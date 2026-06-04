РусГидро ПАО - ГидроОГК

«Ростелеком» и «РусГидро» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровой трансформации «Ростелеком» и «РусГидро» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на реализацию совместных проектов цифровой трансформации. Документ предусматривает развитие партнерства в области по

«Аквариус» и «РусГидро» обеспечат технологическую независимость цифровой инфраструктуры объектов генерации Компании «Аквариус» и «РусГидро» объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленное на внедрение отечественной радиоэлектронной продукции в цифровую инфраструктуру объектов генерации. Стороны совместно з

«РусГидро» при помощи ИИ и дронов повысило эффективность мониторинга состояния гидротехнических сооружений ГЭС на 90% «РусГидро» внедрило цифровую технологию обследования гидротехнических сооружений (ГТС) – плоти

«МегаФон» обеспечит работу системы учета электроэнергии «РусГидро» Интеллектуальная система учета «РусГидро», российской энергетической компании, мигрировала в облако «МегаФона». Она охватывает 1,2 млн умных приборов контроля электроэнергии, автоматически передающих показания энергопотреблен

«РусГидро» завершило перевод финансовой отчетности и бизнес-планирования на российскую платформу «РусГидро» успешно завершило проект по переводу финансовой отчетности и бизнес-планирования с платформы IBM Cognos на российское программное обеспечение (ПО) «Форсайт. Бюджетирование». Проект яв

ИТ-холдинг «Т1» проводит крупный проект по импортозамещению в компании «РусГидро» ИТ-холдинг «Т1» реализует масштабный проект по переходу электроэнергетического холдинга «РусГидро» с SAP на отечественную платформу «1С», обеспечивающую автоматизацию финансово-эконо

«Русгидро» о плюсах работы с российскими разработчиками: Знакомимся, вызываем на ковер, добиваемся трансформации ПО под себя «Русгидро» и миллиарды Крупнейшая гидрогенерирующая компания Россия «Русгидро» потратил

Одна из крупнейших в мире гидрогенерирующих компаний отдает на аутсорсинг свою «умную» систему учета электроэнергии Комплексный аутсорсинг Как выяснил CNews, «РусГидро» и ее дочерние общества хотят передать на аутсорсинг практически всю технологическую и инфраструктурную часть своей интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУ) внешнему подрядч

Компания РусГидро провела круглый стол в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» компании, следуя рекомендациям Минцифры, уже удвоили ИТ-расходы за период с 2022 по 2024 год, а новые методические рекомендации предписывают ежегодный прирост на 15%, начиная с 2025 года. Например, в РусГидро импортозамещение значимых объектов КИИ (критической информационной инфраструктуры) – один из самых значительных по затратам процессов. План по переводу КИИ только одной компании на дов

«РусГидро» разработало и внедрило информационную систему топливообеспечение Группа «РусГидро» реализовала проект по внедрению собственной информационной системы топливообеспечения (ИСТО) на энергетических объектах Дальневосточной генерирующей компании, которая является главным

НОТА и «РусГидро» планируют совместное развитие решений в области искусственного интеллекта Вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «РусГидро» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнеры сосредоточатся на со

РусГидро и Ростелеком запускают масштабный проект по защите данных На Петербургском международном экономическом форуме заключено стратегическое соглашение между ПАО «РусГидро» и ведущим российским разработчиком решений в области информационной безопасности –

РусГидро объединяет усилия с ИТ-холдингом Т1 для цифровой трансформации Крупнейшая российская электроэнергетическая компания РусГидро и ИТ-холдинг Т1 заключили соглашение о партнерстве, которое позволит ускорить цифров

Платформа Knomary для обучения персонала внедрена «РусГидро» Компания Knomary (входит в «Группу Астра») объявляет о реализации проекта по внедрению в «РусГидро» системы управления обучением и развитием персонала, в основе которого лежит програм

«РусГидро» внедрила российскую систему электронного документооборота Documino Проект реализован в ГК «РусГидро» в рамках цифровой трансформации и импортозамещения для повышения эффективности проц

100% офисных рабочих мест в «РусГидро» переведено на российское программное обеспечение 100% офисных рабочих мест в «РусГидро» переведено на российское программное обеспечение, заявил директор департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро» Сергей Хомяков. Об этом CNews сообщили

«РусГидро» внедрит в бизнес-процессы российскую платформу VK WorkSpace «РусГидро» и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились внедрять российскую коммуникационную платформу VK WorkSpace в бизнес-процессы группы «РусГидро». Платформа

«Русгидро» мигрирует с SAP на «1С» SAP уходит в прошлое Разработка учетной системы на базе платформы «1С», которая заменит используемую сегодня в компании SAP, ведется «Русгидро» с февраля 2024 г. вместе с компанией холдинг «Т1» в рамках импортозамещения. Об этом CNews сообщила компания «Русгидро». «Русгидро» и вендор отечественного программного

«РусГидро» импортозамещает SAP «РусГидро» и вендор отечественного программного обеспечения «Нота» (холдинг «Т1») заключили соглашение о сотрудничестве. Партнеры планируют реализовать ряд проектов в сфере импортозамещения инфо

CorpSoft24 организовала процесс управления НСИ для компании «Колымаэнерго» Компания CorpSoft24 адаптировала механизмы обмена данными между единой учетной системой «Колымаэнерго» и единой системой управления нормативно-справочной информацией «РусГидро». «Колымаэнерго» – дочернее предприятие «Русгидро» – производитель электроэнергии на Крайнем Севере, отвечающий за бесперебойное централизованное снабжение энергоресурсами Магад

IVA Technologies и «РусГидро» заключили партнерское соглашение IVA Technologies, российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, и электроэнергетический холдинг «РусГидро», подписали соглашение о сотрудничестве в целях внедрения российских технологий и решения задач импортозамещения. Целью данного соглашения является внедрение российских технологий и ре

«РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере «РусГидро» подписало пакет соглашений с крупными отечественными ИТ-компаниями. Об этом CNews сообщили представители «РусГидро». «Мы считаем переход на российское программное обеспечение к

«Группа Астра» стала стратегическим партнером ПАО «РусГидро» «Группа Астра» и публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» (ПАО «РусГидро») подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Предмет

Дмитрий Балдин, «РусГидро»: Вынужденный переход на open source приводит к увеличению поверхности кибератак портным, оказались более устойчивы к сложившимся обстоятельствам, а также продемонстрировали более высокий уровень готовности к отражению массовых кибератак, волна которых захлестнула нашу страну. В «РусГидро» к началу 2022 года мы импортозаместили практически 100% зарубежных ИБ-продуктов и уже успешно эксплуатировали российский решения в нашем SOC-центре, поэтому противостояли компьютерным

«РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере «РусГидро» и российский разработчик программного обеспечения «Даком М» договорились о комплексной интеграции облачной платформы SpaceVM и платформы виртуализации рабочих столов Space VDI в ИТ-ин

«Иксар» совместно с энергетиками «РусГидро» испытывают отечественную дополненную реальность Команда «Иксар» совместно с компанией «РусГидро» провела успешные испытания технологий и устройств дополненной реальности на базе отечественной программной платформы «Иксар» на двух ГЭС «Кабардино-Балкарского филиала» «РусГидро

«РусГидро» переводит финансовую отчетность и бизнес-планирование на российскую платформу В «РусГидро» стартовал проект по замене зарубежной платформы финансовой отчетности и процессов бизнес-планирования IBM Cognos на российскую платформу «Форсайт. Бюджетирование». Цель проекта – мигр

Группа «Русгидро» на 8 тыс. мест развернула единую систему обработки первичных финансово-хозяйственных документов и ЮЗЭДО на базе «1С:Документооборота» ПД» завершила масштабный проект внедрения системы «1С:Документооборот КОРП» на предприятиях группы «Русгидро». Система электронного документооборота, охватившая более 8000 рабочих мест, помогла

«Русгидро» теряет деньги из-за низкого качества российских электромобилей «Детские болезни» Evolute В «Русгидро» недовольны качеством отечественных электромобилей Evolute, заявил генеральный директор ЭЗС «Русгидро» Дмитрий Беляев. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы круглого

АО «Промышленные инновации» завершило вторую очередь внедрения программных роботов в ПАО «Русгидро» омпанию «Росатома» «Твэл») завершило вторую очередь проекта по внедрения программных роботов в ПАО «Русгидро». Работы по программной роботизации бизнес-процессов проведены на базе российского п

CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила отечественную HRM-систему в «Русгидро» CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила систему управления персоналом (HRM) на базе отечественной платформы «1С:Предприятие» в «Русгидро» в рамках программы импортозамещения. В результате внедрения у предприятия вырастет эффективность кадровых процессов: время подготовки отчетности сократится на 20%, а затраты на развит

«Русгидро» перешло на СУБД российского производства Tantor на основе PostgreSQL ПАО «Русгидро» перешло к промышленной эксплуатации СУБД и платформы администрирования и мониторинг

CorpSoft24 масштабирует подсистему «Налоговый мониторинг» в «Русгидро» Специалисты CorpSoft24 масштабируют проект по внедрению подсистемы «Налоговый мониторинг группы Русгидро» на платформе «1С» для нескольких дочерних обществ энергетической компании. В ПАО «Д

Positive Technologies и «Русгидро» будут работать над защитой активов холдинга от киберугроз «Русгидро» и Positive Technologies подписали меморандум, направленный на повышение кибербезопасности холдинга, включая его дочерние зависимые общества, сообщили CNews представители Positive Tech

CorpSoft24 разработала подсистему «Налоговый мониторинг» для «РусГидро» пании CorpSoft24 завершили проект по разработке и внедрению подсистемы «Налоговый мониторинг Группы РусГидро» на платформе «1С» для ПАО «Красноярскэнергосбыт» (подразделение «РусГидро»).

«Русгидро» отказалось от поставок Astra Linux и «Р7-офиса». Компанию подозревают в пристрастии к скандально известному ПО Разрыв софтверных договоров Как выяснил CNews, государственная группа «Русгидро», которая объединяет более 60 гидроэлектростанций в нашей стране, разорвало масштабные договоры на поставку российской ОС Astra Linux одноименного разработчика и отечественного офисног

«Русгидро» переводит управление инвестициями с Microsoft Excel на российскую ИТ-платформу От таблиц Excel к российскому ПО Как выяснил CNews, государственная группа «Русгидро», которая объединяет более 60 гидроэлектростанций в нашей стране, намерена создать д

Бойкот поставщиков свел к 0,07% экономию при миграции огромной ИС с ПО Microsoft Несостоявшаяся переторжка «Русгидро» Как выяснил CNews, в государственная группа «Русгидро», которая объединяет б

«Русгидро» на 100 млн руб. закупает российские ОС и офисы Отечественные ОС и офисный пакет Как выяснил CNews, государственная группа «Русгидро», которая объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, готова потратить 108,5 м