Positive Technologies представила аппаратную платформу PT NGFW

Positive Technologies представила инженерный прототип межсетевого экрана нового поколения — PT NGFW. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Positive Technologies сделала ставку при разработке PT NGFW на современных аппаратных комплектующих. Показатели производительности решения сопоставимы (по результатам внутренних тестов, проведенных в лаборатории Positive Technologies) с мировыми лидерами рынка NGFW. В данный момент аппаратные платформы проходят процедуру включения в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли Росси.

PT NGFW — первое и пока единственное решение этого класса, имеющее сетевую платформу на базе 4th Gen Intel Xeon Scalable. Это новейшее поколение серверных процессоров от Intel, доступное на российском рынке. Ее использование в PT NGFW, по результатам внутренних тестов, дает повышение производительности до 70%. Техническое задание и дизайн платформ полностью разработаны и протестированы специалистами Positive Technologies, контрактное производство оборудования осуществляется на отечественных заводах.

Среди других преимуществ аппаратной платформы PT NGFW — DDR5 SDRAM, последнее поколение оперативной памяти, которое считается самым быстрым в мире. Чем выше скорость оперативной памяти, тем больший объем трафика может проанализировать и защитить межсетевой экран нового поколения в единицу времени. Таким образом, решение Positive Technologies отличают максимально возможные высокие параметры скорости работы DPI (технология проверки сетевых пакетов по их содержимому с целью регулирования и фильтрации трафика, а также накопления статистических данных) и IPS.

«В начале 2024 г. PT NGFW по производительности вышел на один уровень с зарубежными вендорами, а благодаря мощной и надежной платформе на основе самого современного железа теперь мы можем и обойти мировых лидеров, — сказал Денис Кораблев, управляющий директор, директор по продуктам Positive Technologies. — Сетевая платформа PT NGFW позволяет обеспечить высокую скорость работы тяжеловесных модулей защиты при их одновременном включении. Компаниям это дает быстрые IPS, потоковый антивирус, URL-фильтрацию и контроль используемых приложений. При том, что производительность многих отечественных NGFW, которых на рынке уже более 30, недостаточна для построения современных высоконагруженных систем».

Кроме высокопроизводительных платформ в линейке PT NGFW представлены настольные модели с пассивным охлаждением. Несмотря на компактные размеры модель обладает впечатляющими возможностями и поддерживает работу межсетевого экрана в режиме IPS, URL-фильтрации и распознавания приложений до 900 Мбит/с. Дизайн платформы является уникальным для российского рынка и разрабатывается специально для PT NGFW.

Помимо этого, PT NGFW обладает таким же форм-фактором (стандарт, задающий габаритные размеры технического изделия), как и зарубежные аналоги, что позволяет организациям устанавливать его в те же серверные стойки. Проводить при внедрении сложную и дорогостоящую перекоммутацию оборудования не требуется.

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Positive Technologies является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют более 3300 организаций по всему миру.