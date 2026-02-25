Разделы

25.02.2026 Positive Technologies выпустила новую модель PT NGFW для защиты дата-центров и высоконагруженных корпоративных сетей 1
17.11.2025 «Инфосистемы Джет» завершила комплексное тестирование PT NGFW 1
30.09.2025 У создателя решений для блокировок в Рунете новый хозяин 2
25.09.2025 Rambler&Co выбрал PT NGFW для защиты корпоративной сети 1
Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран 1
21.08.2025 iAdmin представляет новый URL Filter 1
06.08.2025 Positive Technologies выпустила модели PT NGFW для малого и среднего бизнеса 1
18.02.2025 ГК Mont протестировала межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» 1
18.07.2024 ГК InfoWatch начинает пилотные проекты по внедрению новой версии межсетевого экрана «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» 1
03.06.2024 Positive Technologies представила аппаратную платформу PT NGFW 2
24.05.2024 Российский разработчик выпустил новую версию NGFW 1
04.03.2024 Древний и давно заброшенный редактор сайтов стал мощным оружием сетевых мошенников для атак на госсайты 1
20.02.2024 UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры Минцифры Магаданской области 1
31.10.2023 UserGate и «Траектория технологий» обеспечили кибербезопасность «Главстроя» 1
01.11.2022 «Систематика» стала авторизованным реселлером RDP 1
31.01.2022 Datafort добавил в свой портфель ИБ межсетевой экран Usergate 1
27.01.2022 «Смарт-софт» начал продажи облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS 1
20.01.2022 D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200 1
15.12.2021 DataLine защитит облака совместно с UserGate 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 1
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи 1
11.07.2019 «Ростелеком» обновил платформу сервисов кибербезопасности 1
10.07.2019 «Ростелеком-Солар» представила экосистему кибербезопасности Solar MSS 1
08.02.2019 D-Link представила 2-диапазонные маршрутизаторы AC1200 Wave 2. Цены 1
30.11.2017 RDP.RU представила отказоустойчивый DPI-кластер EcoDPI Teracluster 2
28.11.2017 Александр Малявкин - Как оценить безопасность облачных услуг 1
04.10.2017 Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter успешно прошло тест Роскомнадзора 1
25.07.2017 RDP.RU выпустила поддержку IPv6 для EcoFilter 1
12.07.2017 RDP.RU представила продукты EcoNAT и EcoDPI Teracluster зарубежным потребителям 1
28.03.2017 Dr.Web представила обновление Security Space 11.1.0 для Android 1
29.11.2016 Fortinet: Традиционные подходы к информационной безопасности уже неактуальны 1
17.11.2016 «Ростелеком» вложил 130 млн в производителя российского «железа» 1
14.11.2016 «РДП.ру» представила на CNews Forum 2016 российский IP/MPLS-маршрутизатор EcoRouter 1
27.10.2016 Продукты «РДП.ру» включены в Реестр отечественного ПО 1
13.05.2016 Пять прогнозов: будущее российских ИТ 2
03.02.2016 Минобороны России закупает антивирусы для Windows, Linux и Mac 1
03.03.2015 НТЦ «Протей» и Entensys запустили услугу контент-фильтрации для киргизского оператора MegaCom 1
06.08.2014 Entensys обеспечила безопасный интернет-доступ для «Республиканской детской больницы» Коми 1
30.05.2014 UserGate Proxy & Firewall 6.0 VPN GOST сертифицирован ФСТЭК 1
23.01.2014 Check Point выпустила блейд SGM260 для ПАК серии 61000 Security System 1

Check Point Software Technologies 804 12
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 409 10
Cisco Systems 5239 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1556 7
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 34 7
Ростелеком 10446 6
Microsoft Corporation 25352 6
D-Link - Д-Линк Трейд 384 5
Google LLC 12358 5
Fortinet 418 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 3
Dell EMC 5111 3
Amazon Inc - Amazon.com 3166 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 3
Intel Corporation 12592 3
InfoWatch - Инфовотч 1115 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 888 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 3
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 3
WatchGuard Technologies 74 3
Broadcom - VMware 2513 2
МегаФон 10135 2
Dr.Web - Доктор Веб 1277 2
Yandex - Яндекс 8647 2
Huawei 4303 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1186 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1228 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 2
Yahoo! 3711 2
Trend Micro 632 2
Код Безопасности 714 2
Palo Alto Networks 169 2
AOL Inc - America Online 1878 2
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 28 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 2
AVSoft Technologies - АВ Софт 12 1
Multifactor - Мультифактор 96 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 14 1
Эспроконсалт 3 1
Метробанк 4 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 133 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1541 1
Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 7 1
American Petroleum Institute - Американский институт нефти 1 1
ЭкоИнтерра 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1114 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 65 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  25 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Главстрой 18 1
Градиент 95 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 117 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5085 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2976 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3537 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3285 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 2
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 375 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 246 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 250 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 165 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 446 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 37 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
DLP-Эксперт 14 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7757 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 29
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2314 27
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3992 25
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13697 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 19
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 907 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17234 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 16
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3020 15
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4289 14
Application Control - Контроль доступа к приложениям 182 13
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2827 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26206 13
Website URL - Website Uniform Resource Locator 997 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12121 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7693 11
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 784 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12404 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6651 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13081 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 10
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3327 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10542 9
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2370 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 9
Пропускная способность - Bandwidth 1835 8
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 754 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5432 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9620 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8840 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7069 8
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 197 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11623 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6295 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3597 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8484 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4631 7
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 84 5
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 87 5
Intel x86 - архитектура процессора 1998 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5229 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2108 4
UserGate - Entensys URL Filtering 13 3
Aladdin eSafe Gateway - eSafe Web Security Gateway - Aladdin eSafe Hellgate 12 3
Google Android 14850 3
Microsoft Windows 16459 3
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 174 3
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 3
D-Link Assistant 12 3
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 3
РДП Инновации - EcoRouter 15 3
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 47 3
RDP.RU - EcoNAT - система управления и мониторинга 5 3
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 80 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 2
WatchGuard Firebox - WatchGuard Fireware 32 2
Apple iOS 8336 2
Microsoft Azure 1472 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 304 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 446 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 2
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 213 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
Яндекс.DNS 17 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 62 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 135 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3447 2
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 174 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 117 2
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 118 2
Ростелеком - ЕПСК - Единая платформа сервисов кибербезопасности 4 2
UDPXY 4 2
UserGate Proxy & Firewall ПАК 31 2
Aladdin eSafe 37 2
RDP.RU - EcoFilter 1 1
Trend Micro Worry-Free Services - Trend Micro Worry-Free Business Security Hosted 16 1
Никулин Сергей 24 4
Крохин Валентин 32 2
Dor Dorit - Дор Дорит 25 2
Курашев Дмитрий 57 2
Гузаков Николай 10 2
Булгаков Андрей 4 1
Грициенко Андрей 8 1
Павелко Станислав 5 1
Фролов Кирилл 5 1
Хасин Евгений 20 1
Баянбаева Оксана 1 1
Павперов Владислав 2 1
Думитру Богдан 3 1
Сенченко Юрий 1 1
Румянцев Станислав 5 1
Попов Валентин 3 1
Роженцов Вадим 8 1
Pingree Lawrence - Пингри Лоуренс 4 1
Pingree Lawrence - Пингри Лоренс 1 1
Разумов Михаил 1 1
Кораблев Денис 20 1
Салахутдинов Артур 7 1
Карапетян Ара 1 1
Бахтин Алексей 2 1
Григорьева Янина 1 1
Купцов Александр 2 1
Ивашкин Дмитрий 2 1
Велигура Александр 6 1
Караваева Юлия 1 1
Авакимян Анна 6 1
Патракова Анжела 10 1
Mayer Bethany - Майер Бетани 10 1
Комша Анна 4 1
Прилепский Александр 2 1
Dumitru Bogdan - Думитру Богдан 3 1
Поправко Наталия 1 1
Милишнков Александр 1 1
Ушкалов Вячеслав 1 1
Ярощук Илья 1 1
Касперская Наталья 305 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 6
Казахстан - Республика 5852 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 3
Европа 24701 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4123 1
Азия - Азиатский регион 5774 1
Армения - Республика 2388 1
Беларусь - Белоруссия 6088 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1021 1
Германия - Федеративная Республика 12974 1
Франция - Французская Республика 8013 1
Россия - СФО - Новосибирск 4724 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 814 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 510 1
Украина 7821 1
Испания - Королевство 3776 1
Иран - Исламская Республика Иран 1126 1
Китай - Шанхай 812 1
США - Техас 1016 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 80 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 411 1
Нигерия - Федеративная Республика 331 1
Россия - ДФО - Магаданская область 500 1
США - Техас - Остин 179 1
США - Вирджиния - Виргиния 279 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11816 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6984 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7384 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 867 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2396 3
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 792 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3685 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9732 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1082 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3724 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8191 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2969 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2979 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3724 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1296 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5349 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6306 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3732 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4432 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5321 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3416 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1077 2
Blacklist - Чёрный список 677 2
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6303 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2078 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2966 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2678 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3187 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 1
BleepingComputer - Издание 428 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2222 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Gartner - Гартнер 3623 3
IDC - International Data Corporation 4949 2
Nucleus Research 13 1
Juniper Research 552 1
Fortune Global 500 291 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
Informa - Ovum - Omdia 143 1
Auburn University - Обернский университет 7 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 16 1
UCE - Universidad Central del Ecuador - Central University of Ecuador - Центральный университет Эквадора 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 982 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 935 1
