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Правительство Магаданской области органы государственной власти Магаданской области

Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области

СОБЫТИЯ


04.06.2026 РусГидро разместит центр обработки данных на площадке Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии 1
09.07.2024 Жители Магадана будут обучаться в «Школе 21» 1
10.06.2024 «Швабе» внедрит интеллектуальную систему видеонаблюдения в Магадане 1
20.02.2024 UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры Минцифры Магаданской области 1
19.01.2023 Правительство Магаданской области использует сервисы «Ростелеком-Солар» для защиты от DDoS- и веб-атак 1
28.12.2022 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 1
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 2
11.10.2017 «Колымаэнерго» перешло на электронный архив «Этлас» 1
14.04.2017 Завершено строительство ВОЛС «Колымский экспресс» на территории Якутии 1
12.04.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2017 года 2
26.01.2017 «Ланит-Партнер» развернул транспортную сеть связи на базе протокола MPLS для Правительства Магаданской области 1
25.11.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2016 года 1
31.08.2016 В Якутии состоялся запуск ВОЛС на участке Нижний Бестях — Хандыга 1
01.09.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2015 г. 1
10.03.2015 Comparex модернизировал систему коммуникаций на базе Microsoft Lync для Правительства Магаданской области 3
03.07.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июнь 2014 г. 1
06.05.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2014 г. 1
25.03.2014 С 2012 г. инвестиции Tele2 в экономику Магаданской области превысили 65 млн руб. 1
17.03.2014 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2014 г. 2
06.09.2013 «Ростелеком» представил проект подводной линии связи «Сахалин – Магадан – Камчатка» руководству Минкомсвязи и Магаданской области 1
02.08.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2013 1
17.11.2011 Предпринимателя оштрафовали на полмиллиона рублей за пиратское ПО Microsoft и Adobe 1
02.11.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: октябрь 2011 года 1
18.06.2009 СЭД «Дело» внедряют в администрации Магаданской области 1
20.08.2007 В административных структурах Магаданской области внедряют «Дело» 3

Публикаций - 27, упоминаний - 34

Правительство Магаданской области и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10775 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3409 2
Microsoft Corporation 25640 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1209 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 2
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 2
РусГидро ИТ сервис 37 1
Электронный паспорт АО 3 1
Системы документооборота 516 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3280 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 408 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1272 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1897 1
VideoMost - ВидеоМост 283 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 233 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 474 1
Adobe Systems 1591 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1112 1
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 1
Этлас Софт - Atlas Soft 136 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
Цифровые активы 164 1
SoftwareONE Group 108 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 96 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8653 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 2
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Турбоэнергоремонт 2 1
Почта России ПАО 2322 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3112 1
НСПК - Национальная система платежных карт 932 1
BMW Group 478 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 367 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 473 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 76 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 500 1
Toyota - Lexus 83 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 11
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5375 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2817 7
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4911 6
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 85 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 5
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5422 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 252 4
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 106 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 304 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3252 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 405 3
Федеральное казначейство России 1928 3
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 30 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 93 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 83 3
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 3
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 3
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 3
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 3
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 54 3
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 55 3
Правительство Челябинской области 76 2
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 41 2
Правительство Кировской области 21 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 129 2
Администрация Краснодарского края 63 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3541 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 1
OWASP - Open Web Application Security Project 134 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 56 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77385 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22608 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35419 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60423 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13744 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2680 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9618 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33937 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9191 6
Электронный документ - Electronic document 1562 5
Оповещение и уведомление - Notification 5745 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2367 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4273 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1887 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29462 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12653 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1867 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2894 4
Оцифровка - Digitization 5100 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17722 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24797 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13616 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11411 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3996 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12593 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 934 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4956 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3042 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1732 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16863 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4912 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32908 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4524 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23919 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13577 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 314 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 963 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11982 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26013 2
Пропускная способность - Bandwidth 1878 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 135 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 448 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1094 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 277 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 2
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 67 1
Porsche Panamera 9 1
Honda CB - серия мотоциклов 4 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW 102 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 1
Hyundai Equus 3 1
Hyundai Getz 1 1
Toyota Mark 1 1
UserGate C - UserGate D - UserGate E - UserGate F - серия межсетевых экранов 23 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 9 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 103 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1241 1
Oracle Java - язык программирования 3428 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 325 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 542 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1629 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1822 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 550 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 391 1
ЭОС Дело СЭД 226 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 163 1
Космодром Байконур 1072 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 1
Форсайт Prognoz Platform 97 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 680 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 313 1
C/C++ - Язык программирования 879 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
Клюшенков Валентин 3 2
Никифоров Николай 1137 2
Мироненко Дмитрий 7 2
Носов Сергей 17 2
Печеный Владимир 7 2
Лещинский Дмитрий 2 1
Поклонов Дмитрий 1 1
Князев Олег 5 1
Витвицкий Валерий 1 1
Куликов Матвей 3 1
Вахрин Вячеслав 3 1
Скрябин Евгений 1 1
Малахов Виталий 1 1
Бочкарев Виктор 1 1
Маков Юрий 2 1
Ивашкин Дмитрий 3 1
Ажгиревич Артем 6 1
Глазунов Иван 4 1
Чариков Александр 16 1
Куташи Оксана 1 1
Фрейдин Игорь 4 1
Черхигов Рамзан 6 1
Ключенко Андрей 3 1
Белозерцев Андрей 1 1
Путин Владимир 3438 1
Орловский Виктор 405 1
Греф Герман 481 1
Соколов Дмитрий 71 1
Калугин Сергей 169 1
Аленьков Вячеслав 14 1
Вольфсон Игорь 16 1
Власов Александр 16 1
Балаценко Андрей 32 1
Краснов Дмитрий 6 1
Борисов Егор 11 1
Гордеев Сергей 11 1
Говоров Сергей 3 1
Ким Наталья 4 1
Калюгин Вадим 18 1
Захаров Александр 39 1
Россия - ДФО - Магаданская область 524 25
Россия - РФ - Российская федерация 163468 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47062 10
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 383 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3387 6
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 259 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область 886 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 1055 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 1051 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1173 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 4
Россия - ПФО - Самарская область 1544 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2211 4
Россия - УФО - Челябинская область 1475 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1070 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1373 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 641 4
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 59 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1749 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1391 3
Германия - Федеративная Республика 13094 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2806 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 828 3
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 421 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2246 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 573 3
Россия - СФО - Омская область 776 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 816 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 626 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1632 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1030 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 728 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 545 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 648 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 2
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 18 2
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 11 2
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 21 2
Россия - УФО - Свердловская область 1899 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1057 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56725 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52706 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33115 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21220 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4538 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10751 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8721 9
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3002 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6932 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1208 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8666 5
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10094 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5400 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 783 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5936 3
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 3
Образование в России 2717 3
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11215 3
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2081 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1783 2
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Ставропольская правда 4 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 442 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 510 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Автокод (портал) 40 1
Кабардино-Балкарская правда 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 703 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 104 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 87 1
Школа цифровых технологий 22 1
День молодёжи - 27 июня 1059 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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