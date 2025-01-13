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Захаров Александр



13.01.2025 Создана новая установка для запуска БПЛА «Ланцет». Запуск дрона стал быстрее и безопаснее 1
20.12.2024 32% представителей поколения Z предпочли бы работать рядом с домом, 31% — полностью удаленно, и только 8% мечтают о карьере за рубежом 1
05.08.2024 «Первый Бит» объединил бизнес-процессы в единое окно для крупнейшего на Дальнем Востоке производителя взрывчатых веществ «ДВПО «Восход» 1
20.02.2024 UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры Минцифры Магаданской области 1
20.12.2023 Retail Rocket Group и Digital Alliance объявили о партнерстве 1
07.09.2023 Первый в России факультет блокчейна и криптовалют появится в России 1
Качественные приложения можно создавать в 100 раз быстрее 1
26.08.2021 Россия начинает испытания боевых дронов-камикадзе. Они опасны для людей, машин и других дронов 1
04.12.2017 «Ланит-Партнер» построила метрокластер хранения данных для правительства Магаданской области 1
26.01.2017 В ресторанах «IL Патио» внедрили систему электронного меню Menuforyou 1
30.09.2015 Минкомсвязи пообещало заблокировать все пиратские сайты без суда 1
25.03.2013 «ИнтехБанк» переводит региональные отделения на электронный документооборот 1
11.07.2008 Российские БПЛА осваивают ледовую разведку 1
17.04.2003 ММВБ займется аутсорсингом резервного хранения информации "Росбанка" 1
02.07.2002 Министерство связи РФ проявляет интерес к технологиям работы ММВБ 1
04.04.2002 В СПРЭДО наторговали на $100 млн. 1
04.04.2002 ММВБ: оборот сделок с иностранной валютой в системе СПРЭДО достиг $100 млн. 1
04.03.2002 В секции валютного рынка ММВБ внедрена система электронных дилинговых операций 1
04.03.2002 ММВБ запустила систему электронных дилинговых операций 1
14.11.2001 Валютные торги на ММВБ стали доступны через интернет 1
31.10.2001 Биржевой совет ММВБ утвердил правила предоставления услуг в системе проведения электронных дилинговых операций - СПРЭДО 1
14.09.2001 ММВБ создаст биржу для колхозников 1
30.08.2001 На ММВБ началась торговля фьючерсами через интернет 1
30.08.2001 На ММВБ началась торговля фьючерсами через интернет 1
17.07.2001 Интернет-трейдинг выходит на улицы Москвы 1
19.06.2000 Всему Рунету - готовность IPO, а российский NASDAQ будет называться MICEX Hi-Tech 1
16.06.2000 На ММВБ состоялся семинар "Проблемы инвестирования в интернет-бизнес", посвященный акционированию и выходу на фондовый рынок компаний "Высоких технологий" 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Захаров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 2
8213 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Microsoft Corporation 24623 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Dell EMC 5027 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
GreenData - Гриндата 31 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 32 1
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 8 1
Московская Биржа - СМВБ-Информационные технологии 14 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Цифровые активы 118 1
CMA Group Holding - CMA Small System AB - СМА Смол Системз 13 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
Telegram Group 1983 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 14
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 16 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 2
Совкомбанк ПАО - Гаранти Банк-Москва КБ 2 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Ford 411 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Связной ГК 1369 1
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 1
Тамбовское зерно 1 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
ИнтехБанк 4 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
IL Патио - Эль Патио 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 5
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 4
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 2
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
DevOps - Development и Operations 865 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Московская Биржа - ММВБ СПРЭДО - Система проведения электронных дилинговых операций 6 5
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
InterTrust - CompanyMedia 157 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 229 1
Ростех - Калашников REX 1 - Электромагнитное ружье 5 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Microsoft Windows 15656 1
Apple iPhone 6 4862 1
МФД-ИнфоЦентр - NetInvestor 5 1
Dell Storage - Dell SC - Dell Compellent - Dell Compellent Storage Center - Dell Compellent Live Volume - Dell Compellent Remote Instant Replay 31 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero 421 БЛА 6 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Московская Биржа - СМВБ-Информационные технологии - QUIK-Брокер 8 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 1
UserGate E - серия межсетевых экранов 2 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
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Козлюк Артем 39 1
Рейман Леонид 1049 1
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Сухобок Михаил 4 1
Глазков Александр 137 1
Старов Дмитрий 5 1
Ломака Сергей 5 1
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Агронов Леонид 5 1
Колончин Кирилл 1 1
Сизов Юрий 1 1
Клюшенков Валентин 3 1
Бетин Олег 3 1
Тимохин Сергей 2 1
Власов Александр 11 1
Ивашкин Дмитрий 2 1
Быцура Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 9
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 134 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 316 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - Восточная Сибирь 264 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 13
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 5
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Льготы - Льготный период 46 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 3
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 195 3
Forex - Форекс - Валютный рынок 107 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Аренда 2416 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1945 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
ОПК - ВВС - Военно-воздушные силы - бомбардировка, бомбометание - воздушный налёт, авианалёт 28 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Образование в России 2190 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
ОПК - Мины - минирование 93 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
РИА Новости 917 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Ланцет - Lancet 7 1
Gartner - Гартнер 3556 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
Diasoft Special Conf 5 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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