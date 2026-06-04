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РусГидро ПАО ГидроОГК
Группа «РусГидро» — крупнейший российский энергетический холдинг, который объединяет более 60 гидроэлектростанций, тепловые электростанции и электросетевые активы, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 65 дел, на cумму 42 158 219 185 ₽*
СОБЫТИЯ
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|04.06.2026
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«Ростелеком» и «РусГидро» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровой трансформации
«Ростелеком» и «РусГидро» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на реализацию совместных проектов цифровой трансформации. Документ предусматривает развитие партнерства в области по
|19.05.2026
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«Аквариус» и «РусГидро» обеспечат технологическую независимость цифровой инфраструктуры объектов генерации
Компании «Аквариус» и «РусГидро» объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленное на внедрение отечественной радиоэлектронной продукции в цифровую инфраструктуру объектов генерации. Стороны совместно з
|18.05.2026
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«РусГидро» при помощи ИИ и дронов повысило эффективность мониторинга состояния гидротехнических сооружений ГЭС на 90%
«РусГидро» внедрило цифровую технологию обследования гидротехнических сооружений (ГТС) – плоти
|05.03.2026
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«МегаФон» обеспечит работу системы учета электроэнергии «РусГидро»
Интеллектуальная система учета «РусГидро», российской энергетической компании, мигрировала в облако «МегаФона». Она охватывает 1,2 млн умных приборов контроля электроэнергии, автоматически передающих показания энергопотреблен
|13.02.2026
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«РусГидро» завершило перевод финансовой отчетности и бизнес-планирования на российскую платформу
«РусГидро» успешно завершило проект по переводу финансовой отчетности и бизнес-планирования с платформы IBM Cognos на российское программное обеспечение (ПО) «Форсайт. Бюджетирование». Проект яв
|09.12.2025
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ИТ-холдинг «Т1» проводит крупный проект по импортозамещению в компании «РусГидро»
ИТ-холдинг «Т1» реализует масштабный проект по переходу электроэнергетического холдинга «РусГидро» с SAP на отечественную платформу «1С», обеспечивающую автоматизацию финансово-эконо
|26.11.2025
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«Русгидро» о плюсах работы с российскими разработчиками: Знакомимся, вызываем на ковер, добиваемся трансформации ПО под себя
«Русгидро» и миллиарды Крупнейшая гидрогенерирующая компания Россия «Русгидро» потратил
|10.11.2025
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Одна из крупнейших в мире гидрогенерирующих компаний отдает на аутсорсинг свою «умную» систему учета электроэнергии
Комплексный аутсорсинг Как выяснил CNews, «РусГидро» и ее дочерние общества хотят передать на аутсорсинг практически всю технологическую и инфраструктурную часть своей интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУ) внешнему подрядч
|16.10.2025
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Компания РусГидро провела круглый стол в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя»
компании, следуя рекомендациям Минцифры, уже удвоили ИТ-расходы за период с 2022 по 2024 год, а новые методические рекомендации предписывают ежегодный прирост на 15%, начиная с 2025 года. Например, в РусГидро импортозамещение значимых объектов КИИ (критической информационной инфраструктуры) – один из самых значительных по затратам процессов. План по переводу КИИ только одной компании на дов
|03.09.2025
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«РусГидро» разработало и внедрило информационную систему топливообеспечение
Группа «РусГидро» реализовала проект по внедрению собственной информационной системы топливообеспечения (ИСТО) на энергетических объектах Дальневосточной генерирующей компании, которая является главным
|20.06.2025
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НОТА и «РусГидро» планируют совместное развитие решений в области искусственного интеллекта
Вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «РусГидро» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнеры сосредоточатся на со
|20.06.2025
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РусГидро и Ростелеком запускают масштабный проект по защите данных
На Петербургском международном экономическом форуме заключено стратегическое соглашение между ПАО «РусГидро» и ведущим российским разработчиком решений в области информационной безопасности –
|20.06.2025
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РусГидро объединяет усилия с ИТ-холдингом Т1 для цифровой трансформации
Крупнейшая российская электроэнергетическая компания РусГидро и ИТ-холдинг Т1 заключили соглашение о партнерстве, которое позволит ускорить цифров
|20.02.2025
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Платформа Knomary для обучения персонала внедрена «РусГидро»
Компания Knomary (входит в «Группу Астра») объявляет о реализации проекта по внедрению в «РусГидро» системы управления обучением и развитием персонала, в основе которого лежит програм
|19.02.2025
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«РусГидро» внедрила российскую систему электронного документооборота Documino
Проект реализован в ГК «РусГидро» в рамках цифровой трансформации и импортозамещения для повышения эффективности проц
|17.12.2024
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100% офисных рабочих мест в «РусГидро» переведено на российское программное обеспечение
100% офисных рабочих мест в «РусГидро» переведено на российское программное обеспечение, заявил директор департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро» Сергей Хомяков. Об этом CNews сообщили
|27.09.2024
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«РусГидро» внедрит в бизнес-процессы российскую платформу VK WorkSpace
«РусГидро» и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились внедрять российскую коммуникационную платформу VK WorkSpace в бизнес-процессы группы «РусГидро». Платформа
|10.09.2024
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«Русгидро» мигрирует с SAP на «1С»
SAP уходит в прошлое Разработка учетной системы на базе платформы «1С», которая заменит используемую сегодня в компании SAP, ведется «Русгидро» с февраля 2024 г. вместе с компанией холдинг «Т1» в рамках импортозамещения. Об этом CNews сообщила компания «Русгидро». «Русгидро» и вендор отечественного программного
|10.09.2024
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«РусГидро» импортозамещает SAP
«РусГидро» и вендор отечественного программного обеспечения «Нота» (холдинг «Т1») заключили соглашение о сотрудничестве. Партнеры планируют реализовать ряд проектов в сфере импортозамещения инфо
|25.07.2024
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CorpSoft24 организовала процесс управления НСИ для компании «Колымаэнерго»
Компания CorpSoft24 адаптировала механизмы обмена данными между единой учетной системой «Колымаэнерго» и единой системой управления нормативно-справочной информацией «РусГидро». «Колымаэнерго» – дочернее предприятие «Русгидро» – производитель электроэнергии на Крайнем Севере, отвечающий за бесперебойное централизованное снабжение энергоресурсами Магад
|12.07.2024
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IVA Technologies и «РусГидро» заключили партнерское соглашение
IVA Technologies, российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, и электроэнергетический холдинг «РусГидро», подписали соглашение о сотрудничестве в целях внедрения российских технологий и решения задач импортозамещения. Целью данного соглашения является внедрение российских технологий и ре
|23.05.2024
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«РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере
«РусГидро» подписало пакет соглашений с крупными отечественными ИТ-компаниями. Об этом CNews сообщили представители «РусГидро». «Мы считаем переход на российское программное обеспечение к
|22.05.2024
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«Группа Астра» стала стратегическим партнером ПАО «РусГидро»
«Группа Астра» и публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» (ПАО «РусГидро») подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Предмет
|23.04.2024
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Дмитрий Балдин, «РусГидро»: Вынужденный переход на open source приводит к увеличению поверхности кибератак
портным, оказались более устойчивы к сложившимся обстоятельствам, а также продемонстрировали более высокий уровень готовности к отражению массовых кибератак, волна которых захлестнула нашу страну. В «РусГидро» к началу 2022 года мы импортозаместили практически 100% зарубежных ИБ-продуктов и уже успешно эксплуатировали российский решения в нашем SOC-центре, поэтому противостояли компьютерным
|04.04.2024
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«РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере
«РусГидро» и российский разработчик программного обеспечения «Даком М» договорились о комплексной интеграции облачной платформы SpaceVM и платформы виртуализации рабочих столов Space VDI в ИТ-ин
|01.04.2024
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«Иксар» совместно с энергетиками «РусГидро» испытывают отечественную дополненную реальность
Команда «Иксар» совместно с компанией «РусГидро» провела успешные испытания технологий и устройств дополненной реальности на базе отечественной программной платформы «Иксар» на двух ГЭС «Кабардино-Балкарского филиала» «РусГидро
|01.03.2024
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«РусГидро» переводит финансовую отчетность и бизнес-планирование на российскую платформу
В «РусГидро» стартовал проект по замене зарубежной платформы финансовой отчетности и процессов бизнес-планирования IBM Cognos на российскую платформу «Форсайт. Бюджетирование». Цель проекта – мигр
|03.11.2023
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Группа «Русгидро» на 8 тыс. мест развернула единую систему обработки первичных финансово-хозяйственных документов и ЮЗЭДО на базе «1С:Документооборота»
ПД» завершила масштабный проект внедрения системы «1С:Документооборот КОРП» на предприятиях группы «Русгидро». Система электронного документооборота, охватившая более 8000 рабочих мест, помогла
|11.10.2023
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«Русгидро» теряет деньги из-за низкого качества российских электромобилей
«Детские болезни» Evolute В «Русгидро» недовольны качеством отечественных электромобилей Evolute, заявил генеральный директор ЭЗС «Русгидро» Дмитрий Беляев. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы круглого
|26.06.2023
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АО «Промышленные инновации» завершило вторую очередь внедрения программных роботов в ПАО «Русгидро»
омпанию «Росатома» «Твэл») завершило вторую очередь проекта по внедрения программных роботов в ПАО «Русгидро». Работы по программной роботизации бизнес-процессов проведены на базе российского п
|15.06.2023
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CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила отечественную HRM-систему в «Русгидро»
CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила систему управления персоналом (HRM) на базе отечественной платформы «1С:Предприятие» в «Русгидро» в рамках программы импортозамещения. В результате внедрения у предприятия вырастет эффективность кадровых процессов: время подготовки отчетности сократится на 20%, а затраты на развит
|13.06.2023
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«Русгидро» перешло на СУБД российского производства Tantor на основе PostgreSQL
ПАО «Русгидро» перешло к промышленной эксплуатации СУБД и платформы администрирования и мониторинг
|31.01.2023
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CorpSoft24 масштабирует подсистему «Налоговый мониторинг» в «Русгидро»
Специалисты CorpSoft24 масштабируют проект по внедрению подсистемы «Налоговый мониторинг группы Русгидро» на платформе «1С» для нескольких дочерних обществ энергетической компании. В ПАО «Д
|12.10.2022
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Positive Technologies и «Русгидро» будут работать над защитой активов холдинга от киберугроз
«Русгидро» и Positive Technologies подписали меморандум, направленный на повышение кибербезопасности холдинга, включая его дочерние зависимые общества, сообщили CNews представители Positive Tech
|14.04.2022
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CorpSoft24 разработала подсистему «Налоговый мониторинг» для «РусГидро»
пании CorpSoft24 завершили проект по разработке и внедрению подсистемы «Налоговый мониторинг Группы РусГидро» на платформе «1С» для ПАО «Красноярскэнергосбыт» (подразделение «РусГидро»).
|14.02.2022
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«Русгидро» отказалось от поставок Astra Linux и «Р7-офиса». Компанию подозревают в пристрастии к скандально известному ПО
Разрыв софтверных договоров Как выяснил CNews, государственная группа «Русгидро», которая объединяет более 60 гидроэлектростанций в нашей стране, разорвало масштабные договоры на поставку российской ОС Astra Linux одноименного разработчика и отечественного офисног
|09.02.2022
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«Русгидро» переводит управление инвестициями с Microsoft Excel на российскую ИТ-платформу
От таблиц Excel к российскому ПО Как выяснил CNews, государственная группа «Русгидро», которая объединяет более 60 гидроэлектростанций в нашей стране, намерена создать д
|02.12.2021
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Бойкот поставщиков свел к 0,07% экономию при миграции огромной ИС с ПО Microsoft
Несостоявшаяся переторжка «Русгидро» Как выяснил CNews, в государственная группа «Русгидро», которая объединяет б
|03.11.2021
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«Русгидро» на 100 млн руб. закупает российские ОС и офисы
Отечественные ОС и офисный пакет Как выяснил CNews, государственная группа «Русгидро», которая объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, готова потратить 108,5 м
|27.10.2021
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«Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии»
Отмена итогов тендера «Русгидро» Как выяснил CNews, государственная группа «Русгидро», которая объединяет бол
РусГидро ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 19
|Хомяков Сергей 65 17
|Нестеров Алексей 175 15
|Лихницкий Павел 71 15
|Бандурин Гаральд 15 15
|Павлов Александр 121 14
|Чариков Александр 17 14
|Желтухин Вадим 72 14
|Путятинский Сергей 112 13
|Абдрахманов Рустам 41 13
|Пуртов Кирилл 64 13
|Бондаренко Алексей 47 13
|Окладникова Ирина 29 13
|Фогельсон Виктор 50 13
|Уткин Владислав 47 12
|Кирьянова Александра 169 11
|Ерофеев Максим 33 11
|Телевинов Сергей 39 11
|Толокнов Андрей 39 11
|Панченко Иван 197 10
|Биккужин Рамиль 70 10
|Васильев Сергей 69 10
|Закоржевский Вячеслав 94 10
|Шадрин Виталий 9 9
|Чурсин Дмитрий 87 9
|Сварник Павел 37 9
|Зарубинский Игорь 40 9
|Серова Елена 320 9
|Булгаков Кирилл 133 9
|Фисенко Лев 62 9
|Груздев Антон 45 9
|Гуральник Павел 36 9
|Мухин Денис 58 9
|Карасев Алексей 22 9
|Смоляров Дмитрий 10 9
|Григоренко Вадим 58 9
|Калашников Артем 18 9
|Юдин Антон 17 9
|Шаповалова Ирина 18 9
|Перунов Александр 15 9
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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