеонора 67 2
Снегирев Александр 9 2
Калашников Дмитрий 8 2
Дюбанов Анатолий 95 2
Орловский Виктор 398 2
Гимранов Ринат 125 1
Ермолаев Артем 379 1
Лопаткин Герман 104 1
Рудзевич Мария 36 1
Опенышева Светлана 64 1
Черногоров Андрей 65 1
Казак Максим 162 1
Кузнецова Ирина 30 1
Катков Алексей 42 1
Хромов Алексей 18 1
Бушуев Алексей 9 1
Бородин Андрей 39 1
Фрадков Михаил 160 1
Афанасьев Михаил 13 1
Дзилихов Михаил 2 1
Никифоров Михаил 17 1
Степанов Николай 13 1
Киселев Николай 16 1
Катренко Владимир 8 1
Беликов Антон 2 1
Проскурин Дмитрий 4 1
Разумовский Дмитрий 124 1
Маслов Виталий 4 1
Меднов Сергей 124 1
Асланян Сергей 103 1
Матвеев Денис 6 1
Зейтениди Наталья 28 1
Левитин Игорь 35 1
Серова Елена 320 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 988 78
Россия - РФ - Российская федерация 157146 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45782 32
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2059 18
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2663 15
Россия - ЮФО - Ростовская область 1672 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8127 14
Россия - ДФО - Сахалинская область 988 14
Россия - ЮФО - Волгоградская область 828 13
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 13
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 512 13
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 12
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 12
Россия - ПФО - Самарская область 1454 11
Россия - ПФО - Саратовская область 784 11
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 11
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1426 11
Россия - УФО - Свердловская область 1751 10
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 946 10
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 361 9
Россия - ПФО - Пензенская область 623 9
Россия - СФО - Омская область 732 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1543 8
Россия - ЦФО - Воронежская область 892 8
Россия - ЦФО - Смоленская область 522 8
Россия - ДФО - Магаданская область 481 8
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 8
Россия - ДФО - Хабаровский край 990 8
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 545 8
Россия - СКФО - Ставропольский край - Шпаковский район - Михайловск 44 7
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2110 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 7
Россия - УФО - Челябинская область 1392 7
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 660 7
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 662 7
Россия - ЦФО - Курская область 699 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 66
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 38
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 38
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 31
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 31
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 28
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 23
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 22
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 22
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 21
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 17
Энергетика - Energy - Energetically 5531 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 14
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 13
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 11
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1339 10
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 9
Паспорт - Паспортные данные 2737 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 8
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 446 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 8
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 7
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 7
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 7
РОИ - Российская общественная инициатива 84 2
Ставропольская правда 4 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Кабардино-Балкарская правда 1 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Intelligent Enterprise 27 1
Первый Мытищинский телеканал - Мытищинское региональное телевидение 2 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
Wainhouse Research 40 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 16 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 18 1
МБУК ЦБС Костромы - Централизованная библиотечная система города Костромы - Муниципальное учреждение культуры 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
День молодёжи - 27 июня 1001 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Земля из космоса 50 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
