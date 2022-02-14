Индексная книга CNews*
РусГидро ПАО ГидроОГК
Публикаций - 206, упоминаний - 314
РусГидро ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бандурин Гаральд 15 10
|Серова Елена 317 9
|Шадрин Виталий 9 9
|Смоляров Дмитрий 8 8
|Цветков Юрий 9 7
|Бартенева Мария 25 7
|Гимранов Ринат 62 6
|Козлов Михаил 167 6
|Строкович Антон 51 5
|Кукшев Вячеслав 12 5
|Щеканов Александр 8 5
|Хитрик Игорь 5 5
|Аншина Марина 76 5
|Нейман Игорь 5 5
|Родионов Александр 31 5
|Любимов Игорь 6 5
|Давыдов Олег 9 5
|Филатов Александр 10 5
|Петров Владимир 15 5
|Корнеев Сергей 81 5
|Новиков Евгений 40 5
|Зеленова Екатерина 6 5
|Калюжный Игорь 26 4
|Гоцуцов Сергей 17 4
|Зыков Игорь 8 4
|Кудрявцев Олег 7 4
|Приданкин Андрей 30 4
|Масенков Владислав 10 4
|Калина Роман 61 4
|Дюбанов Анатолий 92 4
|Галактионов Вячеслав 8 4
|Носов Михаил 17 4
|Симаков Олег 111 4
|Медведев Дмитрий 1604 4
|Иванов Сергей 360 4
|Матвеева Татьяна 84 4
|Газизов Алексей 11 4
|Кравченко Константин 75 4
|Ткачёв Роман 27 4
|Шевченко Владимир 138 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200049, в очереди разбора - 924566.
Создано именных указателей - 93754.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200049, в очереди разбора - 924566.
Создано именных указателей - 93754.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.