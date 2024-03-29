«МегаФон» обеспечил связь под водой для сотрудников Нижегородской ГЭС

Инженеры «МегаФона» завершили проект по установке телеком-оборудования на Нижегородской ГЭС, расположенной на реке Волге. Уверенный голосовой сигнал и скоростной мобильный интернет впервые стали доступны сотрудникам гидроэлектростанции в помещениях, которые находятся под водой. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Масштабное сооружение расположено в городе Заволжье Нижегородской области. Гидроэлектростанция была построена в середине ХХ века, неоднократно модернизировалась и сейчас обладает установленной мощностью 530,5 МВт. Внутри бетонной плотины расположены многочисленные турбины, гидроагрегаты и технические помещения. Многие механизмы и сооружения находятся на 30 метров ниже уровня воды в Волге, что соответствует отметке в 50 метров ниже уровня мирового океана.

Все находящееся в плотине оборудование круглосуточно обслуживают более 100 сотрудников. При необходимости выполнения дополнительных задач количество рабочих увеличивается до полутора тысяч и более. Теперь работники ГЭС смогут всегда оставаться на связи, оперативно передавать необходимую информацию, обмениваться друг с другом данными, своевременно сообщать о внештатных ситуациях.

Работы по установке телеком-оборудования в подводных помещениях велись несколько месяцев. За это время инженеры «МегаФона» смонтировали более десятка радиочастотных модулей, проложили тысячи метров оптического и электрического кабелей и установили около сотни антенн в различных местах гидроэлектростанции, чтобы обеспечить уверенный сигнал в помещениях.

«Наши сотрудники работают в особо сложных условиях, в помещениях, которые уходят на 10 этажей под воду. Там никогда раньше не было мобильной связи. Руководство ГЭС понимало, что связь необходима, в случае нештатной ситуации – это цена здоровья и даже жизни сотен человек. Плюс к этому наличие мобильного интернета ускорит передачу важной информации и упростит сопровождение технологических процессов. Нижегородская ГЭС стала первой в стране, где реализован этот уникальный проект. Уверен, что опыт стоит распространить и на другие наши гидроэлектростанции», – сказал Денис Кораблев, инженер службы связи, информационных и технологических систем филиала ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС».

«Масштабный проект по установке телеком-оборудования на Нижегородской ГЭС стал своеобразным инфраструктурным вызовом. На специалистах компании лежала серьезная ответственность, так как работы велись на предприятии, которое обеспечивает энергией большую часть региона. После проведения технических мероприятий и тестирования оборудования, связь и скоростной мобильный интернет появились в коридорах и помещениях станции. Уверена, что удобство и комфорт использования цифровых сервисов оценят не только сотрудники, но и почитатели промышленного туризма, ведь современные цифровые технологии добавят привлекательности уникальному и стратегически важному объекту», – отметил директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в регионах Центра и на Урале Николай Романенко.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.