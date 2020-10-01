Получите все материалы CNews по ключевому слову
IBM Maximo Asset Management
СОБЫТИЯ
|01.10.2020
|
Устранена уязвимость IBM Maximo, выявленная экспертами Positive Technologies
Уязвимость в системе IBM Maximo Asset Management была выявлена экспертами Positive Technologies Андреем Медовым и
|19.06.2020
|
Исправлена выявленная экспертами Positive Technologies уязвимость в IBM Maximo
Уязвимость в системе IBM Maximo Asset Management, обнаруженная экспертами Positive Technologies Арсением Шароглазо
|18.06.2018
|
Росатом строит системы управления АЭС на базе ПО IBM
ами эксплуатации, а также предоставление рекомендаций для создания в АО ИК «АСЭ» Центра компетенций IBM Maximo. При разработке должна использоваться версия Maximo for Nuclear Power не ниже 7.6.
|19.10.2017
|
Аэропорт «Домодедово» автоматизирует обслуживание средств производства с помощью IBM
Московский аэропорт «Домодедово» выбрал решение IBM Maximo для развертывания полномасштабной системы управления активами. Системным интеграто
|29.05.2017
|
Navicon представил аналитическое решение для оптимизации техподдержки и ремонтов в агроотрасли
ддержки и ремонтов в агроотрасли. Как рассказали CNews в компании, система на платформах IBM ILOG и IBM Maximo использует инструменты математического моделирования, чтобы на основании данных о
|22.07.2016
|
Navicon открыл новое направление по внедрению EAM-решений на базе IBM Maximo
открыл новое направление по внедрению решений класса EAM (Enterprise Asset Management) на платформе IBM Maximo. Об этом CNews сообщили в Navicon. Системы EAM позволяют управлять полным жизненны
|24.05.2012
|
«Дельта Банк» выбрал IBM Maximo для управления залоговым имуществом клиентов
Vision и «Дельта Банк» объявили об успешном завершении проекта по внедрению информационной системы IBM Maximo для управления залоговым имуществом всех клиентов банка. Новая система позволила а
|11.03.2011
|
«Дельта банк» автоматизировал управление залоговым имуществом на базе IBM Maximo
«Дельта Банк» (Украина) объявили об успешном завершении проекта по внедрению информационной системы IBM Maximo для управления залоговым имуществом клиентов банка. С помощью системы IBM Maxim
|09.02.2011
|
Челябинский трубопрокатный завод внедряет АСУ основными фондами, техобслуживанием и ремонтами на базе IBM Maximo
й системы управления основными фондами, техническим обслуживанием и ремонтами на платформе продукта IBM Maximo Asset Management. Одно из важных свойств системы управления ТОиР — возможность инт
|01.07.2008
|
ОТР внедряет IBM Maximo Enterprise Suite в «ТатАИСЭнерго»
ационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) на всех электро- и теплогенерирующих объектах «Татэнерго» (ОАО «Генерирующая компания»). Решение будет реализовано на базе IBM Maximo Enterprise Suitе. Внедрение EAM-решения призвано минимизировать затраты, связанные с эксплуатацией и ремонтами основных фондов и повысить эффективность профилактических мероприятий з
|27.09.2007
|
ОТР и IBM будут сотрудничать в области EAM-решений
и IBM подписали соглашение, которое дает ОТР право использовать в своих проектах EAM-продукты IBM — Maximo Asset Management и Maximo Asset Management for IT. Новый аспект партнерства ком
|26.07.2007
|
IBM дополнила решение Maximo Oil and Gas новыми модулями
менном сокращении расходов, а также обеспечить эксплуатационную безопасность и соблюдение требований по защите окружающей среды. На протяжении последнего года IBM большое внимание уделяла решению IBM Maximo Oil and Gas, стремясь удовлетворить потребности заказчиков этого сектора. В октябре 2006 г. IBM приобрела компанию MRO Software, которая разработала первоначальный вариант данного решени
|12.03.2007
|
DISA будет управлять ИТ-активами с помощью IBM Maximo
онным информационным системам (Defense Information Systems Agency, DISA) будет использовать решение IBM Maximo для управления всеми своими ИТ-активами. Контракт стоимостью $2,1 млн будет обеспе
