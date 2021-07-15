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«Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО

Российский энергетический холдинг «Русгидро» выделил 350 млн руб. на развертывание системы управления фондами и активами на российской платформе взамен использования разрозненных решений, преимущественно на ПО американской IBM.

Миграция «Русгидро»

Как выяснил CNews, государственная группа «Русгидро», которая объединяет более 60 гидроэлектростанций в нашей стране, намерена создать на российской программной платформе информсистему управления фондами и активами предприятия (УФАП). На эти цели организация готова потратить 350 млн руб.

Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере, который был объявлен «Русгидро» 9 июля 2021 г. в формате конкурса. Заявки от претендентов станут приниматься до 27 июля. На определение победителя заказчик отвел себе два месяца — до 28 сентября.

Создаваемая информсистема призвана объединить в себе управление рядом процессов, многие из которые сейчас автоматизированы на американском программном продукте IBM Maximo, а частично контролируются «вручную» в таблицах Microsoft Excel,

В качестве альтернативного отечественного решения заказчик в явном виде (с указанием названия в техзадании) выбрал для проекта платформу «Аксиома» компании «Интерпроком». Продукт включен в реестр отечественного ПО при Минцифры. Безальтернативность выбора в пользу именно этой платформы в «Русгидро» на момент публикации данного материала объяснить CNews не смогли.

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Энергетический холдинг «Русгидро», объединяющий свыше 60 ГЭС, отказывается от ПО IBM в пользу российской платформы (на фото: Саяно-Шушенская ГЭС; входит в «Русгидро»)

В целом проект станет осуществляться в соответствии с планом мероприятий на период 2019-2021 гг. по переходу «Русгидро» на преимущественное использование отечественного ПО. Этот план был утвержден советом директоров организации 29 марта 2019 г.

Напомним, в конце мая 2021 г. CNews писал о сходном проекте по переезду с IBM Maximo на «Аксиому» строительной компании в составе РЖД, обладающей многомиллиардными финансовыми показателями. Позже стало известно, что победителем соответствующего тендера стал создатель «Аксиомы» — «Интерпроком».

Информсистемы «Русгидро» и их ПО

В тендерной документации отмечается, что в настоящее время в «Русгидро» функционирует множество информсистем на различных платформах. «Действующие на данный момент ИТ-системы имеют разную структуру, формат, доступ к данным происходит по разным интерфейсам, — говорится в описании. — Однако для эффективного управления обществом необходимо располагать сводной (агрегированной) информацией из разных информационных систем, что, в существующем ландшафте требует разработки специальных интеграционных решений».

В частности, в действующей системе УФАП ведение списка производственных активов (ПА), их классификация, ведение списка нормативных ремонтов и техобслуживания (ТО), обходов/осмотров и их технологических карт и т. д. реализованы на базе IBM Maximo (версия 7.6) в части учета только основного оборудования ГЭС. В части же учета оборудования систем технологического управления (СТУ) нормативов по их техобслуживанию в 2018-2019 гг. был разработан прототип ИС ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) СТУ на базе IBM Maximo с использованием модуля Scheduler.

Планирование работ по ТОиР, обходам и осмотрам ПА реализован в действующей ИС УФАП на базе IBM Maximo (версия 7.6). Планирование работ по обходам и осмотрам происходит вручную при помощи MS Excel. Для планирования работ по ТО на оборудовании систем технологического управления ГЭС был разработан прототип ИС ТОиР СТУ на базе IBM Maximo с использованием модуля Schedulerэ

Управление обходами и осмотрами и ТОиР ПА также реализованы на IBM Maximo в части ТОиР основного (первичного) оборудования. Управление выполнением работ по обходам и осмотрам выполняется вручную при помощи MS Excel.

В настоящий момент проектная, рабочая и исполнительная документация по ТОиР, обходам и осмотрам ПА хранится на различных ресурсах, доступ к которым ограничен. Хранение документов осуществляется в виде бумажных оригиналов в технических библиотеках объектов управления. Кроме того, на рабочих местах сотрудников эксплуатируемых объектов существуют слабо упорядоченные наборы файлов, а часть информации располагается в локальных хранилищах специальных программных приложений.

«По этой причине, в настоящее время отсутствуют общие критерии, механизмы и единая среда для поиска и совместного использования информации, — говорится в тендерной документации. — Филиалы размещают ремонтную документацию на информационном ресурсе — портале, при этом не производится автоматизированной проверки на полноту предоставленной документации. Обработка информации на бумажных носителях затрудняет поиски необходимых документов в сжатые сроки. Документы в электронном и бумажном формате существуют параллельно. Автоматизация данного процесса позволит решить описанные выше проблемы».

Что должен дать проект

Создавая новую информсистему управления фондами и активами предприятия на российской платформе, «Русгидро» рассчитывает добиться минимизации эксплуатационных затрат на поддержание в рабочем состоянии производственных активов и обеспечения эффективной системы контроля выполняемых работ.

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Также в планах заказчика оптимизация процессов подготовки и проведения ремонтов и ТО производственных активов и оборудования, поддержка принятия решений при планировании, подготовке и выполнении ТО и ремонте ПА, снижение финансовых и временных потерь, связанных с простоем оборудования, повышение надежности производственных активов, снижение аварийности оборудования за счет проведения своевременного и качественного ТОиР и пр.

Особенности платформы «Аксиома»

В марте 2017 г., после включения Аксиомы» в реестр российского ПО представители «Интерпрокома» отмечали, что эта платформа призвана помочь заказчикам оптимизировать управление физическими активами и сервисными службами, а также автоматизировать управление техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) и процессы эксплуатации имущества.

«В основу решения положен опыт работы и проекты внедрения в крупных российских коммерческих и государственных предприятиях из многих отраслей производственной сферы, от транспортных до торговых и сервисных компаний, — сообщал “Интерпроком”. — «”Аксиома” позволяет предприятиям перейти к проактивному управлению активами, добиваясь снижения простоев и эксплуатационных затрат, высвобождения ресурсов, повышения производительности и уровня обслуживания, отложенных расходов на замену и ремонт активов, позволяющих высвободить и перераспределить инвестиции. Решение может быть интегрировано с прогнозной аналитикой на основе статистических данных по работе оборудования и системой управления надежностью».

На сайте «Интерпрокома» говорится, что специалисты компании имеют более 10 лет практического опыта внедрения «Аксиомы» в России.

Масштабы деятельности «Русгидро»

Группа «Русгидро» позиционирует себя в качестве одного из крупнейших российских энергетических холдингов, лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии.

По данным организации, псостоянию на 31 декабря 2020 г. Российской Федерации принадлежит 61,7 % уставного капитала ПАО «Русгидро», банку ВТБ — 12,95 %, миноритарным акционерам — 20,1 %, общее количество размещенных акций — 439 288 905 849 (с учетом зарегистрированного уставного капитала). Общее количество акционеров «Русгидро» — 460 349.

Акции компании включены в котировальный список первого уровня и торгуются на Московской бирже (ранее — Фондовой бирже ММВБ). В июле 2008 г. была открыта программа глобальных депозитарных расписок, в июле 2009 г. расписки были допущены к обращению на основном рынке Лондонской фондовой биржи. В августе 2009 г. была открыта программа американских депозитарных расписок.

Помимо ГЭС, группа объединяет тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также в состав «Русгидро» входят геотермальные станции на Камчатке, высокоманевренные мощности Загорской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Московской области, используемые для выравнивания суточной неравномерности графика электрической нагрузки. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «Русгидро» составляет 38 ГВт.

Кроме эксплуатации действующих объектов «Русгидро» реализует инвестиционные проекты строительства ГЭС в различных регионах России. Самыми крупными из них являются строительство Усть-Среднеканской ГЭС (570 МВт) в Магаданской области и Красногорских МГЭС (49,8 МВт) в Карачаево-Черкесии.

Денис Воейков

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