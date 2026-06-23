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Кораблев Денис

СОБЫТИЯ


23.06.2026 «Логика молока» перешла на PT NGFW для защиты ключевой инфраструктуры 1
25.09.2025 Rambler&Co выбрал PT NGFW для защиты корпоративной сети 1
10.06.2025 Positive Technologies выпустила PT NGFW 1.7 1
20.11.2024 Positive Technologies представила PT NGFW для защиты бизнеса от кибератак 1
15.10.2024 Потеряли страх. Персональные данные россиян сливаются в промышленных масштабах. Компании совершенно не боятся оборотных штрафов 1
11.10.2024 Positive Technologies выходит на рынок защиты данных 1
09.09.2024 Программно-аппаратный комплекс PT NGFW включен в реестр Минцифры России 1
03.06.2024 Positive Technologies представила аппаратную платформу PT NGFW 1
17.05.2024 True Tech Day 2024 1
26.04.2024 Масштабная конференция True Tech Day снова соберет тысячи представителей ИТ-сообщества 1
03.04.2024 Искусственный интеллект, облака, языковые модели и квизы: что ждет участников True Tech Day 1
29.03.2024 «МегаФон» обеспечил связь под водой для сотрудников Нижегородской ГЭС 1
12.02.2024 PT NGFW внесен в единый реестр российского программного обеспечения 1
14.12.2023 Positive Technologies назвала технологические тренды на 2024 г. 1
10.10.2023 Positive Technologies: треть российских специалистов по ИТ и ИБ недовольны производительностью NGFW, доступных на рынке 1
14.04.2023 В России вложат более 3 миллиардов в разработку межсетевых экранов нового поколения 1
23.08.2022 Positive Technologies представила первый в России on-premise-сканер для динамического анализа приложений — PT BlackBox 1
07.04.2022 Анализатор кода PT Application Inspector 4.0 доступен в веб-версии 1
13.04.2021 Эксперты Positive Technologies назвали главные технологические тренды развития систем Sandbox в ближайшие 3-5 лет 1
30.07.2014 В Москве состоится Четвертый форум финансовых директоров ритейла Retail CFO 2014 1
20.02.2009 Google отсудил домен Google.by у киберсквоттера 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Кораблев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1726 17
GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 16 3
Yandex - Яндекс 9072 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15502 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 577 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5573 2
Intel Corporation 12765 2
Google LLC 12587 2
Positive Technologies - PT SWARM 52 2
Ростелеком 10850 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 906 1
МегаФон 10578 1
Cisco Systems 5348 1
InfoWatch - Инфовотч 1165 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1313 1
9479 1
Check Point Software Technologies 823 1
Microsoft Corporation - GitHub 1050 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2956 1
Telegram Group 2870 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4852 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 583 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1574 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 995 1
Dropbox 525 1
1С-Битрикс - Bitrix 663 1
Код Безопасности 789 1
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 97 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1080 1
Palo Alto Networks 205 1
Softkey - Софткей 214 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 41 1
T.Hunter 74 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1578 2
Автомир ГК 43 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3127 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 370 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 1
Евросеть 1421 1
Лента - Утконос 179 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - FS Travel - ФС Тревел - Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 32 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
Henderson - Хендерсон -ТАМИ И КО 4 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1696 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5533 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 180 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3046 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3813 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3648 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2860 1
Федеральное казначейство России 1938 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 774 1
Верховный Суд Республики Беларусь 7 1
OWASP - Open Web Application Security Project 138 2
Российский клуб финансовых директоров 32 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34255 14
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 900 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25097 7
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2450 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64008 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17809 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13467 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3119 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1345 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21541 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12921 4
DevOps - Development и Operations 1201 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8549 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24099 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7468 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17923 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3065 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27989 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 774 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6438 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4660 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33099 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 529 3
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 269 3
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 212 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4515 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 738 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13711 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15862 3
DDR - Double data rate 3057 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8099 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22373 2
Оцифровка - Digitization 5124 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10205 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60875 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35654 2
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 335 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 674 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1101 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7877 2
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 97 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5608 4
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 182 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 30 3
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 23 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 474 3
Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB 51 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1710 3
Linux OS 11407 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 985 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 170 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 354 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 164 2
Positive Technologies - PT Sandbox 113 2
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 91 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1015 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2364 2
Positive Technologies - PT Data Security 11 1
Google YouTube - Видеохостинг 2981 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1595 1
Intel x86 - архитектура процессора 2137 1
Microsoft Windows 16772 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 276 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 704 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 422 1
JavaScript - JS - язык программирования 1398 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1438 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1643 1
Docker - Платформа распределённых приложений 526 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 423 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 237 1
Google Sheets - Google Таблицы 71 1
Linux - Debian GNU 562 1
Microsoft TypeScript - язык программирования 92 1
Microsoft 365 Copilot 239 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 143 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 27 1
Чудновский Максим 4 3
Конотопов Павел 3 3
Ливанов Дмитрий 62 3
Воронин Павел 193 3
Халаджиев Олег 1 1
Шостик Татьяна 2 1
Пташинский Василий 2 1
Альхамов Олег 1 1
Дюгуров Данила 4 1
Дружинин Илья 2 1
Ракина Анна 1 1
Сажин Макс 1 1
Арсентьев Андрей 79 1
Федоров Алексей 138 1
Ляпунов Игорь 132 1
Голованов Сергей 77 1
Попов Александр 55 1
Андреев Алексей 23 1
Мильштейн Дмитрий 13 1
Мучник Феликс 68 1
Борисов Роман 32 1
Бедеров Игорь 100 1
Подольский Виталий 16 1
Забровская Алла 10 1
Рыжков Дмитрий 7 1
Хныков Олег 4 1
Подлазов Михаил 3 1
Пивень Сергей 9 1
Мурзин Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164284 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47233 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54404 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18929 1
Беларусь - Белоруссия 6242 1
Индия - Bharat 5834 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3307 1
Индонезия - Республика 1049 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2257 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 33 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11375 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4939 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 402 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33303 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3113 3
Мастер-класс - workshop - воркшоп 115 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10178 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26968 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2964 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57050 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17978 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7307 2
Федеральный закон 572-ФЗ - О биометрии - Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных 19 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3130 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6991 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1562 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1142 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3662 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5688 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2697 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5695 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21348 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 561 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1161 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2140 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 914 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 315 1
Solana 30 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3816 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52914 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3004 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8744 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1468 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11174 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2492 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1870 1
Ведомости 1430 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 1
Gartner - Гартнер 3647 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2643 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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