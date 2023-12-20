Разделы

Бизнес Интернет Интернет-реклама Ритейл Розница
|

Retail Rocket Group и Digital Alliance объявили о партнерстве

Digital Alliance, селлер видео- и баннерной рекламы, и российское подразделение Retail Rocket Group, игрока в сфере маркетинговых технологий и ритейл-медиа, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Оно направлено на укрепление позиций компаний на рынке ритейл-медиа.

Сотрудничество станет значимым этапом в институционализации рынка ритейл-медиа России, будет способствовать развитию стандартов эффективности и предоставит рекламодателям доступ к расширенному инвентарю крупнейших ритейл-площадок, считают в компаниях.

Александр Захаров, председатель правления Digital Alliance, сказал: «В рамках соглашения клиенты Digital Alliance получат возможность размещения на крупнейших ритейл-площадках, среди которых «Детский мир», «Мегамаркет» и другие. С помощью технологического партнера Retail Rocket Group наша компания сможет развивать экспертизу в сфере ритейл-медиа и предлагать рекламодателям эффективные решения. Тренд на стремительный рост бюджетов в ритейл-медиа усиливается; бизнес активно инвестирует в этот сегмент. Мы уверены, что влияние рекламного канала на индустрию будет усиливаться и данное сотрудничество будет работать на укрепление позиций всех задействованных игроков».

Сергей Тимохин, генеральный директор «Retail Rocket Group СНГ», сказал: «Мы рады, что технологические решения Retail Rocket Group находят признание у лидеров индустрии. Наше партнерство станет рывком для развития рынка ритейл-медиа в России и откроет новые возможности для рекламодателей, с которыми сотрудничает Digital Alliance. Развитие российского рынка ритейл-медиа, а также совершенствование продуктов группы для повышения эффективности медиаинвестиций рекламодателей станет приоритетом компании в следующем году».

Рынок ритейл-медиа продолжает активно расширять собственные возможности и привлекать крупные инвестиции. Партнерство организаций — большой шаг в развитии отрасли, которое позволит компаниям любого размера воспользоваться новыми рекламными инструментами и улучшить медиапоказатели.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов

Конфликт НКК и «Аквариуса» продолжается. С разработчика электроники требуют сотни миллионов

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах

В Nvidia скандал. «Ветераны» получают миллионы, работая в расслабленном режиме, «новички» открыто завидуют

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Просто мессенджер никому не нужен. Важна экосистема

В Linux появились загадочные драйвера, нужные для обхода санкций

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Показать еще

Наука

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?
Показать еще