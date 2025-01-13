Захаров Александр
Захаров Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
|Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
|Судебная власть - Judicial power 2309 1
|ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
|Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 1
|Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
|Волин Алексей 120 1
|Козлюк Артем 39 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Чемезов Сергей 142 1
|Линев Андрей 24 1
|Сурыгина Марина 7 1
|Алексеев Михаил 29 1
|Сорокина Наталья 7 1
|Гавриленко Анатолий 10 1
|Попов Александр 47 1
|Сухобок Михаил 4 1
|Глазков Александр 137 1
|Старов Дмитрий 5 1
|Ломака Сергей 5 1
|Оржевская Наталия 10 1
|Агронов Леонид 5 1
|Колончин Кирилл 1 1
|Сизов Юрий 1 1
|Клюшенков Валентин 3 1
|Бетин Олег 3 1
|Тимохин Сергей 2 1
|Власов Александр 11 1
|Ивашкин Дмитрий 2 1
|Быцура Юрий 1 1
|РИА Новости 917 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Ланцет - Lancet 7 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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