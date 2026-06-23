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Кораблев Денис
СОБЫТИЯ
Кораблев Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Чудновский Максим 4 3
|Конотопов Павел 3 3
|Ливанов Дмитрий 62 3
|Воронин Павел 193 3
|Халаджиев Олег 1 1
|Шостик Татьяна 2 1
|Пташинский Василий 2 1
|Альхамов Олег 1 1
|Дюгуров Данила 4 1
|Дружинин Илья 2 1
|Ракина Анна 1 1
|Сажин Макс 1 1
|Арсентьев Андрей 79 1
|Федоров Алексей 138 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Голованов Сергей 77 1
|Попов Александр 55 1
|Андреев Алексей 23 1
|Мильштейн Дмитрий 13 1
|Мучник Феликс 68 1
|Борисов Роман 32 1
|Бедеров Игорь 100 1
|Подольский Виталий 16 1
|Забровская Алла 10 1
|Рыжков Дмитрий 7 1
|Хныков Олег 4 1
|Подлазов Михаил 3 1
|Пивень Сергей 9 1
|Мурзин Александр 3 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452010, в очереди разбора - 728028.
Создано именных указателей - 196525.
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