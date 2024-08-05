«Первый Бит» объединил бизнес-процессы в единое окно для крупнейшего на Дальнем Востоке производителя взрывчатых веществ «ДВПО «Восход»

Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» завершил внедрение системы «1С:ERP Управление предприятием» для АО «ДВПО «Восход», производителя промышленных взрывчатых веществ на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Целью проекта являлась централизация ведения учета путем переноса разрозненных бизнес-процессов в одну единую информационную систему. Для качественного выполнения проекта и выдерживания очень сжатых сроков были сформированы проектные команды с обеих сторон по направлениям деятельности с необходимыми компетенциями – как со стороны «Первого Бита», так и со стороны «ДВПО «Восход».

«Благодаря слаженной работе специалистов «Первого Бита», в кратчайшие сроки все финансово-хозяйственные операции «ДВПО «Восход» перевели в единую информационную систему в кратчайшие сроки. Также был нормализован справочник номенклатуры – все позиции приведены к единообразному и стандартному виду, удалены записи-дубли. Теперь руководству завода доступная корректная информация о результатах его работы, включая подробные и оперативные аналитические отчеты», – сказал первый заместитель генерального директора АО «ДВПО «Восход» Александр Николаевич Захаров.

Отметим, что автоматизация помогла разграничить функционал единой системы «1С:ERP» между отделом продаж, отделом закупок, бухгалтерией и складом. Помимо типовых возможностей системы, команда ИТ-интегратора адаптировала решение под уникальные бизнес-процессы клиента.

Так, ходе проекта было принято совместное решение о переделке функционала формирования цены и суммы при реализации номенклатуры, так как из-за специфики работы с клиентами типовой механизм не устраивал клиента. Теперь новый процесс формирования цены затрагивает лишь определенный перечень номенклатуры с возможностью его расширения без участия программиста.

Также был пересмотрен процесс формирования нормативно-справочной информации (НСИ) для поддержания ее актуальности. Решение о создании номенклатуры теперь принимает отдел закупок, а не бухгалтерия. В результате такого разграничения, каждая номенклатура создается индивидуально и вероятность формирования неверной или дублирующей номенклатуры снижена до минимального процента.

«После внедрения «1С:ERP» среднее время обработки заказов сотрудниками завода ускорилось на 30%. Объединение всех подразделений в едином информационном пространстве позволило снизить трудозатраты на процессы, включающие в себя взаимодействие между отделами. Использование бумажных документов было сокращено до минимума, а процесс производства полностью перенесен с «бумаги» в электронный формат», – сказал руководитель проектной группы компании «Первый Бит» Юрий Быцура.

Помимо переноса работы в единую систему, нормализации НСИ и создания аналитических отчетов для руководства, в рамках проекта был реализован полный контроль текущих складских остатков.

В дальнейшем «Первый Бит» и «ДВПО «Восход» планируют продолжать плодотворное сотрудничество и внедрить в работу предприятия систему «1С:Документооборот» для автоматизации обмена служебными документами. «1С:Документооборот» планируют синхронизировать с «1С:ERP», чтобы вся информация хранилась в единой системе.