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Правительство Магаданской области органы государственной власти Магаданской области
СОБЫТИЯ
Правительство Магаданской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Клюшенков Валентин 3 2
|Никифоров Николай 1137 2
|Мироненко Дмитрий 7 2
|Носов Сергей 17 2
|Печеный Владимир 7 2
|Лещинский Дмитрий 2 1
|Поклонов Дмитрий 1 1
|Князев Олег 5 1
|Витвицкий Валерий 1 1
|Куликов Матвей 3 1
|Вахрин Вячеслав 3 1
|Скрябин Евгений 1 1
|Малахов Виталий 1 1
|Бочкарев Виктор 1 1
|Маков Юрий 2 1
|Ивашкин Дмитрий 3 1
|Ажгиревич Артем 6 1
|Глазунов Иван 4 1
|Чариков Александр 16 1
|Куташи Оксана 1 1
|Фрейдин Игорь 4 1
|Черхигов Рамзан 6 1
|Ключенко Андрей 3 1
|Белозерцев Андрей 1 1
|Путин Владимир 3438 1
|Орловский Виктор 405 1
|Греф Герман 481 1
|Соколов Дмитрий 71 1
|Калугин Сергей 169 1
|Аленьков Вячеслав 14 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Власов Александр 16 1
|Балаценко Андрей 32 1
|Краснов Дмитрий 6 1
|Борисов Егор 11 1
|Гордеев Сергей 11 1
|Говоров Сергей 3 1
|Ким Наталья 4 1
|Калюгин Вадим 18 1
|Захаров Александр 39 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
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