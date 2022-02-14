Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 93754
ИКТ 8209
Организации 6231
Ведомства 1318
Ассоциации 668
Технологии 2932
Системы 17737
Персоны 33320
География 1537
Статьи 1223
Пресса 886
ИАА 594
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1547
Мероприятия 821

РусГидро ПАО ГидроОГК

РусГидро ПАО - ГидроОГК


14.02.2022 «Русгидро» отказалось от поставок Astra Linux и «Р7-офиса». Компанию подозревают в пристрастии к скандально известному ПО
09.02.2022 «Русгидро» переводит управление инвестициями с Microsoft Excel на российскую ИТ-платформу
02.12.2021 Бойкот поставщиков свел к 0,07% экономию при миграции огромной ИС с ПО Microsoft
03.11.2021 «Русгидро» на 100 млн руб. закупает российские ОС и офисы
27.10.2021 «Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии»
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО
06.04.2021 «Техносерв консалтинг» внедряет систему налогового мониторинга для «Русгидро»
20.05.2020 «Русгидро» и «Ростелеком» будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации
24.12.2019 «Русгидро» внедряет систему предиктивной аналитики «ПРАНА»
27.03.2019 «Русгидро» перешла на отечественную систему поддержки пользователей Naumen Service Desk
30.11.2018 «Ланит» перевел документооборот в «Русгидро» на российскую платформу Landocs
29.11.2018 «Русгидро» перевела 12,5 тыс. сотрудников с американской СЭД на российскую
12.07.2017 Создан промышленный микрокомпьютер на «Эльбрусах» для «Росатома», «Русгидро» и РЖД
25.10.2016 «Якутская ГРЭС-2» доверила «РусГидро ИТ Сервис» обслуживание информационно-справочной системы
20.08.2015 «Русгидро» повысило защиту от угроз ИБ с помощью Digital Design
17.07.2015 Единый контактный центр «ЭСК РусГидро» создан с помощью технологий Avaya
13.07.2015 «Русгидро» не заплатило 100 млн руб. за долю в IT Energy
02.07.2015 A-security внедряет комплексную систему управления ИБ в «РусГидро»
08.06.2015 В «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» внедрена централизованная система учета
28.01.2015 JaCarta Management System внедрена в ИТ-инфраструктуру «РусГидро»
28.07.2014 «Астерос» построила ИТ-инфраструктуру для нового офиса «РусГидро»
25.02.2014 «Техносерв» завершил первый этап внедрения SAP ERP в «РусГидро»
10.12.2013 «Техносерв» и «РусГидро» приступили к внедрению SAP ERP
01.08.2013 «РусГидро» внедрила унифицированную систему бизнес-планирования на базе IBM Cognos
03.06.2013 «А-секьюрити» внедрила систему обеспечения безопасности в «РусГидро»
31.07.2012 «Астерос» модернизировал ЦОД «РусГидро»
25.04.2012 SAP защитит «Русгидро» от террористов
24.04.2012 «РусГидро» оптимизирует управление персоналом с помощью SAP ERP HCM
05.09.2011 «РусГидро» под защитой «Лаборатории Касперского»
21.06.2011 «Астерос» создает ИТ-платформу нового офиса «РусГидро»
24.05.2011 «АйТи» подключила 9 станций Каскада Кубанских ГЭС к корпоративной сети «РусГидро»
24.06.2010 "РусГидро" займется энергоэффективностью в Санкт-Петербурге
04.03.2010 "РусГидро": итоговая оценка состояния плотины СШ ГЭС будет дана в конце 2010 года
04.03.2010 "РусГидро": СШ ГЭС находится в нормальном состоянии
11.01.2010 CNews TV. \"Русгидро\": как создать электронный документооборот
29.12.2009 СЭД для ГЭС: "РусГидро" автоматизировала документооборот
25.12.2009 Парламентская комиссия по СШ ГЭС доложила Думе свои выводы
03.11.2009 На Бурейской ГЭС закончены плановые ремонты гидроагрегатов
22.09.2009 "РусГидро" оценивает строительство Эвенкийской ГЭС в 600 млрд. руб.

Публикаций - 206, упоминаний - 314

РусГидро ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 16
6072 13
IBM - International Business Machines Corp 8941 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 12
Oracle Corporation 6035 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 11
Microsoft Corporation 22497 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 10
Docsvision - ДоксВижн 948 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 9
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 9
Крок - Croc 1616 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 9
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 7
Intel Corporation 11262 7
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 298 6
Software AG & IDS Scheer 196 6
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 6
Телеком-защита 52 6
Cisco Systems 4720 5
GMCS 341 5
SAP CIS - САП СНГ 821 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 5
АйТи 1179 5
Ланит - Норбит - Norbit 270 5
VMware 2025 5
РусГидро ИТ сервис 8 5
Логика Бизнеса 215 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 624 5
РТИ Микрон - Micron 851 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 4
Dell EMC 4736 4
InterProCom - Интерпроком 22 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 4
Корус Консалтинг ГК 1014 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 282 4
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 90 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 28
РЖД - Российские железные дороги 1458 26
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 23
Газпром ПАО 1008 22
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 21
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 16
Роснефть НК 434 16
X5 Group 709 14
Почта России ПАО 1853 14
ПСБ - Промсвязьбанк 682 13
Газпром нефть 439 13
Транснефть 232 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 12
Аэрофлот - Aeroflot 648 10
Россети Ленэнерго 786 10
Альфа-Банк 1476 9
Сургутнефтегаз - СНГ 193 9
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 9
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 8
Алроса АК 118 8
Башнефть ПАО АНК 118 8
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 7
Северсталь ПАО - Severstal 308 7
Связной ГК 1190 7
РСХБ - Россельхозбанк 228 7
ВТБ - ВТБ24 658 7
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 6
Ростех - Вертолеты России 149 6
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 9 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 6
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 19 6
Лукойл Информ 87 6
Русагро Группа Компаний 182 5
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 5
Открытие ФК 2713 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 15
Федеральное казначейство России 1345 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 10
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 9
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 177 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 61 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 44 4
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 33 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 4
Правительство Челябинской области 39 4
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 45 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 82 4
МЧС РФ - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 50 3
Президент Российской Федерации 3770 3
Минкультуры РФ ГИВЦ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 3
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 6 3
Альянстрансатом 6 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Администрация Твери 4 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 50
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 45
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 13
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 12
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 8
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 850 8
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 383 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 6
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 5
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 5
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 1467 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1955 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 641 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 9
Microsoft Office 3247 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 7
Microsoft Windows 2000 2856 7
Linux OS 7669 7
OpenText Documentum 350 6
Ланит LanDocs 64 6
Новые облачные технологии - МойОфис 381 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 5
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 73 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 5
Microsoft SQL Server 1416 5
Microsoft Windows 10 11713 3
Microsoft Office Excel 818 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 231 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 3
Google Android 11959 3
InterProCom Аксиома 38 3
Apple iOS 6422 3
Apple iPad 3663 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 2
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 221 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 157 2
Крок Акселератор 3 2
ReactOS 11 2
Aerodisk vAIR 24 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 69 2
Microsoft Windows 2104 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 48 2
Крок - Цифровой рабочий 60 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 154 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 192 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 84 2
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 44 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 2
Бандурин Гаральд 15 10
Серова Елена 317 9
Шадрин Виталий 9 9
Смоляров Дмитрий 8 8
Цветков Юрий 9 7
Бартенева Мария 25 7
Гимранов Ринат 62 6
Козлов Михаил 167 6
Строкович Антон 51 5
Кукшев Вячеслав 12 5
Щеканов Александр 8 5
Хитрик Игорь 5 5
Аншина Марина 76 5
Нейман Игорь 5 5
Родионов Александр 31 5
Любимов Игорь 6 5
Давыдов Олег 9 5
Филатов Александр 10 5
Петров Владимир 15 5
Корнеев Сергей 81 5
Новиков Евгений 40 5
Зеленова Екатерина 6 5
Калюжный Игорь 26 4
Гоцуцов Сергей 17 4
Зыков Игорь 8 4
Кудрявцев Олег 7 4
Приданкин Андрей 30 4
Масенков Владислав 10 4
Калина Роман 61 4
Дюбанов Анатолий 92 4
Галактионов Вячеслав 8 4
Носов Михаил 17 4
Симаков Олег 111 4
Медведев Дмитрий 1604 4
Иванов Сергей 360 4
Матвеева Татьяна 84 4
Газизов Алексей 11 4
Кравченко Константин 75 4
Ткачёв Роман 27 4
Шевченко Владимир 138 4
Россия - РФ - Российская федерация 108428 126
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 12
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 665 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 7
Казахстан - Республика 4467 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 6
Россия - ДФО - Магаданская область 309 6
Украина 6212 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 6
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 201 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 5
Россия - УФО - Челябинская область 932 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 4
Россия - УФО - Тюменская область 838 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 4
Япония 10069 4
Солнечная система - Solar system 2236 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 4
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
Азия - Азиатский регион 3803 4
Россия - ПФО - Самарская область 939 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 475 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 3
Россия - Сибирь 1579 3
Канада 3319 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 343 3
Кипр - Республика 373 3
Европа 12319 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 358 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 58
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 18
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 18
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 7
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 4
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 277 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 32
TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
CNews RND - R&D.CNews 2112 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
Forbes - Форбс 591 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 60 1
РИА Новости 766 1
Вести 24 - Российский информационный канал 29 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 17
Gartner - Гартнер 3301 6
IDC - International Data Corporation 4671 5
Forrester Research 810 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 1
TAdviser Report 6 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
S&P 500 226 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
SmartMarketing 73 1
Moody's Investors Service 135 1
Forbes Global 2000 32 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
500 Startups 4742 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 7 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 54 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
Softline Education - Академия АйТи 55 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 90 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 16 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 6 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 24 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 18
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
itSMF - IT Service Management Forum 28 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
CNews AWARDS - награда 347 1
SAP Forum 29 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 20 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200049, в очереди разбора - 924566.
Создано именных указателей - 93754.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM

Недорогие и надежные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором

Показать еще

Наука

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября