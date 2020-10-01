Разделы

IBM Maximo Asset Management

IBM Maximo Asset Management

01.10.2020 Устранена уязвимость IBM Maximo, выявленная экспертами Positive Technologies

Уязвимость в системе IBM Maximo Asset Management была выявлена экспертами Positive Technologies Андреем Медовым и

19.06.2020 Исправлена выявленная экспертами Positive Technologies уязвимость в IBM Maximo

Уязвимость в системе IBM Maximo Asset Management, обнаруженная экспертами Positive Technologies Арсением Шароглазо
18.06.2018 Росатом строит системы управления АЭС на базе ПО IBM

ами эксплуатации, а также предоставление рекомендаций для создания в АО ИК «АСЭ» Центра компетенций IBM Maximo. При разработке должна использоваться версия Maximo for Nuclear Power не ниже 7.6.
19.10.2017 Аэропорт «Домодедово» автоматизирует обслуживание средств производства с помощью IBM

Московский аэропорт «Домодедово» выбрал решение IBM Maximo для развертывания полномасштабной системы управления активами. Системным интеграто
29.05.2017 Navicon представил аналитическое решение для оптимизации техподдержки и ремонтов в агроотрасли

ддержки и ремонтов в агроотрасли. Как рассказали CNews в компании, система на платформах IBM ILOG и IBM Maximo использует инструменты математического моделирования, чтобы на основании данных о

22.07.2016 Navicon открыл новое направление по внедрению EAM-решений на базе IBM Maximo

открыл новое направление по внедрению решений класса EAM (Enterprise Asset Management) на платформе IBM Maximo. Об этом CNews сообщили в Navicon. Системы EAM позволяют управлять полным жизненны
24.05.2012 «Дельта Банк» выбрал IBM Maximo для управления залоговым имуществом клиентов

Vision и «Дельта Банк» объявили об успешном завершении проекта по внедрению информационной системы IBM Maximo для управления залоговым имуществом всех клиентов банка. Новая система позволила а
11.03.2011 «Дельта банк» автоматизировал управление залоговым имуществом на базе IBM Maximo

«Дельта Банк» (Украина) объявили об успешном завершении проекта по внедрению информационной системы IBM Maximo для управления залоговым имуществом клиентов банка. С помощью системы IBM Maxim
09.02.2011 Челябинский трубопрокатный завод внедряет АСУ основными фондами, техобслуживанием и ремонтами на базе IBM Maximo

й системы управления основными фондами, техническим обслуживанием и ремонтами на платформе продукта IBM Maximo Asset Management. Одно из важных свойств системы управления ТОиР — возможность инт
01.07.2008 ОТР внедряет IBM Maximo Enterprise Suite в «ТатАИСЭнерго»

ационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) на всех электро- и теплогенерирующих объектах «Татэнерго» (ОАО «Генерирующая компания»). Решение будет реализовано на базе IBM Maximo Enterprise Suitе. Внедрение EAM-решения призвано минимизировать затраты, связанные с эксплуатацией и ремонтами основных фондов и повысить эффективность профилактических мероприятий з
27.09.2007 ОТР и IBM будут сотрудничать в области EAM-решений

и IBM подписали соглашение, которое дает ОТР право использовать в своих проектах EAM-продукты IBM — Maximo Asset Management и Maximo Asset Management for IT. Новый аспект партнерства ком
26.07.2007 IBM дополнила решение Maximo Oil and Gas новыми модулями

менном сокращении расходов, а также обеспечить эксплуатационную безопасность и соблюдение требований по защите окружающей среды. На протяжении последнего года IBM большое внимание уделяла решению IBM Maximo Oil and Gas, стремясь удовлетворить потребности заказчиков этого сектора. В октябре 2006 г. IBM приобрела компанию MRO Software, которая разработала первоначальный вариант данного решени
12.03.2007 DISA будет управлять ИТ-активами с помощью IBM Maximo

онным информационным системам (Defense Information Systems Agency, DISA) будет использовать решение IBM Maximo для управления всеми своими ИТ-активами. Контракт стоимостью $2,1 млн будет обеспе

