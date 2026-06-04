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РусГидро ПАО ГидроОГК

РусГидро ПАО - ГидроОГК

Группа «РусГидро» — крупнейший российский энергетический холдинг, который объединяет более 60 гидроэлектростанций, тепловые электростанции и электросетевые активы, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 65 дел, на cумму 42 158 219 185 ₽*

Судебные дела (65) на сумму 42 158 219 185 ₽*
в качестве истца (36) на сумму 27 639 461 369 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 15 007 561 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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04.06.2026 «Ростелеком» и «РусГидро» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровой трансформации

«Ростелеком» и «РусГидро» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на реализацию совместных проектов цифровой трансформации. Документ предусматривает развитие партнерства в области по
19.05.2026 «Аквариус» и «РусГидро» обеспечат технологическую независимость цифровой инфраструктуры объектов генерации

Компании «Аквариус» и «РусГидро» объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленное на внедрение отечественной радиоэлектронной продукции в цифровую инфраструктуру объектов генерации. Стороны совместно з
18.05.2026 «РусГидро» при помощи ИИ и дронов повысило эффективность мониторинга состояния гидротехнических сооружений ГЭС на 90%

«РусГидро» внедрило цифровую технологию обследования гидротехнических сооружений (ГТС) – плоти
05.03.2026 «МегаФон» обеспечит работу системы учета электроэнергии «РусГидро»

Интеллектуальная система учета «РусГидро», российской энергетической компании, мигрировала в облако «МегаФона». Она охватывает 1,2 млн умных приборов контроля электроэнергии, автоматически передающих показания энергопотреблен
13.02.2026 «РусГидро» завершило перевод финансовой отчетности и бизнес-планирования на российскую платформу

«РусГидро» успешно завершило проект по переводу финансовой отчетности и бизнес-планирования с платформы IBM Cognos на российское программное обеспечение (ПО) «Форсайт. Бюджетирование». Проект яв
09.12.2025 ИТ-холдинг «Т1» проводит крупный проект по импортозамещению в компании «РусГидро»

ИТ-холдинг «Т1» реализует масштабный проект по переходу электроэнергетического холдинга «РусГидро» с SAP на отечественную платформу «1С», обеспечивающую автоматизацию финансово-эконо
26.11.2025 «Русгидро» о плюсах работы с российскими разработчиками: Знакомимся, вызываем на ковер, добиваемся трансформации ПО под себя

«Русгидро» и миллиарды Крупнейшая гидрогенерирующая компания Россия «Русгидро» потратил
10.11.2025 Одна из крупнейших в мире гидрогенерирующих компаний отдает на аутсорсинг свою «умную» систему учета электроэнергии

Комплексный аутсорсинг Как выяснил CNews, «РусГидро» и ее дочерние общества хотят передать на аутсорсинг практически всю технологическую и инфраструктурную часть своей интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУ) внешнему подрядч
16.10.2025 Компания РусГидро провела круглый стол в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя»

компании, следуя рекомендациям Минцифры, уже удвоили ИТ-расходы за период с 2022 по 2024 год, а новые методические рекомендации предписывают ежегодный прирост на 15%, начиная с 2025 года. Например, в РусГидро импортозамещение значимых объектов КИИ (критической информационной инфраструктуры) – один из самых значительных по затратам процессов. План по переводу КИИ только одной компании на дов
03.09.2025 «РусГидро» разработало и внедрило информационную систему топливообеспечение

Группа «РусГидро» реализовала проект по внедрению собственной информационной системы топливообеспечения (ИСТО) на энергетических объектах Дальневосточной генерирующей компании, которая является главным
20.06.2025 НОТА и «РусГидро» планируют совместное развитие решений в области искусственного интеллекта

Вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «РусГидро» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнеры сосредоточатся на со
20.06.2025 РусГидро и Ростелеком запускают масштабный проект по защите данных

На Петербургском международном экономическом форуме заключено стратегическое соглашение между ПАО «РусГидро» и ведущим российским разработчиком решений в области информационной безопасности –

20.06.2025 РусГидро объединяет усилия с ИТ-холдингом Т1 для цифровой трансформации

Крупнейшая российская электроэнергетическая компания РусГидро и ИТ-холдинг Т1 заключили соглашение о партнерстве, которое позволит ускорить цифров
20.02.2025 Платформа Knomary для обучения персонала внедрена «РусГидро»

Компания Knomary (входит в «Группу Астра») объявляет о реализации проекта по внедрению в «РусГидро» системы управления обучением и развитием персонала, в основе которого лежит програм
19.02.2025 «РусГидро» внедрила российскую систему электронного документооборота Documino

Проект реализован в ГК «РусГидро» в рамках цифровой трансформации и импортозамещения для повышения эффективности проц
17.12.2024 100% офисных рабочих мест в «РусГидро» переведено на российское программное обеспечение

100% офисных рабочих мест в «РусГидро» переведено на российское программное обеспечение, заявил директор департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро» Сергей Хомяков. Об этом CNews сообщили

27.09.2024 «РусГидро» внедрит в бизнес-процессы российскую платформу VK WorkSpace

«РусГидро» и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились внедрять российскую коммуникационную платформу VK WorkSpace в бизнес-процессы группы «РусГидро». Платформа
10.09.2024 «Русгидро» мигрирует с SAP на «1С»

SAP уходит в прошлое Разработка учетной системы на базе платформы «1С», которая заменит используемую сегодня в компании SAP, ведется «Русгидро» с февраля 2024 г. вместе с компанией холдинг «Т1» в рамках импортозамещения. Об этом CNews сообщила компания «Русгидро». «Русгидро» и вендор отечественного программного

10.09.2024 «РусГидро» импортозамещает SAP

«РусГидро» и вендор отечественного программного обеспечения «Нота» (холдинг «Т1») заключили соглашение о сотрудничестве. Партнеры планируют реализовать ряд проектов в сфере импортозамещения инфо
25.07.2024 CorpSoft24 организовала процесс управления НСИ для компании «Колымаэнерго»

Компания CorpSoft24 адаптировала механизмы обмена данными между единой учетной системой «Колымаэнерго» и единой системой управления нормативно-справочной информацией «РусГидро». «Колымаэнерго» – дочернее предприятие «Русгидро» – производитель электроэнергии на Крайнем Севере, отвечающий за бесперебойное централизованное снабжение энергоресурсами Магад
12.07.2024 IVA Technologies и «РусГидро» заключили партнерское соглашение

IVA Technologies, российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, и электроэнергетический холдинг «РусГидро», подписали соглашение о сотрудничестве в целях внедрения российских технологий и решения задач импортозамещения. Целью данного соглашения является внедрение российских технологий и ре
23.05.2024 «РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере

«РусГидро» подписало пакет соглашений с крупными отечественными ИТ-компаниями. Об этом CNews сообщили представители «РусГидро». «Мы считаем переход на российское программное обеспечение к
22.05.2024 «Группа Астра» стала стратегическим партнером ПАО «РусГидро»

«Группа Астра» и публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» (ПАО «РусГидро») подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Предмет

23.04.2024 Дмитрий Балдин, «РусГидро»: Вынужденный переход на open source приводит к увеличению поверхности кибератак

портным, оказались более устойчивы к сложившимся обстоятельствам, а также продемонстрировали более высокий уровень готовности к отражению массовых кибератак, волна которых захлестнула нашу страну. В «РусГидро» к началу 2022 года мы импортозаместили практически 100% зарубежных ИБ-продуктов и уже успешно эксплуатировали российский решения в нашем SOC-центре, поэтому противостояли компьютерным
04.04.2024 «РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере

«РусГидро» и российский разработчик программного обеспечения «Даком М» договорились о комплексной интеграции облачной платформы SpaceVM и платформы виртуализации рабочих столов Space VDI в ИТ-ин
01.04.2024 «Иксар» совместно с энергетиками «РусГидро» испытывают отечественную дополненную реальность

Команда «Иксар» совместно с компанией «РусГидро» провела успешные испытания технологий и устройств дополненной реальности на базе отечественной программной платформы «Иксар» на двух ГЭС «Кабардино-Балкарского филиала» «РусГидро

01.03.2024 «РусГидро» переводит финансовую отчетность и бизнес-планирование на российскую платформу

В «РусГидро» стартовал проект по замене зарубежной платформы финансовой отчетности и процессов бизнес-планирования IBM Cognos на российскую платформу «Форсайт. Бюджетирование». Цель проекта – мигр
03.11.2023 Группа «Русгидро» на 8 тыс. мест развернула единую систему обработки первичных финансово-хозяйственных документов и ЮЗЭДО на базе «1С:Документооборота»

ПД» завершила масштабный проект внедрения системы «1С:Документооборот КОРП» на предприятиях группы «Русгидро». Система электронного документооборота, охватившая более 8000 рабочих мест, помогла
11.10.2023 «Русгидро» теряет деньги из-за низкого качества российских электромобилей

«Детские болезни» Evolute В «Русгидро» недовольны качеством отечественных электромобилей Evolute, заявил генеральный директор ЭЗС «Русгидро» Дмитрий Беляев. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы круглого
26.06.2023 АО «Промышленные инновации» завершило вторую очередь внедрения программных роботов в ПАО «Русгидро»

омпанию «Росатома» «Твэл») завершило вторую очередь проекта по внедрения программных роботов в ПАО «Русгидро». Работы по программной роботизации бизнес-процессов проведены на базе российского п
15.06.2023 CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила отечественную HRM-систему в «Русгидро»

CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила систему управления персоналом (HRM) на базе отечественной платформы «1С:Предприятие» в «Русгидро» в рамках программы импортозамещения. В результате внедрения у предприятия вырастет эффективность кадровых процессов: время подготовки отчетности сократится на 20%, а затраты на развит
13.06.2023 «Русгидро» перешло на СУБД российского производства Tantor на основе PostgreSQL

ПАО «Русгидро» перешло к промышленной эксплуатации СУБД и платформы администрирования и мониторинг
31.01.2023 CorpSoft24 масштабирует подсистему «Налоговый мониторинг» в «Русгидро»

Специалисты CorpSoft24 масштабируют проект по внедрению подсистемы «Налоговый мониторинг группы Русгидро» на платформе «1С» для нескольких дочерних обществ энергетической компании. В ПАО «Д
12.10.2022 Positive Technologies и «Русгидро» будут работать над защитой активов холдинга от киберугроз

«Русгидро» и Positive Technologies подписали меморандум, направленный на повышение кибербезопасности холдинга, включая его дочерние зависимые общества, сообщили CNews представители Positive Tech
14.04.2022 CorpSoft24 разработала подсистему «Налоговый мониторинг» для «РусГидро»

пании CorpSoft24 завершили проект по разработке и внедрению подсистемы «Налоговый мониторинг Группы РусГидро» на платформе «1С» для ПАО «Красноярскэнергосбыт» (подразделение «РусГидро»).
14.02.2022 «Русгидро» отказалось от поставок Astra Linux и «Р7-офиса». Компанию подозревают в пристрастии к скандально известному ПО

Разрыв софтверных договоров Как выяснил CNews, государственная группа «Русгидро», которая объединяет более 60 гидроэлектростанций в нашей стране, разорвало масштабные договоры на поставку российской ОС Astra Linux одноименного разработчика и отечественного офисног
09.02.2022 «Русгидро» переводит управление инвестициями с Microsoft Excel на российскую ИТ-платформу

От таблиц Excel к российскому ПО Как выяснил CNews, государственная группа «Русгидро», которая объединяет более 60 гидроэлектростанций в нашей стране, намерена создать д
02.12.2021 Бойкот поставщиков свел к 0,07% экономию при миграции огромной ИС с ПО Microsoft

Несостоявшаяся переторжка «Русгидро» Как выяснил CNews, в государственная группа «Русгидро», которая объединяет б
03.11.2021 «Русгидро» на 100 млн руб. закупает российские ОС и офисы

Отечественные ОС и офисный пакет Как выяснил CNews, государственная группа «Русгидро», которая объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, готова потратить 108,5 м
27.10.2021 «Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии»

Отмена итогов тендера «Русгидро» Как выяснил CNews, государственная группа «Русгидро», которая объединяет бол

Публикаций - 376, упоминаний - 548

РусГидро ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

9594 64
SAP SE 5601 44
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 35
Ростелеком 10948 33
РусГидро ИТ сервис 38 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
Microsoft Corporation 25775 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 21
Oracle Corporation 7074 21
Крок - Croc 1964 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 16
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 15
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 15
МегаФон 10742 15
Cisco Systems 5372 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 15
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 14
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 14
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 14
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 13
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 13
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 29 13
АйТи 1519 12
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 11
MIND Software - Майнд Софт 72 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 11
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 10
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 10
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 10
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 10
Dell EMC 5180 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Citrix Systems 868 10
Docsvision - ДоксВижн 1060 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 61
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 45
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
РЖД - Российские железные дороги 2096 39
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 38
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 35
Газпром ПАО 1493 31
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 30
Роснефть НК - нефтяная компания 562 25
Газпром нефть 725 25
Транснефть 335 23
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 23
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 22
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 18
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 17
Почта России ПАО 2370 17
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
Россети Ленэнерго 1699 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 16
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 15
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 15
Северсталь ПАО - Severstal 629 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 14
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 14
МКБ - Московский кредитный банк 657 14
Русагро Группа Компаний 379 14
ПСБ - Промсвязьбанк 963 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 13
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 13
Сургутнефтегаз - СНГ 288 12
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 12
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 12
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 55
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 48
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 36
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 26
Федеральное казначейство России 1949 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 10
МИК - Московский инновационный кластер 185 9
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 4
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 4
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 179
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 136
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 114
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 94
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 74
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 67
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 65
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 61
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 55
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 53
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 49
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 41
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 40
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 39
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 37
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 34
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 33
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 33
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 33
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 33
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 31
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 30
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 29
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 28
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 28
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 27
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 25
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 24
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 24
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 22
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 21
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 21
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 19
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 19
Linux OS 11533 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
Новые облачные технологии - МойОфис 958 19
Юниверс дата - Юниверс MDM 43 16
1С:ERP Управление предприятием 841 15
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 38 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 13
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 58 13
Microsoft Windows 16882 13
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
МТС Exolve 150 10
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 10
Google Android 15243 10
Microsoft Office 4170 10
НКТ - Р7-Офис 543 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 8
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 8
Apple iOS 8583 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 6
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 6
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 114 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 5
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 5
Шадаев Максут 1210 19
Хомяков Сергей 65 17
Нестеров Алексей 175 15
Лихницкий Павел 71 15
Бандурин Гаральд 15 15
Павлов Александр 121 14
Чариков Александр 17 14
Желтухин Вадим 72 14
Путятинский Сергей 112 13
Абдрахманов Рустам 41 13
Пуртов Кирилл 64 13
Бондаренко Алексей 47 13
Окладникова Ирина 29 13
Фогельсон Виктор 50 13
Уткин Владислав 47 12
Кирьянова Александра 169 11
Ерофеев Максим 33 11
Телевинов Сергей 39 11
Толокнов Андрей 39 11
Панченко Иван 197 10
Биккужин Рамиль 70 10
Васильев Сергей 69 10
Закоржевский Вячеслав 94 10
Шадрин Виталий 9 9
Чурсин Дмитрий 87 9
Сварник Павел 37 9
Зарубинский Игорь 40 9
Серова Елена 320 9
Булгаков Кирилл 133 9
Фисенко Лев 62 9
Груздев Антон 45 9
Гуральник Павел 36 9
Мухин Денис 58 9
Карасев Алексей 22 9
Смоляров Дмитрий 10 9
Григоренко Вадим 58 9
Калашников Артем 18 9
Юдин Антон 17 9
Шаповалова Ирина 18 9
Перунов Александр 15 9
Россия - РФ - Российская федерация 166167 307
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 87
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 26
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 21
Казахстан - Республика 6048 15
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 14
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Европа 24964 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 10
Украина 7928 10
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 9
Россия - ДФО - Магаданская область 533 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 8
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 7
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 6
Россия - УФО - Тюменская область 1365 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 6
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 6
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Канада 5081 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Россия - УФО - Челябинская область 1512 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 5
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 5
Япония 13807 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 5
Индия - Bharat 5869 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 146
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 98
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 94
Энергетика - Energy - Energetically 5855 94
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 56
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 51
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 44
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 43
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 38
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 35
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 24
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 22
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RUSCADASEC 2 2
TProger 2 2
ЭнергоРынок 11 2
Металлоснабжение и сбыт 18 2
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 2
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 2
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Radicati Group 26 2
Forrester Research 834 2
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
S&P 500 565 1
Автостат 55 1
Forbes Global 2000 50 1
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Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
SmartMarketing 74 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Gartner Magic Quadrant SCM - Supply Chain Planning System 2 1
Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 1
Gartner ECM 4 1
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
РАН - Российская академия наук 2122 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
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НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
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РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
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University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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